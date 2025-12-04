Wstrząsające ustalenia mundurowych w sprawie Nikodema Mareckiego. To działo się przed wypadkiem

Informacja o śmierci 11-letniego Nikodema Mareckiego wstrząsnęła widzami i środowiskiem filmowym. Mimo młodego wieku zagrał w kilku znaczących produkcjach, między innymi w “Białej odwadze”, “Zołzie”, “Szpitalu św. Anny” oraz “Zakochanych po uszy”.
Nikodem Marecki uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu. Miał 11 lat i już wtedy godził naukę z rozwijającą się karierą aktorską. Jego talent szybko został dostrzeżony przez widzów i filmowców, co zaowocowało współpracą z Marcinem Koszałką przy produkcji “Białej odwagi”.
Ostatnie pożegnanie Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę, 3 grudnia, co w rozmowie z Plejadą potwierdził sekretariat szkoły, do której uczęszczał chłopiec.
Nikodem Marecki zginął tragicznie
Prokurator Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rozmowie z Faktem przekazała nowe informacje na temat sprawy Nikodema Mareckiego. Wspomniała o świadkach wypadku.
Jeszcze nie wszystkie czynności zostały przeprowadzone. Na pewno będą przesłuchiwani świadkowie z tego autobusu szkolnego. Była też podobno jakaś osoba na przystanku
— stwierdziła.
Sekcja zwłok została już wykonana, jednak wyniki specjalistycznych badań nie są jeszcze dostępne.
Protokół sekcji będzie przekazany prokuraturze prawdopodobnie za miesiąc.
Z wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wyskoczył z autobusu i został uderzony przez nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd.
Te ustalenia będą weryfikowane w toku dalszych czynności przesłuchań świadków, a także opinii, które będą zasięgane w sprawie.
Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.
W toku dalszych czynności będzie ustalane, czy w jakikolwiek inny sposób naruszył on zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy przyczynił się w związku z powyższym do wypadku
— czytamy.
