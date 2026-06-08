2026 NCAA baseball tournament: Super regionals schedule, channels

The field for the 2026 Men’s College World Series is starting to take shape with five spots solidified and three more up for grabs.
On Sunday, No. 3 Georgia came out of the Athens Super Regional victorious. UGA beat No. 11 Mississippi State 11-9 in 10 innings — Georgia is now 5-0 in extra-inning games in the NCAA tournament, matching Pepperdine for the most such wins without a loss in NCAA tourney history. Georgia will be in Omaha for the first time since reaching the MCWS finals in 2008. Then, No. 5 North Carolina rallied from a two-run deficit to beat USC 4-3 to advance to the MCWS for the second time in the past three seasons (the 13th overall appearance for the Tar Heels).
Game 2 between No. 7 Alabama and St. John’s was suspended in the eighth inning due to weather with the Crimson Tide up 7-2. Play will resume Monday at noon ET on ESPN2. Additionally, Game 2 between No. 15 Kansas and Oklahoma was also suspended due to weather with the Sooners leading 8-1 in the third inning. That game will resume Monday at 1 p.m. on ESPN2.
Game 2 between No. 6 Texas and No. 11 Oregon is ongoing.
Already set for Omaha are the No. 16 West Virginia Mountaineers, the Troy Trojans and the Ole Miss Rebels. West Virginia crushed Cal Poly 17-1 to earn the school’s first trip to the MCWS. WVU’s 19 hits were its most in an NCAA tournament game since getting 25 in 1994. Troy advanced after sweeping Little Rock and is the third Sun Belt school to reach the MCWS, following Coastal Carolina (2025) and Louisiana (2000). Ole Miss punched its ticket after a comeback win over No. 4 Auburn.
We’ve got you covered on everything from game times to score updates for this year’s tournament.
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Super regionals matchups
MCWS | Regionals results
Super regionals
Best-of-three series; all times ET
Morgantown Super Regional (Morgantown, West Virginia)
Cal Poly at No. 16 West Virginia
Game 1: No. 16 West Virginia 12, Cal Poly 2
Game 2: No. 16 West Virginia 17, Cal Poly 1 — Cal Poly eliminated
West Virginia advances to Men’s College World Series
Lawrence Super Regional (Lawrence, Kansas)
Oklahoma at No. 15 Kansas
Game 1: Oklahoma 8, No. 15 Kansas 1
Game 2: Oklahoma at No. 15 Kansas; suspended to 1 p.m. Monday on ESPN2
Game 3 (if necessary): Monday; TBD
Athens Super Regional (Athens, Georgia)
No. 14 Mississippi State at No. 3 Georgia
Game 1: No. 3 Georgia 13, No. 14 Mississippi State 12
Game 2: No. 3 Georgia 11, No. 14 Mississippi State 9 (10 innings) — No. 14 Mississippi State eliminated
No. 3 Georgia advances to Men’s College World Series
Auburn Super Regional (Auburn, Alabama)
Ole Miss at No. 4 Auburn
Game 1: Ole Miss 6, No. 4 Auburn 4
Game 2: Ole Miss 5, No. 4 Auburn 3 — No. 4 Auburn eliminated
Ole Miss advances to Men’s College World Series
Chapel Hill Super Regional (Chapel Hill, North Carolina)
USC at No. 5 North Carolina
Game 1: USC 9, No. 5 North Carolina 5
Game 2: No. 5 North Carolina 4, USC 0
Game 3: No. 5 North Carolina 4, USC 3 — USC eliminated
No. 5 North Carolina advances to Men’s College World Series
Austin Super Regional (Austin, Texas)
No. 11 Oregon at No. 6 Texas
Game 1: No. 6 Texas 11, No. 11 Oregon 3
Game 2: No. 11 Oregon at No. 6 Texas. 9 p.m. Sunday, ESPN
Game 3 (if necessary): Monday; TBD
Tuscaloosa Super Regional (Tuscaloosa, Alabama)
St. John’s at No. 7 Alabama
Game 1: No. 7 Alabama 8, St. John’s 0
Game 2: St. John’s at No. 7 Alabama, suspended to noon Monday on ESPN2
Game 3 (if necessary): Monday; TBD
Troy Super Regional (Troy, Alabama)
Little Rock at Troy
Game 1: Troy 12, Little Rock 2
Game 2: Troy, 7, Little Rock 2 — Little Rock eliminated
Troy advances to Men’s College World Series
Men’s College World Series
Friday, June 12, through Sunday, June 21/Monday, June 22
No. 16 West Virginia vs. Troy
Ole Miss vs. No. 4 North Carolina
No. 3 Georgia vs. TBD
Regionals
Double elimination
Los Angeles Regional (Los Angeles)
Friday:
Game 1: Saint Mary’s 3, No. 1 UCLA 2
Game 2: Cal Poly 6, Virginia Tech 2
Saturday:
Game 3: No. 1 UCLA 6, Virginia Tech 5 — Virginia Tech eliminated
Game 4: Cal Poly 14, Saint Mary’s 1
Sunday:
Game 5: Saint Mary’s 6, No. 1 UCLA 5 (10 innings) — No. 1 UCLA eliminated
Game 6: Cal Poly 5, Saint Mary’s 2 — Saint Mary’s eliminated
Cal Poly advances to super regionals
Atlanta Regional (Atlanta)
Friday:
Game 1: No. 2 Georgia Tech 22, UIC 5
Saturday:
Game 2: Oklahoma 8, The Citadel 3
Game 3: The Citadel 9, UIC 8 (10 innings) — UIC eliminated
Game 4: No. 2 Georgia Tech 9, Oklahoma 3
Sunday:
Game 5: Oklahoma 15, The Citadel 5 — The Citadel eliminated
Game 6: Oklahoma 15, No. 2 Georgia Tech 8
Monday:
Game 7: Oklahoma 8, No. 2 Georgia Tech 7 (10 innings) — No. 2 Georgia Tech eliminated
Oklahoma advances to super regionals
Athens Regional (Athens, Georgia)
Friday:
Game 1: Liberty 4, Boston College 3
Saturday:
Game 2: No. 3 Georgia 18, Long Island 2
Game 3: Boston College 8, Long Island 4 — Long Island eliminated
Game 4: No. 3 Georgia 6, Liberty 2
Sunday:
Game 5: Liberty 8, Boston College 3 — Boston College eliminated
Game 6: No. 3 Georgia 6, Liberty — Liberty eliminated
No. 3 Georgia advances to super regionals
Auburn Regional (Auburn, Alabama)
Friday:
Game 1: Milwaukee 13, No. 4 Auburn 8
Saturday:
Game 2: UCF 9, NC State 3
Game 3: No. 4 Auburn 17, NC State 13 — NC State eliminated
Game 4: Milwaukee 13, UCF 6
Sunday:
Game 5: No. 4 Auburn 9, UCF 3 — UCF eliminated
Game 6: No. 4 Auburn 8, Milwaukee 1
Monday:
Game 7: No. 4 Auburn 8, Milwaukee 3 — Milwaukee eliminated
No. 4 Auburn advances to super regionals
Chapel Hill Regional (Chapel Hill, North Carolina)
Friday:
Game 1: East Carolina 13, Tennessee 3 (14 innings)
Game 2: No. 5 North Carolina 8, VCU 0
Saturday:
Game 3: VCU 5, Tennessee 4 — Tennessee eliminated
Game 4: No. 5 North Carolina 7, East Carolina 5
Sunday:
Game 5: East Carolina 10, VCU 0 — VCU eliminated
Game 6: No. 5 North Carolina 9, East Carolina 3 — East Carolina eliminated
No. 5 North Carolina advances to super regionals
Austin Regional (Austin, Texas)
Friday:
Game 1: No. 6 Texas 19, Holy Cross 1
Game 2: Tarleton State 11, UC Santa Barbara 5
Saturday:
Game 3: UC Santa Barbara 15, Holy Cross 1 — Holy Cross eliminated
Game 4: No. 6 Texas 16, Tarleton State 2
Sunday:
Game 5: UC Santa Barbara 9, Tarleton State 5 — Tarleton State eliminated
Game 6: No. 6 Texas 6, UC Santa Barbara 4 — UC Santa Barbara eliminated
No. 6 Texas advances to super regionals
Tuscaloosa Regional (Tuscaloosa, Alabama)
Friday:
Game 1: SC Upstate 8, Oklahoma State 5
Game 2: No. 7 Alabama 21, Alabama State 3
Saturday:
Game 3: Oklahoma State 8, Alabama State 7 (11 innings) — Alabama State eliminated
Game 4: No. 7 Alabama 7, SC Upstate 5
Sunday:
Game 5: Oklahoma State 12, SC Upstate 1 — SC Upstate eliminated
Game 6: No. 7 Alabama 9, Oklahoma State 7 (11 innings) — Oklahoma State eliminated
No. 7 Alabama advances to super regionals
Gainesville Regional (Gainesville, Florida)
Friday:
Game 1: No. 8 Florida 8, Rider 7
Game 2: Miami 10, Troy 5
Saturday:
Game 3: Troy 15, Rider 7 — Rider eliminated
Game 4: No. 8 Florida 22, Miami 10
Sunday:
Game 5: Troy 9, Miami 6 — Miami eliminated
Game 6: Troy 16, No. 8 Florida 11
Monday:
Game 7: Troy 10, No. 8 Florida 2 — No. 8 Florida eliminated
Troy advances to super regionals
Hattiesburg Regional (Hattiesburg, Mississippi)
Friday:
Game 1: Little Rock 7, No. 9 Southern Miss 4
Game 2: Jacksonville State 15, Virginia 7
Saturday:
Game 3: Virginia 15, No. 9 Southern Miss 11 (10) — No. 9 Southern Miss eliminated
Game 4: Little Rock 8, Jacksonville State 6
Sunday:
Game 5: Jacksonville State 7, Virginia 6 — Virginia eliminated
Game 6: Little Rock 6, Jacksonville State 3 — Jacksonville State eliminated
Little Rock advances to super regionals
Tallahassee Regional (Tallahassee, Florida)
Friday:
Game 1: St. John’s 6, No. 10 Florida State 5
Game 2: Northern Illinois 12, Coastal Carolina 10
Sunday:
Game 3: No. 10 Florida State 2, Coastal Carolina 1 — Coastal Carolina eliminated
Game 4: St. John’s 21, Northern Illinois 8
Game 5: No. 10 Florida State 7, Northern Illinois 4 (10 innings) — Northern Illinois eliminated
Monday:
Game 6: St. John’s 5, No. 10 Florida State 4 — No. 10 Florida State eliminated
St. John’s advances to super regionals
Eugene Regional (Eugene, Oregon)
Friday:
Game 1: Washington State 3, Oregon State 2
Game 2: No. 11 Oregon 14, Yale 2
Saturday:
Game 3: Oregon State 9, Yale 2 — Yale eliminated
Game 4: No. 11 Oregon 4, Washington State 0
Sunday:
Game 5: Oregon State 10, Washington State 1 — Washington State eliminated
Game 6: No. 11 Oregon 4, Oregon State 1 — Oregon State eliminated
No. 11 Oregon advances to super regionals
College Station Regional (College Station, Texas)
Friday:
Game 1: No. 12 Texas A&M 7, Lamar 5
Game 2: Texas State 5, USC 4
Saturday:
Game 3: USC 19, Lamar 6 — Lamar eliminated
Game 4: No. 12 Texas A&M 17, Texas State 2
Sunday:
Game 5: USC 15, Texas State 4 — Texas State eliminated
Game 6: USC 14, No. 12 Texas A&M 3
Monday:
Game 7: USC 7, No. 12 Texas A&M 1 — No. 12 Texas A&M eliminated
USC advances to super regionals
Lincoln Regional (Lincoln, Nebraska)
Friday:
Game 1: No. 13 Nebraska 4, South Dakota State 1
Game 2: Ole Miss 7, Arizona State 6 (14 innings)
Saturday:
Game 3: Arizona State 17, South Dakota State 0 — South Dakota State eliminated
Sunday:
Game 4: Ole Miss 6, No. 13 Nebraska 3
Game 5: Arizona State 11, No. 13 Nebraska 8 — No. 13 Nebraska eliminated
Game 6: Ole Miss 5, Arizona State 4 — Arizona State eliminated
Ole Miss advances to super regionals
Starkville Regional (Starkville, Mississippi)
Friday:
Game 1: No. 14 Mississippi State 10, Lipscomb 1
Game 2: Cincinnati 12, Louisiana 2
Saturday:
Game 3: Louisiana 10, Lipscomb 4 — Lipscomb eliminated
Game 4: No. 14 Mississippi State 10, Cincinnati 5
Sunday:
Game 5: Louisiana 8, Cincinnati 6 — Cincinnati eliminated
Game 6: No. 14 Mississippi State 19, Louisiana 5
No. 14 Mississippi State advances to super regionals
Lawrence Regional (Lawrence, Kansas)
Friday:
Game 1: No. 15 Kansas 6, Northeastern 3
Game 2: Arkansas 9, Missouri State 5
Saturday:
Game 3: Northeastern 5, Missouri State 1 — Missouri State eliminated
Game 4: No. 15 Kansas 5, Arkansas 3
Sunday:
Game 5: Arkansas 10, Northeastern 9 — Northeastern eliminated
Game 6: No. 15 Kansas 13, Arkansas 10 — Arkansas eliminated
No. 15 Kansas advances to super regionals
Morgantown Regional (Morgantown, West Virginia)
Friday:
Game 1: Kentucky 6, Wake Forest 5
Game 2: No. 16 West Virginia 10, Binghamton 1
Saturday:
Game 3: Wake Forest 12, Binghamton 3 — Binghamton eliminated
Game 4: Kentucky 11, No. 16 West Virginia 9
Sunday:
Game 5: No. 16 West Virginia 10, Wake Forest 5 — Wake Forest eliminated
Game 6: No. 16 West Virginia 11, Kentucky 9
Monday:
Game 7: No. 16 West Virginia 6, Kentucky 5 (10 innings) — Kentucky eliminated
No. 16 West Virginia advances to super regionals