Al Rojas Vivo: José Soriano domina el pitcheo latino en MLB

José Soriano suma cuatro apariciones brillantes en la temporada que lo mantienen como el número uno, ampliamente, en ‘Al Rojas Vivo’

En un ránking ‘Al Rojas Vivo’ de los lanzadores latinoamericanos más destacados de la temporada de Grandes Ligas dominado por dominicanos, el derecho José Soriano, de Los Ángeles Angels, es ampliamente el número uno. Como ha sido una tradición por 21 años en ESPN Digital, ‘Al Rojas Vivo’ se actualiza cada martes, tomando en cuenta las estadísticas de todo el año.

José Soriano tiene tres aperturas sin carrera y dos de 10 o más ponches. AP

Pos.: Pitcher Abridor | Equipo: Los Ángeles Angels | Ránking anterior: 1

Estadísticas 2026

El derecho dominicano José Soriano (4-0, 0.33, 31 ponches en 27.0 innings) es el primer pitcher desde 1900 que lanza más de 25 entradas en sus primeras cuatro apariciones de una temporada, permitiendo menos de 10 hits y menos de dos carreras. El derecho tiene tres aperturas sin carrera y dos de 10 o más ponches. Es segundo de MLB en fWAR (0.9).

Cristopher Sánchez (2-1, 2.01) encabeza las Grandes Ligas en ponches, con 31. AP

Pos.: Pitcher Abridor| Equipo: Philadelphia Phillies | Ránking anterior: 3

Estadísticas 2026

El zurdo quisqueyano Cristopher Sánchez, de los Philadelphia Phillies, no ha permitido más de dos carreras en ninguna de sus primeras cuatro aperturas y va segundo en la Liga Nacional en fWAR (0.8). Sánchez (2-1, 2.01) encabeza MLB, con 31 ponches y es cuarto con 12.49 ponches por cada nueve entradas.

Eduardo Rodríguez solamente ha permitido una carrera en 18 innings. Getty Images

Pos.: Pitcher Abridor | Equipo: Arizona Diamondbacks | Ránking anterior: 5

Estadísticas 2026

El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, de los Arizona Diamondbacks, solamente ha permitido una carrera en 18 innings en sus primeras tres aperturas de la temporada. Rodríguez (1-0, 0.50) tiene 11 ponches, cinco boletos, un jonrón permitido y ha limitado a la oposición a un promedio de bateo de .197.

Randy Vázquez ha sido brillante para los- Padres en las primeras tres semanas de la temporada. Getty Images

Pos.: Pitcher Abridor | Equipo: San Diego Padres | Ránking anterior: –

Estadísticas 2026

El derecho dominicano Randy Vásquez ha sido brillante para los San Diego Padres en las primeras tres semanas de la temporada. Vázquez (1-0, 1.02) apenas ha permitido dos carreras, con 19 ponches y cuatro pasaportes, en 17.2 innings.

Sandy Alcántara encabeza el beisbol de Grandes Ligas, con 30.1 innings lanzados. AP

Pos.: Pitcher Abridor | Equipo: Miami Marlins | Ránking anterior: 2

Estadísticas 2026

El derecho quisqueyano Sandy Alcántara fue bateado en su última salida con los Miami Marlins, pero igual sigue siendo uno de los mejores de MLB en el primer mes de la temporada. Alcántara (2-1, 2.67) encabeza el béisbol con 30.1 innings lanzados, es el único pitcher con un juego completo, es quinto en WHIP (0.86) en la Liga Nacional y tiene 22 ponches y cuatro boletos en cuatro salidas.

El cerrador curazoleño Kenley Jansen, de los Detroit Tigers, empató con Lee Smith en el tercer lugar del liderato histórico de salvamentos (478). Los únicos por encima de Jensen son Mariano Rivera (652) y Trevor Hoffman (601).

Nota: Estadísticas actualizadas hasta partidos del lunes.