2026 Winter Olympics Feb. 19 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics are zooming along, with curling, freestyle skiing, hockey and more events in action.
Fans can tune in to Olympic coverage on NBC and related apps. Check out the full Thursday schedule below:
*All times Eastern
1:30 a.m.
Women’s alpine skiing – slalom – run 1 – re-air
2 a.m.
Women’s alpine skiing – slalom – run 2 – re-air
2:45 a.m.
Men’s snowboarding – slopestyle – final – re-air
3:05 a.m.
Men’s curling – China vs. Germany – round-robin
Men’s curling – Italy vs. Switzerland – round-robin
Men’s curling – Norway vs. Canada – round-robin
Men’s curling – Sweden vs. Czechia – round-robin
3:10 a.m.
Men’s Nordic combined – team large hill – ski jump
3:50 a.m.
Men’s & women’s ski mountaineering – sprints – heats
4:30 a.m.
Men’s freestyle skiing – freeski halfpipe – qualifying
5 a.m.
Men’s freestyle skiing – aerials – qualifying
6 a.m.
Olympic highlights
6:15 a.m.
Men’s ski jumping – team large hill
6:55 a.m.
Ski mountaineering & aerials
Men’s & women’s – ski mountaineering – springs – finals
8 a.m.
Women’s bobsled – two-woman – training
Men’s freestyle skiing – aerials – final
Men’s Nordic combined – team large hill – 2×7.5km relay
8:05 a.m.
Women’s curling – Canada vs. South Korea – round-robin
Women’s curling – Great Britain vs. Italy – round-robin
Women’s curling – Japan vs. China – round-robin
Women’s curling – Switzerland vs. USA – round-robin
8:20 a.m.
Men’s freestyle skiing – aerials – final
8:40 a.m.
Women’s hockey – Switzerland vs. Sweden – bronze medal game
9:15 a.m.
Men’s freestyle skiing – freeski halfpipe – qualifying
9:40 a.m.
Women’s figure skating – free – warm-up & more
10:30 a.m.
Men’s speedskating – 1500m
12 p.m.
Men’s freestyle skiing – aerials – final
Women’s hockey – Switzerland vs. Sweden – bronze medal game – re-air
12:30 p.m.
Men’s speedskating – 1500m
1 p.m.
Women’s figure skating – free skate – venue feed
1:05 p.m.
Men’s curling – semifinal
1:10 p.m.
Women’s hockey – USA vs. Canada – gold medal game
1:30 p.m.
Women’s freestyle skiing – freeski halfpipe – qualifying
4 p.m.
Women’s freestyle skiing – freeski halfpipe – qualifying
5 p.m.
Best of curling
5:30 p.m.
Men’s ski jumping – team large hill – re-air
6 p.m.
Olympic highlights
6:45 p.m.
Men’s & women’s cross-country skiing – sprints – finals – re-air
8 p.m.
Men’s curling – semifinal
9:30 p.m.
Women’s curling – Switzerland vs. USA – round-robin – re-air
11 p.m.
Women’s hockey – USA vs. Canada – gold medal game – re-air
