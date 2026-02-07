‘Andamio invisible del universo’ revelado en nuevas y ambiciosas imágenes del telescopio James Webb

Cuando operación a través de enlaces en nuestros artículos, Future y sus socios de distribución pueden obtener una comisión.

Las manchas azules representan materia oscura invisible en esta porción del impresionante nuevo planisferio de materia de JWST. | Crédito: NASA/STScI/J. DePasquale/A. Pagano

Usando el Telescopio espacial James Webb (JWST), los astrónomos han mapeado la sección más espacioso de materia oscura del universo hasta el momento, profundizando nuestra comprensión de cómo esta misteriosa sustancia da forma al paisaje cósmico.

materia oscura Es notoriamente difícil de estudiar porque no interactúa con la luz. Los astrónomos sólo pueden detectarlo observando sus mercancía gravitacionales sobre la materia bariónica u “ordinaria”. Las observaciones de estas interacciones revelan que hay aproximadamente cinco veces más materia oscura en el universo que materia corriente.

El nuevo estudio, publicado el 26 de enero en la revista Naturaleza Astronomía trazó un trozo de bóveda celeste en el Constelación de sextanes . Los investigadores dirigieron el JWST a este espacio durante 255 horas, construyendo una imagen de su materia visible, incluidas estrellas, galaxias y polvo cósmico. A partir de estas observaciones, identificaron casi 800.000 galaxias, 10 veces más de las que los telescopios terrestres han gastado en la misma región, y casi el doble de las que el Telescopio Espacial Hubble ha detectado allí.

A continuación, el equipo trazó cómo la masa de materia oscura invisible de esta radio deformaba el espacio a su aproximadamente.

“Antiguamente veíamos una imagen borrosa de la materia oscura”, Diana Scognamiglio astrofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y coautor principal del artículo, dijo en un testimonio . “Ahora estamos viendo el armadura invisible del universo con sorprendente detalle”.

De donde vienen las galaxias

Dos mapas que muestran la distribución de la materia oscura en la misma región del bóveda celeste, creados con datos del JWST en 2026 (derecha) y del Hubble en 2007 (izquierda). La viejo resolución de Webb proporciona nuevos conocimientos sobre cómo la materia oscura influye en la materia ordinaria del universo. | Crédito: NASA/STScI/A. Pagano

Este planisferio detallado podría dar a los científicos una mejor idea de cómo la materia oscura ha regalado forma a la desarrollo del universo.

Poco luego del gran arranque la materia oscura y la materia ordinaria probablemente estaban distribuidas uniformemente por todo el espacio. Pero con el tiempo, la materia oscura empezó a agruparse. Esto, a su vez, arrastró la materia ordinaria con destino a bolsas cada vez más densas, donde finalmente acumuló suficiente masa para provocar la formación de estrellas.

De esta forma, la materia oscura jugó un papel fundamental en la creación del diseño y distribución de materia actuales del cosmos. “Este planisferio proporciona pruebas más sólidas de que sin materia oscura, es posible que no tengamos en nuestra galaxia los medios que permitieron que apareciera la vida”, afirma el coautor del estudio. Jason Rodas dijo en el comunicado un investigador estudiado senior del JPL.