Which teams are in the T20 World Cup 2026, and what are their squads? | Cricket News

February 4, 2026

The 10th edition of the ICC Men’s Twenty20 World Cup gets under way on February 7, with 20 teams competing for the prize.

Defending champions India will be led by Suryakumar Yadav, who replaced Rohit Sharma as captain after he retired from the T20 format.

The cohosts, alongside England and the West Indies, will be aiming to become the first country to win three T20 World Cup trophies.

Rashid Khan’s Afghanistan will look to emulate their performance from 2024, while Pakistan will hope their journey does not stop at the group stage.

Here are the 20 teams and their squads for the T20 World Cup:

Afghanistan

Rashid Khan (captain), Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz (wicketkeeper), Mohammad Ishaq (wicketkeeper), Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Shahidullah Kamal, Azmatullah Omarzai, Gulbadin Naib, Mohammad Nabi, Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, Zia Ur Rahman Sharifi, Fazalhaq Farooqi, Abdullah Ahmadzai

Australia

Mitchell Marsh (captain), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Pat Cummins, Tim David, ‍Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis (wicketkeeper), Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Short, Marcus Stoinis, Adam Zampa

Canada

Dilpreet Bajwa (captain), Navneet Dhaliwal, Shreyas Movva (wicketkeeper), Ravinderpal Singh, Yuvraj Samra, Kanwarpal Tathgur, Ajayveer Hundal, Nicholas Kirton, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Harsh Thaker, Dilon Heyliger, Kaleem Sana, Ansh Patel, Manjot Buttar

England

Harry Brook (captain), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler (wicketkeeper), Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt (captain), Josh Tongue, Luke Wood

India

Suryakumar Yadav (captain), Abhishek Sharma, Sanju Samson (wicketkeeper), Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar ‍Patel, Rinku Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy, Washington Sundar, Ishan Kishan (wicketkeeper)

Ireland

Paul Stirling (captain), Ross Adair, Ben Calitz, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker (wicketkeeper), Mark Adair, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Ben White, Barry McCarthy, Craig Young

Italy

Wayne Madsen (captain), Harry Manenti, Jon-Jon Trevor Smuts, Grant Stewart, Ben Manenti, Ali Hasan, Marcus Campopiano, Thomas Draca, Jaspreet Singh, Crishan Kalugamage, Gian-Piero Meade, Anthony Mosca, Justin Mosca, Syed Naqvi, Zain Ali

Namibia

Gerhard Erasmus (captain), Jan Balt, Zane Green (wicketkeeper), Malan Kruger, Dylan Leicher, Louren Steenkamp, Jan Frylinck, Jan Nicol Loftie-Eaton, Willem Myburgh, Johannes Jonathan Smit, Jack Brassell, Max Heingo, Bernard Scholtz, Ben Shikongo, Ruben Trumpelmann

Nepal

Rohit Paudel (captain), Aarif Sheikh, Aasif Sheikh (wicketkeeper), Dipendra Singh Airee, Basir Ahamad, Kushal Bhurtel, Sundeep Jora, Lokesh Bam, Gulshan Jha, Karan KC, Sompal Kami, Sandeep Lamichhane, Sher Malla, Lalit Rajbanshi, Nandan Yadav

Netherlands

Scott Edwards (captain, wicketkeeper), Noah Croes, Michael Levitt, Max O’Dowd, Colin Ackermann, Bas de Leede, Zach Lion-Cachet, Saqib Zulfiqar, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Logan van Beek, Tim van der Gugten, Paul van Meekeren

New Zealand

Mitchell Santner (captain), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway (wicketkeeper), Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Daryl Mitchell, Adam Milne, James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert (wicketkeeper), Ish Sodhi

Oman

Jatinder Singh (captain), Hammad Mirza (wicketkeeper), Vinayak Shukla (wicketkeeper), Jay Odedra, Mohammad Nadeem, Nadeem Khan, Karan Sonavale, Wasim Ali, Hassnain Shah, Jiten Ramanandi, Shafiq Jan, Shah Faisal, Shakeel Ahmed, Sufyan Mehmood, Ashish Odedara

Pakistan

Salman Ali Agha (captain), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay (wicketkeeper), Mohammad Nawaz, Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan (wicketkeeper), Usman Tariq

Scotland

Richie Berrington (captain), Tom Bruce, Matthew Cross (wicketkeeper), Michael Jones, Finlay McCreath, George Munsey, Michael Leask, Brendon McCullen, Brad Currie, Chris Greaves, Safyaan Sharif, Mark Watt, Brad Wheal, Oliver Davidson, Zainullah Ihsan

South Africa

Aiden Markram (captain), Corbin Bosch, Dewald Brevis, Quinton de Kock (wicketkeeper), Tony de Zorzi, Donovan Ferreira, Marco Jansen, George Linde, Keshav Maharaj, Kwena Maphaka, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Jason Smith

Sri Lanka

Dasun Shanaka (captain), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis (wicketkeeper), Kusal Janith Perera, Kamindu Mendis, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana, Eshan Malinga

USA

Monank Patel (captain), Jessy Singh, Andries Gous (wicketkeeper), Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin, Shubham Ranjane

Zimbabwe

Sikandar Raza (captain), Brian Bennett, Ryan Burl, Brendan Taylor (wicketkeeper), Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande (wicketkeeper), Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava

