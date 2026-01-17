Athenea imparte justicia y pone al Madrid a pensar en el Superderbi

La diosa de la sabiduría, la estrategia o la justicia, Athenea, fue la encargada de llevar al Real Madrid de vuelta al camino de la victoria. La extremo cántabra anotó un doblete para que las blancas se llevaran los tres puntos en su visita al colista Levante, en el que brilló Érika y anotó el tanto del honor Dolores Silva. Las merengues, a pensar en el Superderbi del martes (19:15).

Sin Weir por una indisposición y con Bruun de vuelta a una convocatoria, Quesada volvió a rotar en masa ante un Levante, colista, que solo hizo un cambio con respecto al de su primera victoria liguera: Le Gilly por Gabaldón. Bennison, en su quinta titularidad, fue la gran novedad del Real Madrid, que estuvo dirigido por la joven Irune, de inicio por segundo partido seguido. Däbritz fue la voz de la experiencia en el centro del campo blanco, que triangulaba bien con las extremos. Athenea, en la derecha, protagonizó el primer disparo a los tres minutos y filtró un bonito balón a Redondo que acabó en revisión por posible penalti poco después.

17/01/26

A la cántabra solo le faltaba el gol en su eléctrico arranque de año y lo encontró en el 11’: zurdazo al larguero tras el que el balón botó dentro de la portería de Tarazona. Las blancas aprovecharon así el córner lanzado por Däbritz para ponerse por delante en el marcador. Querían viajar a la Supercopa de vuelta al camino del triunfo y lo demostraron hilvanando una ocasión tras otra. Andersson encontró a Däbritz en la frontal en el 15′ y la alemana forzó la estirada de Tarazona con un chut ajustado al palo. Muy similar fue la parada de la portera valenciana a Linda un minuto después.

Sin embargo, poco pudo hacer en el minuto 25 ante el tiro de Athenea, sola en la izquierda del área para recibir un pase de Däbritz que coronaba un contragolpe dirigido por Linda desde su propio área. Aun así, Tarazona mantuvo con vida a las granotas con una gran mano a disparo de Bennison después de un pase de la muerte de Athenea a la media hora. Del fallo en un gol cantado que era la sentencia se pasó al tanto que metía de lleno al Levante en el partido. Puro fútbol.

Carrasco recuperó un balón en la presión a Shei, Érika lo recogió para chutar con diablura y toparse con la madera, desde donde el esférico cayó en la frontal para que Dolores Silva, con un gran derechazo, batiera a Misa en el 33′. Golazo. Competitividad no faltaba en el encuentro entre segundo contra último de la Liga F. Tampoco protagonismo de los palos…

Mucho tiro, poca diana

Redondo fue la siguiente en toparse con la madera en el minuto 38 y Érika repetía en el 41′ con un chutazo al larguero. La asturiana no solo cuenta ocasiones, sino que escancia el juego de su Levante. Muchas pruebas y pocas dudas, es una jugadoraza. La 10 granota también fue la encargada de servir un envío a la espalda de la defensa blanca a Ana Franco que la cacereña cruzó demasiado en el 46′. Otra ocasión al traste.

Y ese fue el destino que hallaron el resto de oportunidades en una segunda mitad en la que hubo un evidente bajón de ritmo. No obstante, empezó con una revisión de un posible penalti por mano de Lakrar. López Osorio repitió el dictamen de la primera parte: nada sancionable. El juego siguió y Linda acarició el tercero con un chut cruzado en el 51′, diez minutos antes de que llegara el carrusel de cambios de Quesada: Iris Ashley y Pau Comendador fueron las primeras; Angeldahl y Eva Navarro, las segundas. Dos de ellas tuvieron ocasiones para el tercero. Pau, de volea a centro de Shei (75′), y Angeldahl, con un disparo lejano (77′). Ninguna hizo diana.

Tampoco un Levante que lo intentó con un tiro lejano de Érika y un remate desviado de Agama tras dejada de Carrasco. El envío al área, por supuesto, había sido de la futbolista asturiana. Athenea, en la primera parte, ya se había encargado de impartir justicia. Una justicia que tomó forma de triunfo para un Real Madrid que ya piensa en el derbi de la Supercopa (martes, 19:15 horas).

