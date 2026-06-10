Bárbara de Regil, nuestra propia reina de la acción

Reina de acción

Sin miedo a las lesiones ni a los riesgos que implica realizar ella misma sus escenas de peligro y sin darle mayor importancia a aquellos episodios en su vida en que ha sido criticada o funada, como ella misma lo dice, Bárbara de Regil demuestra su fortaleza —más allá de la impresionante musculatura que ha desarrollado tras años de dedicación y disciplina— a través de una actitud positiva y propositiva que habla de un dominio de la escena o, mejor dicho, del saber tomar las riendas y ser protagonista de su historia tanto en el set como en la vida real.

Esa actitud positiva ante la vida y esas capacidades físicas, entre las que ahora suma la práctica de jiu-jitsu y krav magá, le han permitido a Bárbara convertirse en toda una heroína de acción, un estatus que la llena de orgullo y que compagina a la perfección con la forma en que enfrenta cada reto.

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de ‘Rosario Tijeras’

(Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)



“Para empezar yo soy ‘el Max Steel de México’ y ya lo tengo más que asumido y aceptado. Hago mis propias escenas de acción. Tengo un stunt, pero yo me aviento del helicóptero; en esta temporada que viene brinqué en el fuego; hubo muchas escenas riesgosas y yo las hice”, adelanta la actriz.

“Claro, termino toda morada, me he caído, pero me paro y digo: ‘No pasa nada, no pasa nada’, porque si no, me van a querer quitar (las secuencias de acción)”.

La fortaleza y las habilidades que Bárbara de Regil puede demostrar en el universo de Rosario Tijeras son también un reflejo del crecimiento interior que ha tenido y en el que su exposición ante los medios y las redes sociales y el reconocimiento y las críticas que ha recibido han contribuido a consolidar su personalidad y a hacer que, en cierta forma, su piel sea más gruesa.

“(A mí) no me pasan cosas malas, me pasan cosas buenas y me pasan cosas muy buenas”, dice tajante la actriz. “Nada de lo que me pasa es malo. Todo lo trato de tomar y aprender. Si no llego, es por algo. Si se me perdió, no era para mí. Si no fue para mí el casting, no es para mí”, puntualiza.

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de ‘Rosario Tijeras’

(Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)



“Todo lo trato de liberar y eso me ayuda mucho a siempre mantenerme bien, porque he sido muy atacada, he sido muy funada y eso es bien doloroso. Entonces, lo que aprendí también después de eso es que solo yo sé quién soy yo”.

Tener conciencia de que no se le puede dar gusto a todo el mundo y de que todos señalamos, todos juzgamos y opinamos sobre los demás ha sido un motor para Bárbara.

“Todo me ha ayudado a crecer y a sostener lo que soy. Amo la persona que soy, amo ser como soy y eso también me lleva a llegar a donde quiero, llegar porque no tengo nada que perder. Yo voy a dar lo mejor de mí y siempre pienso en qué le dejas en el corazón a las personas y a partir de eso me muevo en la vida”, puntualiza.

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de ‘Rosario Tijeras’

(Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)



Una frase que Bárbara se repite y comparte con sus seguidores es que le gusta ser una abeja y no una mosca. “Yo voy por la vida viendo lo bueno y viendo las flores y viendo el arcoíris; no voy en los basureros”.

Cuando se toma la decisión de vivir enfocándose en lo bueno, pese a aquellos días no tan buenos, se logra ser feliz y llegar a donde se quiere llegar. “Viendo la vida así me la paso muy bien y siento que logro todo, como que la energía se mueve bien; agradezco y todo va bien y fluye”.