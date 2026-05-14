Alonso ‘Negrito’ Sandoval, el exfutbolista padre de Santiago Sandoval, la joya de Chivas





El fútbol mexicano se prepara para una semifinal de alto voltaje, y en el corazón de la expectación rojiblanca, brilla con luz propia un nombre: Santiago Sandoval .

A sus 18 años, esta joven promesa de Chivas no solo ha capturado la atención por su talento en el campo, sino también por la compleja historia familiar que lo une a otro nombre conocido en el balompié nacional: su padre, Alonso “Negrito” Sandoval .

La Nueva Joya del Rebaño Sagrado

Santiago Sandoval, nacido en Boca del Río, Veracruz, el 7 de agosto de 2007, se ha erigido como la “Joya del Rebaño” . Su trayectoria en la cantera rojiblanca comenzó desde la Sub-14, y su debut en primera división el 27 de julio de 2025 ante León marcó el inicio de una carrera prometedora.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, Santiago se desempeña principalmente como mediapunta, convirtiéndose en la carta fuerte del ataque ante las ausencias de titulares como Armando “Hormiga” González, convocado al Mundial.

El Héroe de la Semifinal

Su momento cumbre llegó el pasado 9 de mayo, cuando fue el héroe del pase a semifinales al marcar un doblete contra Tigres , permitiendo la remontada global de Chivas.

Llega a esta instancia con un ritmo ascendente y la confianza total de Milito, quien lo ha preferido por encima de otros prospectos como Hugo Camberos o Yael Padilla para liderar el ataque en el Estadio Azteca.

Este miércoles, Chivas se enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Azteca a las 20:00 horas, en el partido de ida de la semifinal. Un duelo con sabor a revancha y una carga histórica importante .

Chivas llega motivado tras eliminar a Tigres, mientras que Cruz Azul vive una renovación con Joel Huiqui en el banquillo. Para el Rebaño, es la oportunidad de demostrar que su cantera puede suplir a los seleccionados nacionales , a pesar de llegar diezmado por las 5 bajas de jugadores que se encuentran con sus respectivas selecciones.

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La moral del equipo está altísima tras la hazaña en cuartos . Por su parte, la Máquina tiene la ventaja de la localía en la ida y cuenta con Christian Ebere enrachado, quien marcó doblete contra Atlas.

Pero más allá de la emoción del encuentro, la historia de Santiago Sandoval se entrelaza con la de su padre, Luis Alonso “Negro” Sandoval, quien también vistió la camiseta de Chivas, además de América y Monterrey.

Marcado por el contraste entre el talento heredado y las dificultades personales. A diferencia de otros hijos de futbolistas, la carrera de Santiago ha estado marcada por la ausencia de su padre .

En entrevistas recientes, el propio Alonso Sandoval ha reconocido la compleja dinámica familiar. “ La medalla es de su mamá, que lo llevó por buen camino. El talento, las cualidades son heredadas por el papá. Como papá te da gusto verlo que está triunfando, que siga así, pero todo todo el beneficio, todo lo que él ha logrado es gracias a su mamá”, declaró.

Estas palabras reflejan un reconocimiento de que el éxito de su hijo es “mérito total de su madre” y su apoyo, admitiendo que Santiago ha construido su carrera con determinación propia para separarse de las “sombras” de los problemas extracancha que marcaron la trayectoria de su padre.

A pesar de la relación fracturada, los analistas coinciden en que Santiago heredó la visión de juego y el desequilibrio que caracterizaba al “Negrito”, pero con una disciplina profesional mucho más sólida.

La historia de Santiago Sandoval es, en esencia, una de superación y talento innato, donde el legado deportivo se manifiesta a pesar de las adversidades personales, y donde el apoyo incondicional de su madre ha sido el pilar fundamental para que esta joven joya de Chivas brille con luz propia en el firmamento del fútbol mexicano.

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