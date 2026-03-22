Arsenal vs Manchester City: Final Carabao Cup, lo que debes saber

Gunners y Citizens enfrentan a maestro y aprendíz por un título del fútbol inglés.

Arsenal y Manchester City disputan la final de la Carabao Cup 2025/2026 en lo que será un juego muy atractivo tácticamente. Mikel Arteta enfrenta al histórico Pep Guardiola de quien fue pupilo en el banquillo y a quien intentará vencer imponiendo su estrategia.

Los Gunners y los Citizens llegan a esta final en un momento completamente opuesto. Los de Guardiola no pasan por su mejor futbol y a mitad de semana quedaron eliminados de Champions League por el Real Madrid exhibiendo varias fallas en zona defensiva. Mientras que los de Arteta firmaron su asistencia a los Cuartos de Final de la Champions sin complicaciones tras vencer al Leverkusen, además, se perfilan al título de la Premier League con una ventaja de nueve puntos, precisamente sobre el cuadro mancuniano.

Arteta y Guardiola se enfrentan por la Carabao Cup con Arsenal y Man City. AP Photo

¿Cómo llegaron los equipos a la Final de la Carabao Cup?

Tras instalarse en Cuartos de Final, Arsenal venció al Crystal Palace para asegurar un lugar en Semifinales, ahí echaron al Chelsea con un global de 4-2 siendo los primeros invitados al partido definitivo por el título. Por otra parte. El Manchester City hizo lo propio despidiendo al Brentford e imponiéndose ante el Newcastle en semifinales.

¿Cuál es el historial entre Mikel Arteta y Pep Guardiola como entrenadores?

Los estrategas españoles se han enfrentado en 15 ocasiones anteriores con un balance favorecedor para Guardiola con 8 triunfos sobre 4 de Arteta y tres empates.

Últimos resultados entre Arsenal vs Manchester City

Arsenal 1-1 Manchester City

Arsenal 5-1 Manchester City

Manchester City 2-1 Arsenal

Manchester City 0-0 Arsenal

Arsenal 1-0 Manchester City

¿Cuántas veces han ganado la Carabao Cup Arsenal y Manchester City?

El Arsenal presume dos títulos en sus vitrinas, la última conseguida en 1993 mientras que el Manchester City es el segundo club más ganador con 8 copas, levantando la más reciente en el 2021.

Fecha, horario y cómo ver Final de la Carabao Cup

Selecciones Editoriales

Posibles alineaciones Arsenal vs Manchester City

Arsenal

David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White, Martín Zubimendi, Declan Rice, Gabriel Martinelli, Eberechi Eze, Bukayo Saka y Viktor Gyökeres.

Manchester City

Gianluigi Donaruma, Abdukodir Khusanov, Rubén Dias, Marc Guehi, Nico O’ Reilly , Rodri , Bernardo Silva, Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku y Erling Haaland.