Awans Kawy i Chwalińskiej w turnieju WTA 125 w Turcji

Maja Chwalińska (134 WTA) i Katarzyna Kawa (146 WTA) kontynuują starty w Turcji. Walczą w trzecim turnieju WTA 125 Megasaray Hotels Open 2026 w Antalyi (na kortach ziemnych, 115 tys. $ w puli nagród).

Chwalińska w poprzednich zawodów dotarła do półfinału. Kawa wystąpiła już w dwóch imprezach (pierwsza runda i półfinał).

Tym razem Maja jest rozstawiona z ósemką. Nie dała żadnych szans 17-letniej Turczynce Adzie Kumru (1074 WTA, 104 ITF do lat 18) 6:0, 6:0.

W czwartek w 1/8 finału zmierzy się ze Słowenką Tamarą Zidansek (148 WTA).

Wygrana Kawy

Kasia Kawa wygrała z Greczynką Despiną Papamichail 159 WTA) 6:1, 6:3.

Przebieg: Kawa trzykrotnie przełamała rywalkę (1:0, 3:0, 5:0). Papamichail odrobiła część strat (5:1), ale po raz czwarty nie utrzymała podania (6:1). W drugiej partii wiele przełamań (0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 4:2, 4:3, 5:3, 6:3). Polka wykorzystała trzeciego meczbola.

W czwartek w 1/8 finału Kasia zagra z Hiszpanką Leyre Romero Gormaz (144 WTA).

Polki coraz wyżej w rankingu WTA na żywo

Turniej główny

Pierwsza runda: Gorgodze – (9) Rus 7:6 (3), 3:6, 6:4; Kalinina – Pridankina; Charaeva – Karatancheva 6:2, 6:4; Avanesyan – (6) Rakotomanga Rajaonah 6:3, 6:3; Romero Gormaz – (4) P. Udvardy 6:3, 6:4; Kawa – Papamichail 6:1, 6:3; Monnet – Shymanovich 6:0, 6:3; (7) Salkova – Cengiz 7:5, 6:7 (6), 7:5; (5) Erjavec – Oz; Kostovic – Pigato 4:6, 6:4, 7:6 (3); N.Kawa – Romero Gormaz; Brancaccio – L. Bronzetti; (3) Grabher – Hontama 6:4, 6:2; (8) Chwalińska – Kumru 6:0, 6:0; Zidansek – M.S. Popa 6:4, 3:6, 6:3; P. Kudermetova – Maristany Zuleta de Reales 6:4, 6:1; (2) Uchijima – Carle 6:2, 6:4.

Druga runda: Kalinina/Pridankina – Gorgodze; Avanesyan – Charaeva; Salkova – Monnet; Chwalińska – Zidansek; Uchijima – P. Kudermetova.

(1) Oliynykova wycofała się już po losowaniu.

Eliminacje

Pierwsza runda: Jakupovic – Parrizas Diaz 6:4 i krecz Hiszpanki; (5) Pigato – Ristic 4:6, 7:6 (5), 6:4; (2) Gasanova – C. Werner 6:3, 3:6, 6:4; (7) Hontama – Kurt 7:5, 6:2; (3) Monnet – Atay 6:1, 6:0; Karatancheva – (8) Paquet 6:4, 6:2; Zavatska – (4) Riera 7:5, 1:6, 6:4; (6) Pridankina – Reyngold 6:3, 6:0.

Druga runda: Pigato – Jakupovic 6:3, 6:3; Hontama – Gasanova 6:1, 2:0 i krecz Anastazji; Monnet – Karatancheva 6:4, 6:3; Pridankina – Zavatska 6:4, 6:4.

Gra podwójna

W deblu Chwalińska i Czeszka Jesika Maleckova zagrają dziś z Czeszkami Anastazją Detiuc i Dominiką Salkovą (nr 3).

Drabinki