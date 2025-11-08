Última hora del Barcelona – Real Madrid en directo:

Muy buenas noches y bienvenidos a la narración del partido entre el Barcelona y el Real Madrid correspondiente a la novena jornada de la Euroliga que les va a contar MARCA.com de un encuentro que arrancará a partir de las 20.30 h en el Palau Blaugrana en el que los dos transatlánticos del baloncesto español se juegan un triunfo y mucho prestigio, algo que para ambos anda en entredicho en este primer tercio de campaña.

Será el primer Clásico del curso entre los dos eternos rivales, que han iniciado la temporada de forma irregular. Los azulgranas son séptimos (5-3) y los madridistas son octavos (4-4) en una clasificación dominada hasta ahora, de forma sorprendente, por el Estrella Roja y por el debutante Hapoel Tel Aviv, ambos con un balance de siete victorias y dos derrotas.

Los azulgranas han perdido los últimos ocho duelos ante el eterno rival. Su última victoria data de abril de 2024. Después, cosechó tres derrotas en la final de la Liga Endesa 23-24 y cinco más la temporada pasada (una en Supercopa, dos en ACB y dos en Euroliga).

El Madrid es hasta ahora el peor equipo de la Euroliga a domicilio igualados con el ASVEL. Ha perdido en sus cuatro desplazamientos, aunque viene de ganar en Zaragoza en la liga, su primer éxito de la temporada lejos de casa. El año pasado también tardó en estrenarse como visitante en la Europa. Fue paradójicamente en el Palau, tras dos prórrogas.

A la incertidumbre sobre las prestaciones que pueden ofrecer los dos equipos hay que añadir las muchas dudas que tienen en cuanto a disposición de jugadores. El Barça en principio podrá contar con Tornike Shengelia, que sufrió una torcedura de tobillo, y con Nico Laprovittola, tras superar su lesión en el adductor. “Las sensaciones son más o menos buenas”, asegura Peñarroya.

El Madrid mantendrá hasta el último momento las incógnitas de Edy Tavares por enfermedad, de Chuma Okeke por un esguince de tobillo y de David Kramer por un golpe en un entrenamiento. Scariolo aseguró que decidiría la presencia o no de ellos este mismo viernes. Sí confirmó el italiano el concurso de su último fichaje, el pívot Alex Len: “Sí, jugará. Lo he visto bastante bien dentro de lo que cabe. Tres días de entrenamientos son poquísimos, pero tiene lo suficiente para podernos ayudar”.

Ambos entrenadores admiten la importancia del Cásico, no tanto de cara a la clasificación como al altavoz mediático y popular que tienen históricamente estos partidos de rivalidad máxima. “Todos son importantes y ninguno determinante para la clasificación. Emocional e históricamente es un partido con un tono más de interés y pasión, pero no estamos en una situación en la que ni ellos ni nosotros tengamos que estar desesperados”, opina Joan Peñarroya.

Su homólogo del Real Madrid, Sergio Scariolo, también relativiza la trascendencia al impacto de estos partidos: “Cada victoria contra un equipo de primer nivel es una inyección de confianza, pero no siempre cualquier victoria te vale para sentirse mejor ni todas las derrotas te hacen sentirte peor”, aseguró en la víspera.