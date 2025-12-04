Wstrząsające ustalenia mundurowych w sprawie Nikodema Mareckiego. To działo się przed wypadkiem

Informacja o śmierci 11-letniego Nikodema Mareckiego wstrząsnęła widzami i środowiskiem filmowym. Mimo młodego wieku zagrał w kilku znaczących produkcjach, między innymi w “Białej odwadze”, “Zołzie”, “Szpitalu św. Anny” oraz “Zakochanych po uszy”.

Nikodem Marecki uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu. Miał 11 lat i już wtedy godził naukę z rozwijającą się karierą aktorską. Jego talent szybko został dostrzeżony przez widzów i filmowców, co zaowocowało współpracą z Marcinem Koszałką przy produkcji “Białej odwagi”.

Ostatnie pożegnanie Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę, 3 grudnia, co w rozmowie z Plejadą potwierdził sekretariat szkoły, do której uczęszczał chłopiec.

Jakie filmy zagrał Nikodem Marecki?

Kiedy odbędzie się pogrzeb Nikodema Mareckiego?

Kto potwierdził datę pogrzebu Nikodema?

Jakie są ustalenia dotyczące wypadku Nikodema Mareckiego?

Nikodem Marecki zginął tragicznie

Prokurator Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rozmowie z Faktem przekazała nowe informacje na temat sprawy Nikodema Mareckiego. Wspomniała o świadkach wypadku.

Jeszcze nie wszystkie czynności zostały przeprowadzone. Na pewno będą przesłuchiwani świadkowie z tego autobusu szkolnego. Była też podobno jakaś osoba na przystanku

— stwierdziła.

Sekcja zwłok została już wykonana, jednak wyniki specjalistycznych badań nie są jeszcze dostępne.

Protokół sekcji będzie przekazany prokuraturze prawdopodobnie za miesiąc.

Z wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wyskoczył z autobusu i został uderzony przez nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd.

Te ustalenia będą weryfikowane w toku dalszych czynności przesłuchań świadków, a także opinii, które będą zasięgane w sprawie.

Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

W toku dalszych czynności będzie ustalane, czy w jakikolwiek inny sposób naruszył on zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy przyczynił się w związku z powyższym do wypadku

— czytamy.

Andras Szilagyi / MW Media Nikodem Marecki

