Ben Affleck and Matt Damon’s ‘The Rip’

‘The Rip’
Unless you’ve been living under a rock, you’ve probably seen Affleck and Damon all over your social media feeds recently as they’ve made the press rounds in support of their new flick “The Rip,” debuting Friday on Netflix. Aside from gifting us another Boston-themed viral video, the duo also has big roles in the new thriller, where they play Miami cops who get in over their heads while seizing millions of dollars from criminals. Available on Netflix
New TV shows now available to stream
‘Hijack’
From a “Game of Thrones” spinoff to a new Agatha Christie series, there’s a lot of new TV dropping (check out this week’s TV GPS for more details). Another returning show to throw into the mix is the Apple TV thriller “Hijack,” which premiered its second season earlier this week. In the series, Idris Elba plays negotiator Sam Nelson, who must deal with dicey hostage situations, with this season centering around commuters on an underground train in Berlin. Available on Apple TV
‘The Fall and Rise of Reggie Dinkins’
Surprise: Tracy Morgan’s new comedy, “The Fall and Rise of Reggie Dinkins,” is dropping its first episode a bit earlier than originally expected, with the premiere now scheduled for 10 p.m. Sunday on NBC following the NFL playoff game broadcast (it will stream the following day on Peacock). The show stars the former “30 Rock” actor as a disgraced ex-football phenom who wants to clean up his public image. Tina Fey executive produces the series, which also stars Daniel Radcliffe. Airing Sunday at 10 p.m. on NBC, streaming next day on Peacock
Binge-worthy weekend TV pick
‘Star Trek: Discovery’
“Star Trek,” which turns 60 this year, debuted its new series, “Starfleet Academy,” on Paramount+ earlier this week. But if you need more Trekkie goodness in your life, queue up its predecessor “Discovery,” also streaming on Paramount+. Initially set before the original series, “Discovery” expanded the franchise’s lore into the 32nd century over the course of its five seasons, laying a lot of the groundwork for the new era of “Star Trek” shows. Available on Paramount+
‘Good Night, and Good Luck: Live from Broadway’
After directing, writing, and playing a smaller role in the 2005 film, George Clooney stepped into the lead role of famed journalist Edward R. Murrow in last year’s Broadway production of “Good Night, and Good Luck.” The play made history last June when CNN aired the show’s penultimate performance, becoming the first Broadway play to broadcast live on television. It’s now streaming on Netflix. Available on Netflix
Matt Juul is the assistant digital editor for the Living Arts team at The Boston Globe, with over a decade of experience covering arts and entertainment.
Matt Juul can be reached at matthew.juul@globe.com.
“,”type”:”facebook-video”,”version”:”1.0″,”width”:500,”_id”:”https://www.facebook.com/nbc/videos/every-comeback-starts-with-a-few-stumbles-the-fall-and-rise-of-reggie-dinkins-pr/1176807107850941/”,”locale”:”en_US”},”referent”:{“id”:”https://www.facebook.com/nbc/videos/every-comeback-starts-with-a-few-stumbles-the-fall-and-rise-of-reggie-dinkins-pr/1176807107850941/”,”provider”:”https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_video?url=”,”referent_properties”:{“locale”:”en_US”},”service”:”oembed”,”type”:”facebook-video”}},{“_id”:”H5GZLH57TFE6RPVN6ORWNHYSAE”,”type”:”divider”},{“_id”:”Q6KC65CP4FCF7LKSZN7ULCNZVA”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/v2/Q6KC65CP4FCF7LKSZN7ULCNZVA.jpeg?auth=35191826ff171053e8468b5f542adca7174d9e99379be6b5c1bef006948fed5c”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”iptc_source”:”PARAMOUNT+ “,”keywords”:[“episodic”,”sonequa martin-green”],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”DISCO_509_MAG_1021_01113-1_RT1.jpeg”,”originalUrl”:” sales, no archive, mandatory credit”,”version”:0,”template_id”:430,”alt_text”:””,”link”:””},”address”:{},”auth”:{“1″:”35191826ff171053e8468b5f542adca7174d9e99379be6b5c1bef006948fed5c”},”caption”:”Sonequa Martin-Green in \”Star Trek: Discovery.\””,”copyright”:”TM & © 2023 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.”,”created_date”:”2026-01-14T19:12:06Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”Michael Gibson/Paramount+”,”type”:”author”}],”by”:[{“byline”:”Michael Gibson/Paramount+”,”name”:”Michael Gibson/Paramount+”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“category”:”handout”,”mode”:”custom”,”name”:”Handout”},”height”:5304,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2026-01-14T19:12:06Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”slug”:”Star Trek: Discovery”,”source”:{“name”:”Handout”,”source_type”:”handout”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Lagrange Point”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:” Gibson/Paramount+”},{“_id”:”4BO4HQMRQNCUTPOVDJGW54Q3TQ”,”additional_properties”:{},”content”:”Binge-worthy weekend TV pick“,”level”:2,”type”:”header”},{“_id”:”E2LXWIISBVGILJVE6EE6YGETOE”,”additional_properties”:{},”content”:”‘Star Trek: Discovery’“,”type”:”text”},{“_id”:”IOCJV7IUFBHYXN4K3EOFHBDF6E”,”additional_properties”:{“_id”:1565110251090},”content”:”“Star Trek,” which turns 60 this year, debuted its new series, “Starfleet Academy,” on Paramount+ earlier this week. But if you need more Trekkie goodness in your life, queue up its predecessor “Discovery,” also streaming on Paramount+. Initially set before the original series, “Discovery” expanded the franchise’s lore into the 32nd century over the course of its five seasons, laying a lot of the groundwork for the new era of “Star Trek” shows. Available on Paramount+“,”type”:”text”},{“type”:”oembed_response”,”subtype”:”youtube”,”_id”:”Z7GSSTUO5RAM7NASJVPXO3XDVA”,”raw_oembed”:{“title”:”Star Trek: Discovery | Season 5 Official Trailer | Paramount+”,”author_name”:”Paramount Plus”,”author_url”:”https://www.youtube.com/@paramountplus”,”type”:”youtube”,”height”:315,”width”:560,”version”:”1.0″,”provider_name”:”YouTube”,”provider_url”:”https://www.youtube.com/”,”thumbnail_height”:360,”thumbnail_width”:480,”thumbnail_url”:”https://i.ytimg.com/vi/6Fi7ZePgh8k/hqdefault.jpg”,”html”:”https://www.youtube.com/watch?v=6Fi7ZePgh8k“,”_id”:”https://www.youtube.com/watch?v=6Fi7ZePgh8k”},”referent”:{“id”:”https://www.youtube.com/watch?v=6Fi7ZePgh8k”,”provider”:”https://www.youtube.com/oembed?maxwidth=560&maxheight=340&url=”,”referent_properties”:{},”service”:”oembed”,”type”:”youtube”}},{“_id”:”MBMOTCLB4JHGPCLBFLH4KGYJQI”,”type”:”divider”},{“_id”:”6NOOPAO34FBPTIGOP5XZD2UNBE”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/v2/6NOOPAO34FBPTIGOP5XZD2UNBE.jpg?auth=190f6b733cca9900259240e3bfd1f9e920df49c90f20dcf0fdbb5dea3c005ab7″,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”Good Night & Good Luck_Emilio Madrid_2137.jpg”,”originalUrl”:” Clooney in \”Good Night, and Good Luck.\””,”copyright”:”EMILIO MADRID”,”created_date”:”2025-06-03T17:08:48Z”,”credits”:{“affiliation”:[],”by”:[{“byline”:”EMILIO MADRID”,”name”:”EMILIO MADRID”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“category”:”handout”,”mode”:”custom”,”name”:”Handout”},”height”:5336,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2025-06-03T17:08:48Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”Handout”,”source_type”:”handout”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Tonys”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bostonglobe/6NOOPAO34FBPTIGOP5XZD2UNBE.jpg”,”version”:”0.10.9″,”width”:8000,”planning”:{},”syndication”:{}},{“_id”:”KCYGJ3F74NDN7KBF5SDONWTAEQ”,”additional_properties”:{},”content”:”Movie night pick“,”level”:2,”type”:”header”},{“_id”:”DRUR4BUMPNAN3IQ3SDMCFL6GXQ”,”additional_properties”:{},”content”:”‘Good Night, and Good Luck: Live from Broadway’“,”type”:”text”},{“_id”:”NCCRA2OYPFGRXCG23BXGLTNQR4″,”additional_properties”:{“_id”:1565110251090},”content”:”After directing, writing, and playing a smaller role in the 2005 film, George Clooney stepped into the lead role of famed journalist Edward R. Murrow in last year’s Broadway production of “Good Night, and Good Luck.” The play made history last June when CNN aired the show’s penultimate performance, becoming the first Broadway play to broadcast live on television. It’s now streaming on Netflix. Available on Netflix“,”type”:”text”},{“type”:”oembed_response”,”subtype”:”youtube”,”_id”:”J7X3YAJ2PBFH7NTPBFXOJU333I”,”raw_oembed”:{“title”:”Good Night, and Good Luck: Live From Broadway – Official Trailer | George Clooney | Watch Now”,”author_name”:”Magnolia Pictures & Magnet Releasing”,”author_url”:”https://www.youtube.com/@magnoliapics”,”type”:”youtube”,”height”:315,”width”:560,”version”:”1.0″,”provider_name”:”YouTube”,”provider_url”:”https://www.youtube.com/”,”thumbnail_height”:360,”thumbnail_width”:480,”thumbnail_url”:”https://i.ytimg.com/vi/BoY-o7sCg7k/hqdefault.jpg”,”html”:”https://www.youtube.com/watch?v=BoY-o7sCg7k“,”_id”:”https://www.youtube.com/watch?v=BoY-o7sCg7k”},”referent”:{“id”:”https://www.youtube.com/watch?v=BoY-o7sCg7k”,”provider”:”https://www.youtube.com/oembed?maxwidth=560&maxheight=340&url=”,”referent_properties”:{},”service”:”oembed”,”type”:”youtube”}},{“_id”:”WIUX7HKDLZCFNPPNOJSZHQBLOU”,”additional_properties”:{},”content”:”Matt Juul is the assistant digital editor for the Living Arts team at The Boston Globe, with over a decade of experience covering arts and entertainment.“,”type”:”text”}],”content_restrictions”:{“content_code”:”non-exempt”},”created_date”:”2026-01-13T19:15:40.628Z”,”credits”:{“by”:[{“_id”:”juul”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Matt Juul”,”image”:{“url”:” Juul can be reached at matthew.juul@globe.com.”,”url”:”/about/staff-list/staff/matthew-juul/”,”slug”:”matthew-juul”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”matthew.juul@globe.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”matthew.juul@globe.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”juul”,”firstName”:”Matt”,”lastName”:”Juul”,”secondLastName”:””,”byline”:”Matt Juul”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/bostonglobe/05536110-854c-4fb4-a5b7-813fbdea7da0.png”,”email”:”matthew.juul@globe.com”,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:”/about/staff-list/staff/matthew-juul/”,”bio”:”Matt Juul can be reached at matthew.juul@globe.com.”,”longBio”:”As the assistant digital editor, Matt Juul writes, edits, and produces content for the Living Arts team at the Boston Globe. A graduate of Northeastern University, he has over a decade of experience as an editor and writer covering culture, entertainment, fitness, food, lifestyle, sports, and more in the Boston area and beyond. Previously he served as the assistant editor for Modern Luxury’s Boston Common, where he managed the magazine’s digital and social production, as well as wrote and edited stories for each monthly print issue. He worked as the national features editor for Metro US, managing teams of editors and contributors for the daily papers in Boston, New York, and Philadelphia, in addition to interviewing stars such as Anthony Bourdain, Bill Murray, Bo Burnham, John Waters, Jamie Foxx, Steve Martin, Jake Gyllenhaal, Ronda Rousey, and Ice Cube. As a digital staff writer for Boston Magazine, he covered entertainment and the local living arts scene, interviewing notables like Aly Raisman, John Krasinski, Mark Wahlberg, Tracy Morgan, Anya Taylor-Joy, Seth MacFarlane, Maria Sharapova, RZA, Mark Ruffalo, and Rob Gronkowski. He has also written for Bleacher Report, Boston.com, IGN, and Muscle & Fitness. He can be reached at matthew.juul@globe.com.\n”,”slug”:”matthew-juul”,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”last_updated_date”:”2024-03-21T13:36:18.394Z”,”role”:”Assistant Digital Editor, Living Arts”,”author_type”:”Staff”,”type”:”author”}}}]},”description”:{“basic”:”Don’t miss Idris Elba in the second season of \”Hijack.\””},”display_date”:”2026-01-16T07:00:00Z”,”distributor”:{“category”:”staff”,”name”:”bostonglobe”,”subcategory”:””},”first_publish_date”:”2026-01-16T07:00:00Z”,”geo”:{},”headlines”:{“basic”:”Ben Affleck and Matt Damon’s new thriller, plus more movies and TV shows to watch this weekend”,”meta_title”:”What to stream this weekend: Ben Affleck and Matt Damon’s ‘The Rip'”,”mobile”:””,”native”:”what to stream this weekend”,”print”:””,”table”:””,”tablet”:””,”web”:””},”label”:{“overline_basic”:{“display”:true,”text”:”Watch Party”},”overline_storycard”:{“display”:true,”text”:”Watch Party”}},”language”:””,”last_updated_date”:”2026-01-16T07:00:01.5Z”,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”planning”:{“scheduling”:{“planned_publish_date”:”2026-01-16T07:00:00.000Z”},”story_length”:{“character_count_actual”:3053,”inch_count_actual”:0,”line_count_actual”:0,”word_count_actual”:512}},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”A3IELNJ76ZA53O7DJUDO4ZLKI4″,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/v2/A3IELNJ76ZA53O7DJUDO4ZLKI4.jpg?auth=26ff44dbb5554a68ff7b93a6de4ff19c39f1c3eeee1f4095a6d4397d2978e03d”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”RIP_20241028_01742_R.jpg”,”originalUrl”:” Damon and Ben Affleck in \”The Rip.\””,”copyright”:”© 2024 Netflix, Inc.”,”created_date”:”2026-01-05T16:30:44Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”Claire Folger/Netflix”,”type”:”author”}],”by”:[{“byline”:”Claire Folger/Netflix”,”name”:”Claire Folger/Netflix”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“category”:”handout”,”mode”:”custom”,”name”:”Handout”},”height”:4800,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2026-01-05T16:30:44Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”Handout”,”source_type”:”handout”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”RIP”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:” Folger/Netflix”}},”publish_date”:”2026-01-16T07:00:00Z”,”related_content”:{“basic”:[{“_id”:”IINZGURYFNA3FMWACNZ73XO7Q4″,”referent”:{“id”:”IINZGURYFNA3FMWACNZ73XO7Q4″,”provider”:””,”type”:”story”},”type”:”reference”},{“_id”:”H5H3ZPUACBDBLBISJQISMGPAHE”,”referent”:{“id”:”H5H3ZPUACBDBLBISJQISMGPAHE”,”provider”:””,”type”:”story”},”type”:”reference”}],”clonedChildren”:[],”clonedFromParent”:[{“referent”:{“id”:”SXT7D7EDZ5AHZN543M6PR4F3XI”,”type”:”story”},”type”:”reference”}]},”revision”:{“branch”:”default”,”editions”:[“default”],”parent_id”:”4Q3HVRHQTRBLFB7LHR226AWT7A”,”published”:true,”revision_id”:”2FLYSRDJSVFTDIOWVG3SLXW5OI”},”slug”:”16crit”,”source”:{“name”:”bostonglobe”,”source_type”:”staff”,”system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”taxonomy”:{“primary_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},”primary_site”:{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},”sections”:[{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},{“_id”:”/lifestyle”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle”},{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”parent”:{“default”:”/lifestyle”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle/names”},{“_id”:”/arts/movies”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Movies”,”description”:null,”path”:”/arts/movies”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/movies”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/movies/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/movies”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Movies”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3002,”Top-Navigation”:2001,”default”:2002,”Native-app”:2002,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2012},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/movies”},{“_id”:”/arts”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_url”:null,”site_title”:”Arts – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Arts”,”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts”}],”sites”:[{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle/names”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/arts/movies”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Movies”,”description”:null,”path”:”/arts/movies”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/movies”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/movies/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/movies”]},”name”:”Movies”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3002,”Top-Navigation”:2001,”default”:2002,”Native-app”:2002,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2012},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/arts”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_url”:null,”site_title”:”Arts – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”name”:”Arts”,”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}}]},”type”:”story”,”version”:”0.10.11″,”websites”:{“bostonglobe”:{“website_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},”website_url”:”/2026/01/16/arts/what-to-stream-this-weekend/”}},”workflow”:{“status_code”:8},”canonical_url”:”/2026/01/16/arts/what-to-stream-this-weekend/”,”publishing”:{“scheduled_operations”:{“publish_edition”:[],”unpublish_edition”:[]}},”website”:”bostonglobe”,”website_url”:”/2026/01/16/arts/what-to-stream-this-weekend/”,”resizer_version”:1};Fusion.globalContentConfig={“source”:”content-api”,”query”:{“uri”:”/2026/01/16/arts/what-to-stream-this-weekend/”,”website_url”:”/2026/01/16/arts/what-to-stream-this-weekend/”,”published”:”true”,”use_redirects”:”true”,”arc-site”:”bostonglobe”}};Fusion.lastModified=1768811693770;Fusion.contentCache={“site-service”:{“{\”hierarchy\”:\”Top-Navigation\”}”:{“data”:{“children”:[{“_id”:”/multimedia/epaper”,”name”:”E-Paper”,”navigation”:{“nav_title”:”ePaper”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/metro”,”name”:”Metro”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Metro”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/metro/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Weather”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/nation/politics”,”name”:”Politics”,”navigation”:{“nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Sports”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/business”,”name”:”Business”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Business”},”node_type”:”section”},{“_id”:”link-ZQNBPYPBP5EVBOWVM66GNHEB6I”,”display_name”:”Puzzles”,”node_type”:”link”,”url”:”/games”},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island”,”name”:”Rhode Island”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Rhode Island”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/magazine”,”name”:”Magazine”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Globe Magazine”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/opinion”,”name”:”Opinion”,”navigation”:{“nav_title”:”Opinion”},”node_type”:”section”},{“_id”:”link-VUJBNQCE310FHAJUHNREMP38F4″,”display_name”:”Health”,”node_type”:”link”,”url”:”/business/healthcare/”},{“_id”:”/arts”,”name”:”Arts”,”navigation”:{“nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”/lifestyle”,”name”:”Lifestyle”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”/metro/education”,”name”:”Education”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Education”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/metro/new-england/massachusetts/cambridge-somerville”,”name”:”Cambridge & Somerville”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Cambridge & Somerville”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/metro/money-power-inequality”,”name”:”Money, Power, Inequality”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”/metro/investigations/spotlight”,”name”:”Spotlight”,”navigation”:{“nav_title”:”Spotlight”},”node_type”:”section”},{“_id”:”/business/technology”,”name”:”Technology”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:””},”node_type”:”section”},{“_id”:”/science/environment/climate”,”name”:”Climate”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Climate”},”node_type”:”section”},{“_id”:”link-cars”,”display_name”:”Cars”,”node_type”:”link”,”url”:” Estate”,”node_type”:”link”,”url”:” England’s largest, award–winning news organization delivering trusted news, analysis, and insight for more than 150 years. Become a Globe subscriber today.”,”site_keywords”:null,”site_title”:”The Boston Globe | New England news, weather and sports”},”_id”:”/”},”expires”:1768811739056,”lastModified”:1768811438938},”{\”hierarchy\”:\”Hamburger-Menu\”}”:{“data”:{“_id”:”/”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Boston Globe”,”inactive”:false,”ancestors”:null,”parent”:null,”order”:null,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Home”},”site”:{“site_description”:”New England’s largest, award–winning news organization delivering trusted news, analysis, and insight for more than 150 years. Become a Globe subscriber today.”,”site_keywords”:null,”site_title”:”The Boston Globe | New England news, weather and sports”,”site_url”:”https://www.bostonglobe.com/”},”social”:{“facebook”:”https://www.facebook.com/globe”,”instagram”:”https://www.instagram.com/bostonglobe/”,”twitter”:”https://x.com/bostonglobe”},”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/sections”,”social”:{“rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null,”twitter”:null},”site”:{“site_keywords”:null,”site_about”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”“},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sections”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Sections”,”order”:{“Hamburger-Menu”:1001},”parent”:{“default”:null,”Hamburger-Menu”:”/”},”ancestors”:{“default”:[],”Hamburger-Menu”:[“/”],”Section-Navigation”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”link-YYGTHVPDXFGENFYA4DIGRTIOYE”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Epaper”,”url”:”https://epaper.bostonglobe.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=2c60291d-c20c-4780-9829-b3d9a12687cf”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/sections”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2002},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”/sports”,”social”:{“twitter”:”https://twitter.com/BGlobeSports/”,”rss”:null,”facebook”:”https://www.facebook.com/globe/”,”instagram”:”https://www.instagram.com/bostonglobe/”},”navigation”:{“nav_title”:”Sports”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Unmatched coverage of the Red Sox, Patriots, Bruins, and Celtics, plus the Olympics, Boston Marathon, and college and high school sports.”,”site_about”:null,”site_keywords”:”Red Sox, Patriots, Celtics, Bruins”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/”,”site_url”:””,”site_title”:”Sports – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports”,”sports”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Sports”,”order”:{“default”:1015,”Hamburger-Menu”:2003,”Top-Navigation”:1006,”Section-Navigation”:1004,”Native-app-bar”:1003,”Native-app”:1005,”TodaysPaper”:2013},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/sports”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/sports”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/sports/baseball/redsox”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Red Sox”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/baseball/redsox/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports/baseball/redsox”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Red Sox”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3001,”Top-Navigation”:2001,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2003},”parent”:{“default”:”/sports/baseball”,”Native-app”:”/sports”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/sports”,”Top-Navigation”:”/sports”,”Section-Navigation”:”/sports”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/sports”},”ancestors”:{“default”:[“/sports”,”/sports/baseball”],”Native-app”:[“/sports”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sports”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/sports”],”Section-Navigation”:[“/sports”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/sports”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/sports/football/patriots”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/football/patriots/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”name”:”Patriots”,”_website”:”bostonglobe”,”parent”:{“default”:”/sports/football”,”Native-app”:”/sports”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/sports”,”Top-Navigation”:”/sports”,”Section-Navigation”:”/sports”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/sports”},”ancestors”:{“default”:[“/sports”,”/sports/football”],”Native-app”:[“/sports”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sports”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/sports”],”Section-Navigation”:[“/sports”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/sports”,”/”]},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports/football/patriots”]},”inactive”:false,”order”:{“Hamburger-Menu”:3002,”Top-Navigation”:2002,”Native-app”:2001,”default”:3001,”Section-Navigation”:2003,”TodaysPaper”:2011},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/sports/basketball/celtics”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Celtics”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/sports”,”/sports/basketball”],”Native-app”:[“/sports”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sports”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/sports”],”Section-Navigation”:[“/sports”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/sports”,”/”]},”parent”:{“default”:”/sports/basketball”,”Native-app”:”/sports”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/sports”,”Top-Navigation”:”/sports”,”Section-Navigation”:”/sports”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/sports”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3003,”Top-Navigation”:2004,”Native-app”:2002,”default”:3001,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2010},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports/basketball/celtics”]},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/basketball/celtics/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/sports/hockey/bruins”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/hockey/bruins/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”name”:”Bruins”,”_website”:”bostonglobe”,”parent”:{“default”:”/sports/hockey”,”Native-app”:”/sports”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/sports”,”Top-Navigation”:”/sports”,”Section-Navigation”:”/sports”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/sports”},”ancestors”:{“default”:[“/sports”,”/sports/hockey”],”Native-app”:[“/sports”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sports”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/sports”],”Section-Navigation”:[“/sports”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/sports”,”/”]},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports/hockey/bruins”]},”inactive”:false,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2003,”Native-app”:2003,”Section-Navigation”:2005,”TodaysPaper”:2008},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/sports/high-schools”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”High Schools”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/sports”],”Native-app”:[“/sports”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sports”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/sports”],”Section-Navigation”:[“/sports”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/sports”,”/”]},”parent”:{“default”:”/sports”,”Native-app”:”/sports”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/sports”,”Top-Navigation”:”/sports”,”Section-Navigation”:”/sports”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/sports”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3005,”Top-Navigation”:2006,”default”:2009,”Section-Navigation”:2006,”Native-app”:2005,”TodaysPaper”:2021},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports/high-schools”],”paywall_status”:”exempt”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/high-schools/”,”site_about”:null,”site_description”:”Massachusetts high school sports”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Boston Globe High School Sports”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/sports/colleges”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Colleges”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/sports”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/sports”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/sports”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/sports”,”/”],”Top-Navigation”:[]},”parent”:{“default”:”/sports”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/sports”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/sports”,”Hamburger-Menu”:”/sports”,”Top-Navigation”:null},”order”:{“TodaysPaper”:2016,”Hamburger-Menu”:3007,”Section-Navigation”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports/colleges”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Colleges”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/colleges/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/sports/tv-radio”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/sports/tv-radio/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/sports/tv-radio”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”TV & Radio”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3008,”Section-Navigation”:2001,”Native-app”:2006,”Top-Navigation”:2007},”parent”:{“default”:”/sports”,”Native-app”:”/sports”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/sports”,”Section-Navigation”:”/sports”,”Top-Navigation”:”/sports”},”ancestors”:{“default”:[“/sports”],”Native-app”:[“/sports”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sports”,”/”],”Section-Navigation”:[“/sports”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/sports”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/metro”,”social”:{“twitter”:” from Boston and across New England. The Globe covers breaking news around the clock and tells important stories that keep you connected to the community.”,”site_about”:null,”site_keywords”:”Boston, News”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/”,”site_url”:””,”site_title”:”Metro – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Metro”,”order”:{“default”:1005,”Native-app”:1003,”Native-app-bar”:1002,”Hamburger-Menu”:2004,”Top-Navigation”:1003,”Section-Navigation”:1002,”TodaysPaper”:2045},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Footer”:null,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”2023-09-05-Election”:null},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Footer”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”2023-09-05-Election”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/metro/weather”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Weather”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”See the latest forecast and weather updates for Greater Boston, Massachusetts, and New England.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/weather/”,”site_url”:null,”site_title”:”Weather news and resources for Boston, Mass., and New England – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/weather”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Weather”,”order”:{“default”:2017,”Section-Navigation”:2001,”Hamburger-Menu”:3001,”TodaysPaper”:2052,”Top-Navigation”:1004,”Native-app”:2001},”parent”:{“default”:”/metro”,”Native-app”:”/metro”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Top-Navigation”:”/”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”],”Native-app”:[“/metro”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/metro”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Top-Navigation”:[“/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/politics”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Politics”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/politics/”,”site_url”:null,”site_title”:”Metro Politics – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/politics”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Politics”,”order”:{“default”:2001,”Section-Navigation”:2003,”TodaysPaper”:2046,”Hamburger-Menu”:3002,”Native-app-bar”:2003,”Native-app”:2002},”parent”:{“default”:”/metro”,”Native-app”:”/metro”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/metro”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”],”Native-app”:[“/metro”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/metro”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/transportation”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/transportation/”,”site_url”:null,”site_title”:”Transportation – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/transportation”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Transportation”,”order”:{“default”:2018,”TodaysPaper”:2016,”Section-Navigation”:2004,”Hamburger-Menu”:3003},”parent”:{“default”:”/metro”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/metro”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/metro”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/education”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Education”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/education/k-12/education-project/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/education”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Education”,”order”:{“default”:2003,”Top-Navigation”:1015,”TodaysPaper”:2017,”Hamburger-Menu”:3004,”Native-app-bar”:1015,”Native-app”:2003},”parent”:{“default”:”/metro”,”Native-app”:”/metro”,”Native-app-bar”:”/”,”Section-Navigation”:null,”Top-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro”,”Emancipator-Navigation”:null},”ancestors”:{“default”:[“/metro”],”Native-app”:[“/metro”,”/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Section-Navigation”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”],”Emancipator-Navigation”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/massachusetts/cambridge-somerville”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Cambridge & Somerville”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/massachusetts”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”],”Section-Navigation”:[“/metro”,”/metro/new-england/massachusetts”],”Native-app”:[“/metro”,”/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Top-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”]},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/massachusetts”,”Hamburger-Menu”:”/metro”,”Section-Navigation”:”/metro/new-england/massachusetts”,”Native-app”:”/metro”,”Native-app-bar”:”/”,”Top-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3005,”Section-Navigation”:3001,”Native-app”:2004,”Native-app-bar”:1017,”Top-Navigation”:1016,”TodaysPaper”:2003},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/massachusetts/cambridge-somerville”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Cambridge & Somerville”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/massachusetts/cambridge-somerville/”,”site_about”:null,”site_description”:”The latest news and features from Cambridge and Somerville — a.k.a. Camberville — as part of the Globe’s regional coverage of Massachusetts”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:”/metro/new-england/massachusetts/cambridge-somerville/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:”https://www.instagram.com/incamberville/”,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/massachusetts”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Around Mass.”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Boston Globe news coverage and features from around Massachusetts. Find headlines from Cambridge, Somerville, North and South Shores, the MetroWest area, the Gateway Cities, and more.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/massachusetts/”,”site_url”:null,”site_title”:”Around Massachusetts”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/massachusetts”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Massachusetts”,”order”:{“default”:3003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2025,”Hamburger-Menu”:3006,”Native-app-bar”:1012,”Native-app”:1009},”parent”:{“default”:”/metro/new-england”,”Section-Navigation”:”/metro”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro”,”Native-app-bar”:”/”,”Native-app”:”/”,”Top-Navigation”:null},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”],”Section-Navigation”:[“/metro”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”],”Native-app-bar”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Top-Navigation”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/investigations”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Investigations”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/investigations”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/investigations/”,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/investigations”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Investigations”,”order”:{“default”:2022,”Hamburger-Menu”:3007,”Native-app”:2005,”TodaysPaper”:2009},”parent”:{“default”:”/metro”,”Native-app”:”/metro”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/metro”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”],”Native-app”:[“/metro”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/obituaries”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/obituaries/”,”site_url”:null,”site_title”:”Obituaries – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/obituaries”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Obituaries”,”order”:{“default”:2016,”Native-app”:2007,”Hamburger-Menu”:3008,”Section-Navigation”:2008,”TodaysPaper”:2001},”parent”:{“default”:”/metro”,”Native-app”:”/metro”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/metro”,”Section-Navigation”:”/metro”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/obituaries”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”],”Native-app”:[“/metro”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro”],”Section-Navigation”:[“/metro”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/obituaries”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”link-QN3PP70CRH3AD5KA0VJ178DCEG”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Death Notices”,”url”:”https://www.legacy.com/us/obituaries/bostonglobe/browse”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/metro”,”Section-Navigation”:”/metro/obituaries”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3009,”Section-Navigation”:3001},”node_type”:”link”,”children”:[]}]},{“_id”:”/games”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Games”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”]},”parent”:{“default”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”},”order”:{“Section-Navigation”:1003,”Hamburger-Menu”:2005,”default”:1013},”_admin”:{“alias_ids”:[“/games”],”paywall_status”:”exempt”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Games & Puzzles”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games”,”site_about”:null,”site_description”:”Play games and puzzles from The Boston Globe, including the daily crossword, Sunday crossword, mini crossword, sudokus, KenKen, and more.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Games & Puzzles | Boston Globe Games”,”site_url”:”/games/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/games/align”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Align”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/games”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/games”,”/sections”,”/”],”Section-Navigation”:[“/games”,”/”]},”parent”:{“default”:”/games”,”Hamburger-Menu”:”/games”,”Section-Navigation”:”/games”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3001,”Section-Navigation”:2007,”default”:2001},”_admin”:{“paywall_status”:”exempt”},”games”:{“game_genre”:”Word Game”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Align”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games/align”,”site_about”:null,”site_description”:”Play Align, an original word and logic puzzle from The Boston Globe. Challenge yourself to solve the daily word grid in the fastest time, the fewest swaps, or both!”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Align | Boston Globe Games”,”site_url”:”/games/align/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/games/crossword”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Crossword”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/games”,”/”],”Games”:[],”Section-Navigation”:[“/games”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/games”,”/sections”,”/”]},”parent”:{“default”:”/games”,”Games”:null,”Section-Navigation”:”/games”,”Hamburger-Menu”:”/games”},”order”:{“Section-Navigation”:2001,”Hamburger-Menu”:3002,”default”:2002},”_admin”:{“alias_ids”:[“/games/crossword”],”paywall_status”:”locked”},”games”:{“game_genre”:”Word Game”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Crossword”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games/crossword”,”site_about”:null,”site_description”:”The Boston Globe’s crossword puzzles are brand-new every day, including Sunday Globe Magazine puzzles. Play recent crosswords, solve with friends, print anytime.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Crossword Puzzle | Boston Globe Games”,”site_url”:”/games/crossword/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/games/mini-crossword”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Mini Crossword”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/games”,”/”],”Games”:[],”Section-Navigation”:[“/games”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/games”,”/sections”,”/”]},”parent”:{“default”:”/games”,”Games”:null,”Section-Navigation”:”/games”,”Hamburger-Menu”:”/games”},”order”:{“Section-Navigation”:2003,”Hamburger-Menu”:3003,”default”:2003},”_admin”:{“alias_ids”:[“/games/mini-crossword”],”paywall_status”:”exempt”},”games”:{“game_genre”:”Word Game”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Mini Crossword”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games/mini-crossword”,”site_about”:null,”site_description”:”Play The Boston Globe’s mini crossword puzzle. New mini crosswords are posted daily, perfect for your commute or a quick break from the daily grind.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Mini Crossword Puzzle | The Boston Globe”,”site_url”:”/games/mini-crossword/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/games/kenken”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”KenKen”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/games”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/games”,”/sections”,”/”],”Section-Navigation”:[“/games”,”/”]},”parent”:{“default”:”/games”,”Hamburger-Menu”:”/games”,”Section-Navigation”:”/games”},”order”:{“default”:2005,”Hamburger-Menu”:3004,”Section-Navigation”:2002},”games”:{“game_genre”:”Puzzle”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”KenKen”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games/KenKen/”,”site_about”:null,”site_description”:”Play KenKen from The Boston Globe. Solve daily 4×4 easy and 6×6 intermediate KenKen puzzles. Play the math puzzles online, print them out, or play with friends.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”KenKen | Boston Globe Games”,”site_url”:”/games/kenken/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/games/sudoku”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Sudoku”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/games”,”/”],”Games”:[],”Section-Navigation”:[“/games”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/games”,”/sections”,”/”]},”parent”:{“default”:”/games”,”Games”:null,”Section-Navigation”:”/games”,”Hamburger-Menu”:”/games”},”order”:{“Section-Navigation”:2004,”Hamburger-Menu”:3005,”default”:2004},”_admin”:{“alias_ids”:[“/games/sudoku”],”paywall_status”:”exempt”},”games”:{“game_genre”:”Puzzle”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Sudoku”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games/sudoku”,”site_about”:null,”site_description”:”Play The Boston Globe’s sudoku puzzles. New sudoku games are posted daily and available to play in easy, medium, and hard mode versions.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Sudoku | Boston Globe Games”,”site_url”:”/games/sudoku/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/games/word-flower”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Word Flower”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/games”,”/”],”Games”:[],”Section-Navigation”:[“/games”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/games”,”/sections”,”/”]},”parent”:{“default”:”/games”,”Games”:null,”Section-Navigation”:”/games”,”Hamburger-Menu”:”/games”},”order”:{“Section-Navigation”:2005,”Hamburger-Menu”:3006,”default”:2006},”_admin”:{“alias_ids”:[“/games/word-flower”],”paywall_status”:”exempt”},”games”:{“game_genre”:”Word Game”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Word Flower”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games/word-flower”,”site_about”:null,”site_description”:”Play Word Flower from The Boston Globe. Come up with words with the letters provided and test your vocabulary skills.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Word Flower | Boston Globe Games”,”site_url”:”/games/word-flower/”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/business”,”social”:{“twitter”:” and features about the companies, people and trends shaping the economy in New England and beyond, from the Fortune 500 to small family businesses.”,”site_about”:null,”site_keywords”:”Business, News”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/”,”site_url”:””,”site_title”:”Business – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Business”,”order”:{“default”:1017,”Native-app”:1004,”Native-app-bar”:1005,”Hamburger-Menu”:2006,”Top-Navigation”:1007,”Section-Navigation”:1007,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/business/technology”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:””,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Explore the largest technology companies in New England.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/technology/”,”site_url”:null,”site_title”:”Tech Unicorn Tracker — The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business/technology”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Technology”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3001,”default”:2010,”Section-Navigation”:2001,”Native-app”:2001,”TodaysPaper”:2018,”Top-Navigation”:1019},”parent”:{“default”:”/business”,”Native-app”:”/business”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/business”,”Section-Navigation”:”/business”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”,”Top-Navigation”:”/”},”ancestors”:{“default”:[“/business”,”/”],”Native-app”:[“/business”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/business”,”/”],”Section-Navigation”:[“/business”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/business/economy”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:””,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Get the latest on economic news in Boston and beyond, from expert analysis to thought-provoking columns to breaking market coverage.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/economy/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business/economy”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Economy”,”order”:{“default”:2009,”Section-Navigation”:2002,”Hamburger-Menu”:3002,”Native-app”:2002,”TodaysPaper”:2009},”parent”:{“default”:”/business”,”Native-app”:”/business”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/business”,”Hamburger-Menu”:”/business”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”},”ancestors”:{“default”:[“/business”,”/”],”Native-app”:[“/business”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/business”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/business”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/business/real-estate/residential”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Read about the impacts of the region’s housing crisis, from the struggles of first-time homebuyers to the state of the rental market.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/real-estate/residential/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business/real-estate/residential”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Housing”,”order”:{“default”:3001,”TodaysPaper”:2036,”Section-Navigation”:2003,”Hamburger-Menu”:3003,”Native-app”:2003},”parent”:{“default”:”/business/real-estate”,”Native-app”:”/business”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/business”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”,”Hamburger-Menu”:”/business”},”ancestors”:{“default”:[“/business”,”/business/real-estate”],”Native-app”:[“/business”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/business”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/business”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/business/real-estate”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Real Estate”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/real-estate/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business/real-estate”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Real Estate”,”order”:{“default”:2011,”TodaysPaper”:2034,”Hamburger-Menu”:3004,”Native-app”:2004},”parent”:{“default”:”/business”,”Native-app”:”/business”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”,”Hamburger-Menu”:”/business”},”ancestors”:{“default”:[“/business”,”/”],”Native-app”:[“/business”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/business”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/business/biotech”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:””,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Get the latest business and financial news in Boston and the US, from industry trends to local businesses and the Fortune 500 shaping the New England economy.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/biotech/”,”site_url”:null,”site_title”:”The Latest in Financial & Business News – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business/biotech”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Biotech”,”order”:{“default”:2017,”Section-Navigation”:2005,”Hamburger-Menu”:3005,”Native-app”:2005,”TodaysPaper”:2028},”parent”:{“default”:”/business”,”Native-app”:”/business”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/business”,”Hamburger-Menu”:”/business”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”},”ancestors”:{“default”:[“/business”,”/”],”Native-app”:[“/business”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/business”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/business”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/business/fine-print”,”site”:{“site_title”:”Fine Print – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_url”:null,”site_description”:”The Boston Globe helps readers with consumer issues.”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/fine-print”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business/fine-print”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”The Fine Print”,”order”:{“TodaysPaper”:2011,”Section-Navigation”:2006,”Hamburger-Menu”:3006,”Native-app”:2007,”default”:2005},”parent”:{“default”:”/business”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”,”Section-Navigation”:”/business”,”Hamburger-Menu”:”/business”,”Native-app”:”/business”},”ancestors”:{“default”:[“/business”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”],”Section-Navigation”:[“/business”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/business”,”/”],”Native-app”:[“/business”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/business/bold-types”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Bold Types”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Janelle Nanos sits down with leaders in the city’s business community to talk career paths, work, and accomplishments, and Jon Chesto compiles a weekly roundup of the movers and shakers on Boston’s business scene.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/business/bold-types”,”site_url”:null,”site_title”:””,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/business/bold-types”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Bold Types”,”order”:{“Section-Navigation”:2010,”Hamburger-Menu”:3007,”Native-app”:2008,”TodaysPaper”:2033,”default”:2001},”parent”:{“default”:”/business”,”Section-Navigation”:”/business”,”Hamburger-Menu”:”/business”,”Native-app”:”/business”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/business”},”ancestors”:{“default”:[“/business”,”/”],”Section-Navigation”:[“/business”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/business”,”/”],”Native-app”:[“/business”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/business”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/nation/politics”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Politics”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/nation”,”/”],”Native-app”:[“/nation”,”/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/nation”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/nation”,”/”]},”parent”:{“default”:”/nation”,”Native-app”:”/nation”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/nation”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/nation”},”order”:{“default”:2003,”Hamburger-Menu”:2007,”Top-Navigation”:1005,”Section-Navigation”:2001,”Native-app-bar”:1004,”Native-app”:2001,”TodaysPaper”:2012},”_admin”:{“alias_ids”:[“/nation/politics”],”paywall_status”:”non-exempt”},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/nation/politics/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/nation/politics/elections”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Elections”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/nation”,”/nation/politics”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/nation”,”/”],”2022-09-06″:[],”2020-11-03-Election”:[],”2022-11-08-Election”:[],”Hamburger-Menu”:[“/nation/politics”,”/sections”,”/”]},”parent”:{“default”:”/nation/politics”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/nation”,”2022-09-06″:null,”2020-11-03-Election”:null,”2022-11-08-Election”:null,”Hamburger-Menu”:”/nation/politics”},”order”:{“default”:3001,”TodaysPaper”:2011,”Hamburger-Menu”:3001},”Custom”:{“icon_string”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/nation/politics/elections”],”paywall_status”:”non-exempt”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”false”,”nav_title”:null,”should_direct_link”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/nation/politics/elections/”,”site_about”:null,”site_description”:”Stay informed with the latest US election news, analysis, and comprehensive 2024 presidential election coverage from The Boston Globe.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”2024 Election — The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/metro/money-power-inequality”,”site”:{“site_title”:null,”site_tagline”:null,”site_url”:null,”site_description”:”A Boston Globe reporting effort, Money, Power, Inequality: Examining the Racial Wealth Gap covers disparities in Greater Boston. Find articles about racism, business, history, politics, and more.”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/money-power-inequality”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Money, Power, Inequality”,”order”:{“TodaysPaper”:2051,”Hamburger-Menu”:2008,”Top-Navigation”:1017,”Native-app”:2006,”Native-app-bar”:1014},”parent”:{“default”:”/metro”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Navigation”:”/”,”Native-app”:”/metro”,”Native-app-bar”:”/”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”],”Native-app”:[“/metro”,”/”],”Native-app-bar”:[“/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/science/environment/climate”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”Climate – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Climate coverage by the Boston Globe”,”site_url”:”bostonglobe.com/science/environment/climate/”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/science/environment/climate”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Climate”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/science/environment/climate”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Climate”,”order”:{“Top-Navigation”:1020,”TodaysPaper”:2020,”Native-app-bar”:1016,”Hamburger-Menu”:2009,”Native-app”:2002},”parent”:{“default”:”/science/environment”,”Top-Navigation”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/nation”,”Native-app-bar”:”/”,”Native-app”:”/nation”},”ancestors”:{“default”:[“/science”,”/science/environment”],”Top-Navigation”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/nation”,”/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Native-app”:[“/nation”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/investigations/spotlight”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Spotlight”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/investigations/spotlight”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/investigations/spotlight/”,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/investigations/spotlight”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Spotlight”,”order”:{“Native-app”:2001,”Native-app-bar”:1011,”Top-Navigation”:1018,”Hamburger-Menu”:2010,”TodaysPaper”:2008,”Section-Navigation”:2007},”parent”:{“default”:”/metro/investigations”,”Native-app”:”/homepage”,”Native-app-bar”:”/”,”Section-Navigation”:”/metro”,”Top-Navigation”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/investigations”],”Native-app”:[“/homepage”,”/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/metro”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/opinion”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Opinion”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/opinion/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/opinion”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Opinion”,”order”:{“default”:1018,”Hamburger-Menu”:2011,”Top-Navigation”:1011,”Section-Navigation”:1008,”Native-app-bar”:1007,”Native-app”:1007,”TodaysPaper”:2007},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/opinion”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/opinion”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/opinion/ideas”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Globe Ideas – A hub for commentary, insight and innovation.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/opinion/ideas/”,”site_url”:null,”site_title”:”Ideas – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/opinion/ideas”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Ideas”,”order”:{“default”:2002,”Native-app”:1008,”Hamburger-Menu”:3001,”Top-Navigation”:2001,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2001},”parent”:{“default”:”/opinion”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/opinion”,”Top-Navigation”:”/opinion”,”Section-Navigation”:”/opinion”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/ideas”},”ancestors”:{“default”:[“/opinion”,”/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/opinion”],”Top-Navigation”:[“/”,”/opinion”],”Section-Navigation”:[“/opinion”,”/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/ideas”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/opinion/columns”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Columns and Op-eds”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Columns are written by Globe Opinion staff columnists and represent the views of individual writers.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/opinion/columns/”,”site_url”:null,”site_title”:”Opinion Columns – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/opinion/columns”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Columns”,”order”:{“default”:2003,”Section-Navigation”:2003,”TodaysPaper”:2005,”Hamburger-Menu”:3002,”Native-app”:2002},”parent”:{“default”:”/opinion”,”Native-app”:”/opinion”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/opinion”,”Section-Navigation”:”/opinion”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/opinion”},”ancestors”:{“default”:[“/opinion”,”/”],”Native-app”:[“/opinion”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/opinion”],”Section-Navigation”:[“/opinion”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/opinion”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/opinion/editorials”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Editorial Opinions – The Boston Globe”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/opinion/editorials/”,”site_url”:null,”site_title”:”Editorial Opinions – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/opinion/editorials”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Editorials”,”order”:{“default”:2001,”Hamburger-Menu”:3003,”Section-Navigation”:2001,”Native-app”:2001,”TodaysPaper”:2001},”parent”:{“default”:”/opinion”,”Native-app”:”/opinion”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/opinion”,”Section-Navigation”:”/opinion”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/opinion”},”ancestors”:{“default”:[“/opinion”,”/”],”Native-app”:[“/opinion”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/opinion”],”Section-Navigation”:[“/opinion”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/opinion”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/opinion/letters”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Letters to the Editor – The Boston Globe”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/opinion/letters/”,”site_url”:null,”site_title”:”Letters – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/opinion/letters”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Letters”,”order”:{“default”:2004,”Hamburger-Menu”:3004,”Section-Navigation”:2004,”Native-app”:2003,”TodaysPaper”:2003},”parent”:{“default”:”/opinion”,”Native-app”:”/opinion”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/opinion”,”Section-Navigation”:”/opinion”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/opinion”},”ancestors”:{“default”:[“/opinion”,”/”],”Native-app”:[“/opinion”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/opinion”],”Section-Navigation”:[“/opinion”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/opinion”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/opinion/cartoons”,”social”:{“rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”site”:{“site_url”:”www.bostonglobe.com/opinion/cartoons/”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/opinion/cartoons”,”site_tagline”:null,”site_title”:”Editorial Cartoons – The Boston Globe”,”site_description”:”Editorial Cartoons – the Boston Globe”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Cartoons”,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/opinion/cartoons”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Cartoons”,”order”:{“TodaysPaper”:2004,”Section-Navigation”:2005,”Hamburger-Menu”:3005,”Native-app”:2004,”default”:2005},”parent”:{“default”:”/opinion”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/opinion”,”Section-Navigation”:”/opinion”,”Hamburger-Menu”:”/opinion”,”Native-app”:”/opinion”},”ancestors”:{“default”:[“/opinion”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/opinion”],”Section-Navigation”:[“/opinion”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/opinion”],”Native-app”:[“/opinion”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”link-BA6JUWB7WZHTHMUBLUGUOLSPP4″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Say More podcast”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/opinion/podcasts/say-more/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/opinion”,”Section-Navigation”:null},”order”:{“Hamburger-Menu”:3006},”node_type”:”link”,”children”:[]}]},{“_id”:”/metro/new-england/new-hampshire”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”New Hampshire”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”News from the Boston Globe’s New Hampshire bureau.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/new-hampshire/”,”site_url”:null,”site_title”:”New Hampshire – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/new-hampshire”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”New Hampshire”,”order”:{“default”:3004,”TodaysPaper”:2036,”Native-app”:1010,”Native-app-bar”:1019,”Hamburger-Menu”:2012},”parent”:{“default”:”/metro/new-england”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Top-Navigation”:null,”Hamburger-Menu”:”/sections”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Top-Navigation”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/metro/new-england/new-hampshire/business”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”NH Business – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Business news from the Boston Globe’s New Hampshire bureau.”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/new-hampshire/business”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/new-hampshire/business”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Business”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/new-hampshire/business”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Business”,”order”:{“TodaysPaper”:2042,”default”:4001,”Hamburger-Menu”:3001},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/new-hampshire”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/new-hampshire”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/new-hampshire”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/new-hampshire”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/new-hampshire/politics”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”NH Politics – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Political news from the Boston Globe’s New Hampshire bureau.”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/new-hampshire/politics”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/new-hampshire/politics”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Politics”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/new-hampshire/politics”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Politics”,”order”:{“default”:4003,”TodaysPaper”:2040,”Hamburger-Menu”:3002},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/new-hampshire”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/new-hampshire”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/new-hampshire”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/new-hampshire”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/new-hampshire/education”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”NH Education – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Education news from the Boston Globe’s New Hampshire bureau.”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/new-hampshire/education”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/new-hampshire/education”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Education”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/new-hampshire/education”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Education”,”order”:{“default”:4002,”TodaysPaper”:2037,”Hamburger-Menu”:3003},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/new-hampshire”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/new-hampshire”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/new-hampshire”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/new-hampshire”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/new-hampshire/crime”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”NH Crime – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Crime news from the Boston Globe’s New Hampshire bureau.”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/new-hampshire/crime”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/new-hampshire/crime”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Crime”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/new-hampshire/crime”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Crime”,”order”:{“default”:4005,”TodaysPaper”:2039,”Hamburger-Menu”:3004},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/new-hampshire”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/new-hampshire”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/new-hampshire”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/new-hampshire”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/new-hampshire/health”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”NH Health – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Health news from the Boston Globe’s New Hampshire bureau.”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/new-hampshire/health”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/new-hampshire/health”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Health”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/new-hampshire/health”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Health”,”order”:{“default”:4004,”TodaysPaper”:2041,”Hamburger-Menu”:3005},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/new-hampshire”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/new-hampshire”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/new-hampshire”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/new-hampshire”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/new-hampshire/commentary”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”NH Commentary – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Commentary from the Boston Globe’s New Hampshire bureau.”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/new-hampshire/commentary”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/new-hampshire/commentary”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Commentary”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/new-hampshire/commentary”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Commentary”,”order”:{“default”:4006,”TodaysPaper”:2038,”Hamburger-Menu”:3006},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/new-hampshire”,”Section-Navigation”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/new-hampshire”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/new-hampshire”],”Section-Navigation”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/new-hampshire”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Rhode Island”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”Know what’s happening in your community. Follow The Boston Globe for the best in local and breaking Rhode Island news, politics, sports, things to do and more.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/”,”site_url”:null,”site_title”:”Rhode Island News, Sports, Breaking News – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island”,”order”:{“default”:3005,”Native-app-bar”:1018,”Native-app”:1011,”Hamburger-Menu”:2013,”TodaysPaper”:2027,”2023-09-05-Election”:1001,”Top-Navigation”:1009},”parent”:{“default”:”/metro/new-england”,”Section-Navigation”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Native-app”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”2023-09-05-Election”:”/”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”],”Section-Navigation”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”2023-09-05-Election”:[“/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island/things-to-do”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site”:{“site_title”:”RI Things to Do – The Boston Globe”,”site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/rhode-island/things-to-do/”,”site_tagline”:null,”site_description”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/things-to-do”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Things to Do”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island/things-to-do”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island Things to Do”,”order”:{“Native-app”:2001,”Hamburger-Menu”:3001},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Section-Navigation”:null,”Native-app”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/rhode-island”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Section-Navigation”:[],”Native-app”:[“/”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/rhode-island”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island/podcast”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”site”:{“site_title”:”RI Podcast – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_description”:”Rhode Island Podcast”,”site_url”:”/metro/new-england/rhode-island/podcast”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/podcast”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island/podcast”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island Podcast”,”parent”:{“default”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Native-app”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/rhode-island”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Native-app”:[“/”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/rhode-island”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”order”:{“Native-app”:2002,”Hamburger-Menu”:3002},”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island/food-dining”,”site”:{“site_title”:”RI Food & Dining – The Boston Globe”,”site_tagline”:null,”site_url”:null,”site_description”:”Restaurants, dining, bars, and all things food related in Rhode Island.”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/food-dining”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:”RI Food & Dining”,”display_in_navigation”:”true”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island/food-dining”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island Food & Dining”,”parent”:{“default”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Native-app”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/rhode-island”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Native-app”:[“/”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/rhode-island”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”order”:{“Native-app”:2003,”Hamburger-Menu”:3003,”TodaysPaper”:2028},”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island/politics”,”site”:{“site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/rhode-island/politics/”,”site_tagline”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/politics”,”site_title”:”RI Politics – The Boston Globe”,”site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null,”facebook”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Politics”,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island/politics”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island Politics”,”order”:{“default”:4003,”Native-app”:2004,”TodaysPaper”:2029,”Hamburger-Menu”:3004},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Section-Navigation”:null,”Native-app”:”/metro/new-england/rhode-island”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/rhode-island”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Section-Navigation”:[],”Native-app”:[“/”,”/metro/new-england/rhode-island”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/rhode-island”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island/business”,”site”:{“site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/rhode-island/business/”,”site_tagline”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/business”,”site_title”:”RI Business – The Boston Globe”,”site_description”:”Business news from the Boston Globe’s Rhode Island bureau.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null,”facebook”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Business”,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island/business”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island Business”,”order”:{“default”:4004,”Native-app”:2005,”TodaysPaper”:2032,”Hamburger-Menu”:3005},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Section-Navigation”:null,”Native-app”:”/metro/new-england/rhode-island”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/rhode-island”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Section-Navigation”:[],”Native-app”:[“/”,”/metro/new-england/rhode-island”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/rhode-island”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island/arts”,”site”:{“site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/rhode-island/arts/”,”site_tagline”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/arts”,”site_title”:”RI Arts – The Boston Globe”,”site_description”:”News from the Boston Globe’s Rhode Island bureau.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null,”facebook”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Arts”,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island/arts”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island Arts”,”order”:{“default”:4005,”Native-app”:2006,”TodaysPaper”:2033,”Hamburger-Menu”:3006},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Section-Navigation”:null,”Native-app”:”/metro/new-england/rhode-island”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/rhode-island”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Section-Navigation”:[],”Native-app”:[“/”,”/metro/new-england/rhode-island”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/rhode-island”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/metro/new-england/rhode-island/crime”,”site”:{“site_url”:”bostonglobe.com/metro/new-england/rhode-island/crime/”,”site_tagline”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/new-england/rhode-island/crime”,”site_title”:”RI Crime- The Boston Globe”,”site_description”:”News from the Boston Globe’s Rhode Island bureau.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null,”facebook”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Crime”,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/new-england/rhode-island/crime”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Rhode Island Crime”,”order”:{“default”:4006,”Native-app”:2007,”TodaysPaper”:2034,”Hamburger-Menu”:3007},”parent”:{“default”:”/metro/new-england/rhode-island”,”Section-Navigation”:null,”Native-app”:”/metro/new-england/rhode-island”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/metro/new-england/rhode-island”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/new-england”,”/metro/new-england/rhode-island”],”Section-Navigation”:[],”Native-app”:[“/”,”/metro/new-england/rhode-island”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/metro/new-england/rhode-island”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/world”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/world/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”name”:”World”,”_website”:”bostonglobe”,”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/world”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/world”]},”_admin”:{“alias_ids”:[“/world”]},”inactive”:false,”order”:{“default”:1023,”Native-app”:1013,”Hamburger-Menu”:2014,”Section-Navigation”:1012,”TodaysPaper”:2001,”Native-app-bar”:1013},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/nation/special-reports/coronavirus”,”social”:{“rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”site”:{“site_url”:””,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/nation/special-reports/coronavirus/”,”site_tagline”:null,”site_title”:”Coronavirus – The Boston Globe”,”site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:”Coronavirus”},”navigation”:{“nav_title”:”COVID”,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/nation/special-reports/coronavirus”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”COVID-19″,”order”:{“TodaysPaper”:2008,”Hamburger-Menu”:2015},”parent”:{“default”:”/nation/special-reports”,”Native-app-bar”:null,”Native-app”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/nation”,”Top-Navigation”:null,”Hamburger-Menu”:”/sections”},”ancestors”:{“default”:[“/nation”,”/nation/special-reports”],”Native-app-bar”:[],”Native-app”:[],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/nation”,”/”],”Top-Navigation”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/magazine”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Globe Magazine”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/magazine/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/magazine”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Magazine”,”order”:{“default”:1020,”Native-app”:1006,”Native-app-bar”:1008,”Top-Navigation”:1010,”Section-Navigation”:1010,”TodaysPaper”:2003,”Hamburger-Menu”:2016},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/magazine”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/magazine”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/magazine/miss-conduct”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Miss Conduct”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/magazine/miss-conduct/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/magazine/miss-conduct”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Miss Conduct”,”order”:{“TodaysPaper”:2001,”Section-Navigation”:2001,”Native-app”:2001,”Hamburger-Menu”:3001},”parent”:{“default”:”/magazine”,”Native-app”:”/magazine”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/magazine”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/magazine”,”Hamburger-Menu”:”/magazine”},”ancestors”:{“default”:[“/magazine”],”Native-app”:[“/magazine”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/magazine”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/magazine”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/magazine”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/magazine/dinner-with-cupid”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Dinner with Cupid”,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/magazine/dinner-with-cupid/”,”site_url”:null,”site_title”:”Dinner with Cupid – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/magazine/dinner-with-cupid”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Dinner With Cupid”,”order”:{“Section-Navigation”:2002,”Native-app”:2002,”default”:2003,”TodaysPaper”:2002,”Hamburger-Menu”:3002},”parent”:{“default”:”/magazine”,”Native-app”:”/magazine”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/magazine”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/magazine”,”Hamburger-Menu”:”/magazine”},”ancestors”:{“default”:[“/magazine”],”Native-app”:[“/magazine”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/magazine”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/magazine”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/magazine”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/magazine/perspective”,”social”:{“rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”site”:{“site_url”:”/magazine/perspective/”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/magazine/perspective/”,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Perspective”,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/magazine/perspective”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Perspective”,”order”:{“TodaysPaper”:2004,”default”:2004,”Section-Navigation”:2003,”Native-app”:2003,”Hamburger-Menu”:3003},”parent”:{“default”:”/magazine”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/magazine”,”Section-Navigation”:”/magazine”,”Native-app”:”/magazine”,”Hamburger-Menu”:”/magazine”},”ancestors”:{“default”:[“/magazine”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/magazine”,”/”],”Section-Navigation”:[“/magazine”],”Native-app”:[“/magazine”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/magazine”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/magazine/connections”,”social”:{“rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”site”:{“site_url”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/magazine/connections/”,”site_tagline”:null,”site_title”:”Connections – The Boston Globe”,”site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/magazine/connections”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Connections”,”order”:{“TodaysPaper”:2005,”default”:2005,”Section-Navigation”:2004,”Hamburger-Menu”:3004,”Native-app”:2004},”parent”:{“default”:”/magazine”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/magazine”,”Section-Navigation”:”/magazine”,”Hamburger-Menu”:”/magazine”,”Native-app”:”/magazine”},”ancestors”:{“default”:[“/magazine”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/magazine”,”/”],”Section-Navigation”:[“/magazine”],”Hamburger-Menu”:[“/magazine”,”/”],”Native-app”:[“/magazine”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/metro/special-reports/a-beautiful-resistance”,”site”:{“site_url”:”https://www.bostonglobe.com/metro/special-reports/a-beautiful-resistance/”,”site_tagline”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/special-reports/a-beautiful-resistance”,”site_title”:”A Beautiful Resistance – The Boston Globe”,”site_description”:”What is A Beautiful Resistance? Black folk and other people of color living as their fullest selves in a region, in a country, set up to keep them from doing just that. Their joy is a form of resistance. A Beautiful Resistance is Black joy, Black lives, as celebrated by culture columnist Jeneé Osterheldt.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null},”social”:{“instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null,”facebook”:null},”navigation”:{“nav_title”:”A Beautiful Resistance”,”display_in_navigation”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro/special-reports/a-beautiful-resistance”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”A Beautiful Resistance”,”order”:{“TodaysPaper”:2020,”Hamburger-Menu”:3001,”Section-Navigation”:2001},”parent”:{“default”:”/metro/special-reports”,”Native-app-bar”:null,”Native-app”:null,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/metro”,”/metro/special-reports”],”Native-app-bar”:[],”Native-app”:[],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/lifestyle/food-dining”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/food-dining/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/food-dining”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Food & Dining”,”order”:{“default”:2001,”Native-app”:2001,”Hamburger-Menu”:3002,”Top-Navigation”:2002,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2023},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/games-comics/comics”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:”A daily selection of comic strips and editorial cartoons featuring favorites like Dilbert, Doonesbury, Rose is Rose and Zippy the Pinhead.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games-comics/comics/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/games-comics/comics”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Comics”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3003,”Top-Navigation”:2005},”parent”:{“default”:”/games-comics”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:null},”ancestors”:{“default”:[“/games-comics”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/games-comics/crossword”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:”The Boston Globe’s online crossword puzzle is brand new every day.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/games-comics/crossword/”,”site_url”:null,”site_title”:”Crossword – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/games-comics/crossword”],”paywall_status”:”non-exempt”},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Crossword”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2004,”Section-Navigation”:2004},”parent”:{“default”:”/games-comics”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/games-comics”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”link-F50RT4T6M11VV2CNRB6BZVXVFR”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Games”,”url”:”/games/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3005},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”/lifestyle/travel”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/travel/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/travel”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Travel”,”order”:{“default”:2007,”Native-app”:2005,”Hamburger-Menu”:3006,”Top-Navigation”:2001,”Section-Navigation”:2005,”TodaysPaper”:2010},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”link-YEJHCXFYTFA3ZOBC6RLP3GXIIE”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Relationships”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/lifestyle/relationships/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3008},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-Q2D6QE5Z714FQ8CZYVJ47BB31G”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Love Letters”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/lifestyle/relationships/love-letters/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3009},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”/lifestyle/relationships/weddings”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”The Big Day”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”,”/lifestyle/relationships”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle/relationships”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:”From the ultimate beautiful wedding to vow renewals to other commitment ceremonies, The Big Day features love and romance stories from across Boston and New England.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”The Big Day – A weddings section from The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”order”:{“TodaysPaper”:2007,”Hamburger-Menu”:3010,”Native-app”:2004},”children”:[]},{“_id”:”link-P1P5NH9KQT2BTCE6K3WRU3DXXW”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Real Estate”,”url”:”https://www.boston.com/category/real-estate/?p1=header_mainnav”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3011},”node_type”:”link”,”children”:[]}]},{“_id”:”/arts”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Arts”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_about”:null,”site_description”:”Arts news and features from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Boston & New England Arts News | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/arts/books”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Books”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3001,”Top-Navigation”:2004,”default”:2001,”Native-app”:2001,”Section-Navigation”:2001,”TodaysPaper”:2001},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/books”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/books/”,”site_about”:null,”site_description”:”Book reviews, news, events and more from the journalists of the Boston Globe. Send book review pitches and inquiries to books@globe.com.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Book Reviews, News & Events | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/arts/movies”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Movies”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3002,”Top-Navigation”:2001,”default”:2002,”Native-app”:2002,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2012},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/movies”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/movies/”,”site_about”:null,”site_description”:”See the latest movie reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Movie Reviews, News & Events | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/arts/music”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Music”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3003,”Top-Navigation”:2003,”default”:2003,”Native-app”:2003,”Section-Navigation”:2003,”TodaysPaper”:2002},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/music”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/music/”,”site_about”:null,”site_description”:”The latest news from Boston and New England’s music scene. Get concert reviews, announcements, and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Music and Concert News & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_about”:null,”site_description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”TV News, Events & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/arts/visual-arts”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Visual Arts”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3005,”default”:2006,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2016},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/visual-arts”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/visual-arts/”,”site_about”:null,”site_description”:”The latest Boston and New England visual arts news, reviews, museum exhibits and more, from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Visual Arts News & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”/arts/performing-arts”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Performing Arts”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[“/arts”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:”/arts”,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2005,”Native-app”:2005,”Section-Navigation”:2005,”Hamburger-Menu”:3006,”TodaysPaper”:2021},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/performing-arts”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/performing-arts/”,”site_about”:null,”site_description”:”News, reviews, and more from the theater, dance and performing arts world in and around Boston and New England.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Performing Arts News & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”link-EBHDPF7W453XBCV6AM2YP6EKCM”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Cars”,”url”:”https://www.boston.com/category/cars/?s_campaign=bg:bgmenu:cars”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/sections”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2019},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-real_estate”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Real Estate”,”url”:”https://www.boston.com/category/real-estate/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2020,”Top-Navigation”:1022,”Section-Navigation”:2008},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-CTEDYF2J312HH1DJ6N565YWRN8″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Events”,”url”:”https://globeevents.splashthat.com”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/sections”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2021},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”/contact”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Contact”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/”],”Footer”:[],”Section-Navigation”:[“/”],”Footer-Logged-In”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”]},”parent”:{“default”:”/”,”Footer”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”Footer-Logged-In”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”},”order”:{“Footer”:1003,”Footer-Logged-In”:1002,”Section-Navigation”:1001,”default”:1004,”Hamburger-Menu”:2022},”_admin”:{“alias_ids”:[“/contact”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”News tips”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/contact/”,”site_about”:null,”site_description”:”Want to send a news tip or story idea to The Boston Globe? Here’s how to contact with the Globe newsroom via email or phone.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Send a news tip to The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]}]},{“_id”:”/search”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”false”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/search/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”“},”_admin”:{“alias_ids”:[“/search”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Search”,”order”:{“default”:1036,”Hamburger-Menu”:1003},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/”,”Section-Navigation”:null},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/”],”Section-Navigation”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”link-ED817H7DR51YN7HCWY3M9K6630″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Search”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/search/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/search”},”order”:{“Hamburger-Menu”:0},”node_type”:”link”,”children”:[]}]},{“_id”:”/multimedia/epaper”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”E-Paper”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/multimedia”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[],”Hamburger-Menu”:[“/”],”Top-Navigation”:[“/”]},”parent”:{“default”:”/multimedia”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:null,”Hamburger-Menu”:”/”,”Top-Navigation”:”/”},”order”:{“Hamburger-Menu”:1004,”Top-Navigation”:1001},”_admin”:{“alias_ids”:[“/multimedia/epaper”]},”navigation”:{“nav_title”:”ePaper”,”should_direct_link”:”true”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/multimedia/epaper/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”“},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”link-G5QJ65OFURFJ3FN5JYD2ELAMWI”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”ePaper”,”url”:”https://epaper.bostonglobe.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=2c60291d-c20c-4780-9829-b3d9a12687cf”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/multimedia/epaper”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2001},”node_type”:”link”,”children”:[]}]},{“_id”:”/podcasts”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Podcasts”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[],”Hamburger-Menu”:[“/”],”Native-app”:[],”Section-Navigation”:[]},”parent”:{“default”:null,”Hamburger-Menu”:”/”,”Native-app”:null},”order”:{“Hamburger-Menu”:1005},”_admin”:{“alias_ids”:[“/podcasts”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”false”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”“},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”link-F565YZMA5FALZJGOXC6D4WHQP4″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”The Harvard Plan”,”url”:”https://apps.bostonglobe.com/2025/10/multimedia/harvard-series-podcast/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2001},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-6QC2A7FLEBGF7HIGGK5WLKGN4A”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Spotlight: Snitch City”,”url”:”https://apps.bostonglobe.com/metro/investigations/spotlight/2025/01/coming-soon-snitch-city/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2002},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-love_letters”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Love Letters”,”url”:”https://www.boston.com/love-letters-podcast/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2003},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-V6IAOA6FTBEM5PGDT7KBYAMVME”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Murder in Boston”,”url”:”https://apps.bostonglobe.com/metro/investigations/2023/12/charles-stuart/murder-in-boston-charles-stuart-podcast/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2004},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-CSG3BTOU4VEBBB5DGMTFTZ24XQ”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”The Globe”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/multimedia/audio/podcast/globe-podcast/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2005},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”/opinion/podcasts/say-more”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Say More Podcast”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/opinion”,”/”],”Hamburger-Menu”:[“/podcasts”,”/”],”Native-app”:[“/opinion”,”/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/opinion”],”Section-Navigation”:[“/opinion”,”/”]},”parent”:{“default”:”/opinion”,”Hamburger-Menu”:”/podcasts”,”Native-app”:”/opinion”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/opinion”,”Section-Navigation”:”/opinion”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2006,”Native-app”:2005,”TodaysPaper”:2006,”default”:2006,”Section-Navigation”:2006},”_admin”:{“alias_ids”:[“/opinion/podcasts/say-more”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:”Say More Podcast”},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”opinion/podcasts/say-more”,”site_about”:null,”site_description”:”Big ideas are born in Boston.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Say More with Shirley Leung | Opinion – The Boston Globe”,”site_url”:”opinion/podcasts/say-more”},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”link-QJLTARIOXJFZHPC4HHOPCKK7YE”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Rhode Island Report”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/metro/new-england/rhode-island/podcast/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2007},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-7P3YQ9RPCN50H0B85QB0P05JKG”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”STAT: The Readout Loud”,”url”:”https://www.statnews.com/readout-loud/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2008},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-5VTW3JHDQJESHLP5RU6M742SO4″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”STAT: First Opinion”,”url”:”https://www.statnews.com/category/first-opinion-podcast/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2009},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-XH4T3UCG691XD6TXFDU18XUR24″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”All Podcasts”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/podcasts”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/podcasts”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2010},”node_type”:”link”,”children”:[]}]},{“_id”:”/newsletters”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”false”},”site”:{“site_description”:”What’s going on in Boston, New England today? Sign up for free email Globe newsletters to get breaking news alerts, metro and business headlines and much more.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/newsletters/”,”site_url”:null,”site_title”:”Newsletters — The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:” “},”_admin”:{“alias_ids”:[“/newsletters”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Newsletters”,”order”:{“default”:1034,”Hamburger-Menu”:1006},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/”,”Section-Navigation”:null},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/”],”Section-Navigation”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”link-MZ5HWTVFHN7YNA4UUEAARNAHHG”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Today’s Headlines”,”url”:”https://cloudpages.bostonglobe.com/TodaysHeadlinesSU”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2001},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-GKVRM6XUAH68B8875HFUW5WTJ0″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Breaking News Alerts”,”url”:”https://cloudpages.bostonglobe.com/BreakingNewsSU”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2002},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”/newsletters/starting-point”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Starting Point”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/newsletters”],”Top-Navigation”:[],”Native-app”:[],”Hamburger-Menu”:[“/newsletters”,”/”]},”parent”:{“default”:”/newsletters”,”Top-Navigation”:null,”Native-app”:null,”Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:”Starting Point is a daily newsletter from The Boston Globe that will guide you through the most important stories of the morning, how they impact New England, and why they matter.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Starting Point newsletter — The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”order”:{“Hamburger-Menu”:2003},”children”:[]},{“_id”:”link-A5WN31DF1X31TBJATURMAUB62G”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Today in Opinion”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/2023/01/03/opinion/sign-up-today-opinion/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2004},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-EG2DZXB2BH36B7ZZQQ0YA6E928″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Globe’s Most Popular”,”url”:”https://cloudpages.bostonglobe.com/PopularSU”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2005},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-XIUAHFJS75CVNKLBTDTL6YFMBU”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Camberville & beyond”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/2023/09/27/metro/cambridge-somerville-and-boston-surrounding-areas/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2006},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-HAYY5UYJXRAILOBQUUMMVMCNQY”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Rhode Island News”,”url”:”https://mailchi.mp/bostonglobe.com/rhode-island-e-mail-alerts-signup-page”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2007},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-L3I2EDNUTFB7RIOYGSFIRENEX4″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”New Hampshire News”,”url”:”https://cloudpages.bostonglobe.com/NHMorningSU”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2008},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-15DW37143N4HD0ZR8QMBKF1QB8″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”All Newsletters”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/newsletters”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/newsletters”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2009},”node_type”:”link”,”children”:[]}]},{“_id”:”/more-about”,”social”:{“rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null,”twitter”:null},”site”:{“site_keywords”:null,”site_about”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”“},”_admin”:{“alias_ids”:[“/more-about”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”More”,”order”:{“Footer”:1004,”Hamburger-Menu”:1007,”Footer-Logged-In”:1004},”parent”:{“default”:null,”Footer”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/”,”Footer-Logged-In”:”/”},”ancestors”:{“default”:[],”Footer”:[],”Hamburger-Menu”:[“/”],”Section-Navigation”:[],”Footer-Logged-In”:[“/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[{“_id”:”/todays-paper”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”false”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/todays-paper/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/todays-paper”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Today’s Paper”,”order”:{“default”:1026,”Hamburger-Menu”:2001},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:null,”Native-app-bar”:null,”Section-Navigation”:null,”Hamburger-Menu”:”/more-about”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[],”Native-app-bar”:[],”Section-Navigation”:[],”Hamburger-Menu”:[“/more-about”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”children”:[]},{“_id”:”link-Y25BWKP29D06Z6373J9MNRF4XW”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Games & Puzzles”,”url”:”/games”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/more-about”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2002},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-YY86ZQBY2X4VVB48HE22DV4HCW”,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Magazine”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/magazine/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/more-about”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2003},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-0GQGX7CAXX0DN5GTTM3APMV570″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Obituaries”,”url”:”/metro/obituaries”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/more-about”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2004},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-9UHKWZAD2X6PX225Z2H7CGK5A8″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Comics”,”url”:”/games-comics/comics”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/more-about”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2005,”Section-Navigation”:2003},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-94FN8VT3GH24KFD7890M1CGPG8″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Events”,”url”:”https://globeevents.splashthat.com/”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/more-about”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2006},”node_type”:”link”,”children”:[]},{“_id”:”link-7W2C0VW0A50CD9CYK75JNM4728″,”_website”:”bostonglobe”,”display_name”:”Manage my Account”,”url”:”https://manage.bostonglobe.com/cs/mc/login.aspx”,”parent”:{“Hamburger-Menu”:”/more-about”},”order”:{“Hamburger-Menu”:2007},”node_type”:”link”,”children”:[]}]}]},”expires”:1768811965808,”lastModified”:1768811665733},”{\”hierarchy\”:\”Footer-Logged-In\”}”:{“data”:{“children”:[{“_id”:”/my-account”,”children”:[{“_id”:”link-K2YYXDRNSRFC5KBF4LWUAWB52Q”,”display_name”:”Log In”,”node_type”:”link”,”url”:” My Account”,”node_type”:”link”,”url”:” Service”,”node_type”:”link”,”url”:” Issues”,”node_type”:”link”,”url”:” Account”,”navigation”:{“display_in_navigation”:null}},{“_id”:”/contact”,”children”:[{“_id”:”link-QH7CQJAUCFEB5FI7A67LULQTGE”,”display_name”:”Help & FAQs”,”node_type”:”link”,”url”:” List”,”navigation”:{“nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”link-MJYAH6PSDNDTZEXLAI5W77JX74″,”display_name”:”Advertise”,”node_type”:”link”,”url”:”https://www.bostonglobemedia.com/advertise”}],”name”:”Contact”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”}},{“_id”:”/more-about”,”children”:[{“_id”:”link-N3NDJDNJJBCEFKBTNORR3KMNZU”,”display_name”:”Newsletters”,”node_type”:”link”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/newsletters”},{“_id”:”link-MIY5U4PETZGW3LF3RMBIEROGMU”,”display_name”:”View the ePaper”,”node_type”:”link”,”url”:” Back Issues”,”node_type”:”link”,”url”:” in Education”,”node_type”:”link”,”url”:” the Archives”,”node_type”:”link”,”url”:” Opportunities”,”node_type”:”link”,”url”:” Not Sell My Personal Information”,”node_type”:”link”,”url”:” Globe Media”,”node_type”:”link”,”url”:” England’s largest, award–winning news organization delivering trusted news, analysis, and insight for more than 150 years. Become a Globe subscriber today.”,”site_keywords”:null,”site_title”:”The Boston Globe | New England news, weather and sports”},”_id”:”/”},”expires”:1768811840359,”lastModified”:1768811540085},”{\”hierarchy\”:\”Footer\”}”:{“data”:{“children”:[{“_id”:”/subscribe-now”,”children”:[{“_id”:”link-digital_access”,”display_name”:”Digital Access”,”node_type”:”link”,”url”:” Delivery”,”node_type”:”link”,”url”:” Subscriptions”,”node_type”:”link”,”url”:” Now”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”}},{“_id”:”/my-account”,”children”:[{“_id”:”link-log_in”,”display_name”:”Log In”,”node_type”:”link”,”url”:” My Account”,”node_type”:”link”,”url”:” Service”,”node_type”:”link”,”url”:” Issues”,”node_type”:”link”,”url”:” Account”,”navigation”:{“display_in_navigation”:null}},{“_id”:”/contact”,”children”:[{“_id”:”link-27P7ZXHXJ5HCLDSHF7J7RVMBXA”,”display_name”:”News Tips”,”node_type”:”link”,”url”:” & FAQs”,”node_type”:”link”,”url”:” List”,”navigation”:{“nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”link-6VD30983G50CVDR7BQ608GXEAM”,”display_name”:”Advertise”,”node_type”:”link”,”url”:”https://www.bostonglobemedia.com/advertise”}],”name”:”Contact”,”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”}},{“_id”:”/more-about”,”children”:[{“_id”:”link-newsletters”,”display_name”:”Newsletters”,”node_type”:”link”,”url”:”https://www.bostonglobe.com/newsletters”},{“_id”:”link-view_the_epaper”,”display_name”:”View the ePaper”,”node_type”:”link”,”url”:” Back Issues”,”node_type”:”link”,”url”:” in Education”,”node_type”:”link”,”url”:” the Archives”,”node_type”:”link”,”url”:” Policy”,”navigation”:{“nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”/about/help/terms-service”,”name”:”Terms of Service”,”navigation”:{“nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”/about/help/terms-purchase”,”name”:”Terms of Purchase”,”navigation”:{“nav_title”:null},”node_type”:”section”},{“_id”:”link-work_at_boston_globe_media”,”display_name”:”Career Opportunities”,”node_type”:”link”,”url”:” Not Sell My Personal Information”,”node_type”:”link”,”url”:” Globe Media”,”node_type”:”link”,”url”:” England’s largest, award–winning news organization delivering trusted news, analysis, and insight for more than 150 years. Become a Globe subscriber today.”,”site_keywords”:null,”site_title”:”The Boston Globe | New England news, weather and sports”},”_id”:”/”},”expires”:1768811842041,”lastModified”:1768811541985}},”related-content”:{“{\”id\”:\”ZJRZTELN2JG7JJ6CHGHXZKLPGU\”}”:{“data”:{“basic”:[{“_id”:”IINZGURYFNA3FMWACNZ73XO7Q4″,”address”:{},”canonical_website”:”bostonglobe”,”content_restrictions”:{“content_code”:”non-exempt”},”created_date”:”2026-01-05T18:40:29.437Z”,”credits”:{“by”:[{“_id”:”vognar”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Chris Vognar”,”image”:{“url”:” Vognar can be reached at chris.vognar@globe.com. Follow him on Instagram at IG:chrisvognar and on Bluesky at chrisvognar.bsky.social.”,”url”:”/about/staff-list/staff/chris-vognar/”,”slug”:”chris-vognar”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”chris.vognar@globe.com”},{“site”:”instagram”,”url”:”chrisvognar”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”chris.vognar@globe.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”instagram”,”url”:”chrisvognar”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”vognar”,”firstName”:”Chris”,”lastName”:”Vognar”,”secondLastName”:””,”byline”:”Chris Vognar”,”image”:”https://author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/bostonglobe/26ad2a45-d27e-4ee7-a53c-f2d6745e361c.png”,”email”:”chris.vognar@globe.com”,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:”/about/staff-list/staff/chris-vognar/”,”bio”:”Chris Vognar can be reached at chris.vognar@globe.com. Follow him on Instagram at IG:chrisvognar and on Bluesky at chrisvognar.bsky.social.”,”longBio”:”Chris Vognar is thrilled to join the Globe as TV/Pop Culture Critic. He has written about TV, film, books, music and theater for publications including the Globe, The New York Times, The Los Angeles Times, Rolling Stone, and The Atlantic. A graduate of UC Berkeley, where he studied English and film, he was the 2009 Nieman Arts and Culture Fellow at Harvard University. He has covered the Oscars (now that’s a brutal deadline), the Sundance Film Festival, and the Toronto International Film Festival, and he is a frequent panelist at the Venice Film Festival.\n\n His passions include jazz, hip-hop (particularly from the ’80s and ’90s), basketball, literature, and U.S. history. He has programmed and hosted film series on subjects including TV in the movies, ’70s Hollywood, the horror movie, conspiracy thrillers, and the Western. He has taught college courses on film history and arts journalism, and a basic journalism course at Harvard Summer School. You can follow him on Instagram (especially if you like cat photos) at @chrisvognar, and on Bluesky (@chrisvognar.bsky.social).”,”slug”:”chris-vognar”,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”last_updated_date”:”2025-08-15T17:23:30.588Z”,”role”:”TV/Pop Culture Critic”,”author_type”:”Staff”,”type”:”author”,”instagram”:”chrisvognar”}}}]},”description”:{“basic”:”The first season of the new series is only six episodes long, with each episode clocking in under 40 minutes.”},”display_date”:”2026-01-14T15:58:45.171Z”,”distributor”:{“category”:”staff”,”name”:”bostonglobe”,”subcategory”:””},”first_publish_date”:”2026-01-14T15:58:45.171Z”,”geo”:{},”headlines”:{“basic”:”Less is more in the jocular ‘Game of Thrones’ prequel ‘A Knight of the Seven Kingdoms’”,”meta_title”:”‘A Knight of the Seven Kingdoms’ offers ‘GoT’ in funny, digestible form”,”mobile”:””,”native”:”knight seven kingdoms”,”print”:””,”table”:””,”tablet”:””,”web”:””},”label”:{“overline_basic”:{“display”:true,”text”:”TV REVIEW”,”url”:””},”overline_storycard”:{“display”:true,”text”:”chris vognar review”}},”language”:””,”last_updated_date”:”2026-01-14T16:27:55.828Z”,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”planning”:{“budget_line”:”Less is more in the jocular ‘Game of thrones prequel ‘A Knight of the Seven Kingdoms’”,”internal_note”:”Embargo lifts 1/13 at 5pm EST”,”scheduling”:{},”story_length”:{“character_count_actual”:4472,”inch_count_actual”:0,”line_count_actual”:0,”word_count_actual”:779,”word_count_planned”:780}},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”PWGUNSDAFBHULLJEOAYMFYU77U”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/v2/PWGUNSDAFBHULLJEOAYMFYU77U.jpg?auth=8ce28e266dc77e8e4d85453ca557a8a9ef726edcfb788d883709483ca6c513a4″,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”peter-claffey-dexter-sol-ansell_0.jpg”,”originalUrl”:” Claffey, left, and Dexter Sol Ansell in \”A Knight of the Seven Kingdoms.\””,”created_date”:”2026-01-14T15:41:13Z”,”credits”:{“affiliation”:[],”by”:[{“byline”:”Steffan Hill/HBO”,”name”:”Steffan Hill/HBO”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“category”:”handout”,”mode”:”custom”,”name”:”Handout”},”height”:1280,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2026-01-14T15:41:13Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”Handout”,”source_type”:”handout”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”16knightkingdom”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:” template”},”syndication”:{}}},”publish_date”:”2026-01-14T16:27:55.721Z”,”revision”:{“branch”:”default”,”editions”:[“default”],”parent_id”:”SHWQKDMGSRDD7AA32EAYMXCT5Y”,”published”:true,”revision_id”:”JMXGWK5IDNHTDG2E3CJBLOVUM4″,”user_id”:”james.matte@globe.com”},”slug”:”16knightkingdoms”,”source”:{“name”:”bostonglobe”,”source_type”:”staff”,”system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”taxonomy”:{“primary_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},”primary_site”:{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},”sections”:[{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},{“_id”:”/lifestyle”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle”},{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”parent”:{“default”:”/lifestyle”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle/names”},{“_id”:”/arts”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_url”:null,”site_title”:”Arts – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Arts”,”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts”}],”sites”:[{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle/names”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/arts”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_url”:null,”site_title”:”Arts – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”name”:”Arts”,”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}}]},”type”:”story”,”version”:”0.10.11″,”websites”:{“bostonglobe”:{“website_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},”website_url”:”/2026/01/14/arts/knight-seven-kingdoms/”}},”workflow”:{“note”:””,”status_code”:3},”canonical_url”:”/2026/01/14/arts/knight-seven-kingdoms/”,”publishing”:{“scheduled_operations”:{“publish_edition”:[],”unpublish_edition”:[]}},”website”:”bostonglobe”,”website_url”:”/2026/01/14/arts/knight-seven-kingdoms/”},{“_id”:”H5H3ZPUACBDBLBISJQISMGPAHE”,”address”:{},”canonical_website”:”bostonglobe”,”content_restrictions”:{“content_code”:”non-exempt”},”created_date”:”2026-01-14T12:22:14.015Z”,”credits”:{“by”:[{“_id”:”juul”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Matt Juul”,”image”:{“url”:” Juul can be reached at matthew.juul@globe.com.”,”url”:”/about/staff-list/staff/matthew-juul/”,”slug”:”matthew-juul”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”matthew.juul@globe.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”matthew.juul@globe.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”juul”,”firstName”:”Matt”,”lastName”:”Juul”,”secondLastName”:””,”byline”:”Matt Juul”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/bostonglobe/05536110-854c-4fb4-a5b7-813fbdea7da0.png”,”email”:”matthew.juul@globe.com”,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:”/about/staff-list/staff/matthew-juul/”,”bio”:”Matt Juul can be reached at matthew.juul@globe.com.”,”longBio”:”As the assistant digital editor, Matt Juul writes, edits, and produces content for the Living Arts team at the Boston Globe. A graduate of Northeastern University, he has over a decade of experience as an editor and writer covering culture, entertainment, fitness, food, lifestyle, sports, and more in the Boston area and beyond. Previously he served as the assistant editor for Modern Luxury’s Boston Common, where he managed the magazine’s digital and social production, as well as wrote and edited stories for each monthly print issue. He worked as the national features editor for Metro US, managing teams of editors and contributors for the daily papers in Boston, New York, and Philadelphia, in addition to interviewing stars such as Anthony Bourdain, Bill Murray, Bo Burnham, John Waters, Jamie Foxx, Steve Martin, Jake Gyllenhaal, Ronda Rousey, and Ice Cube. As a digital staff writer for Boston Magazine, he covered entertainment and the local living arts scene, interviewing notables like Aly Raisman, John Krasinski, Mark Wahlberg, Tracy Morgan, Anya Taylor-Joy, Seth MacFarlane, Maria Sharapova, RZA, Mark Ruffalo, and Rob Gronkowski. He has also written for Bleacher Report, Boston.com, IGN, and Muscle & Fitness. He can be reached at matthew.juul@globe.com.\n”,”slug”:”matthew-juul”,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”last_updated_date”:”2024-03-21T13:36:18.394Z”,”role”:”Assistant Digital Editor, Living Arts”,”author_type”:”Staff”,”type”:”author”}}}]},”description”:{“basic”:”Donning their best townie attire, the stars went full Boston as they rattled off different Massachusetts locations, starting with Abington and ending with Yarmouth.”},”display_date”:”2026-01-14T13:49:04.37Z”,”distributor”:{“category”:”staff”,”name”:”bostonglobe”,”subcategory”:””},”first_publish_date”:”2026-01-14T13:49:04.37Z”,”geo”:{},”headlines”:{“basic”:”Watch: Affleck, Damon, and Fallon go full Boston while naming every Massachusetts city and town”,”meta_title”:”Watch: Ben Affleck, Matt Damon name every Massachusetts town”,”mobile”:””,”native”:”ben affleck matt damon boston accents”,”print”:””,”table”:””,”tablet”:””,”web”:””},”label”:{},”language”:””,”last_updated_date”:”2026-01-16T19:49:37.271Z”,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”planning”:{“scheduling”:{},”story_length”:{“character_count_actual”:2164,”inch_count_actual”:0,”line_count_actual”:0,”word_count_actual”:380}},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”ZJKQSVVBXJFA7KYW5WQYV5PEK4″,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/v2/ZJKQSVVBXJFA7KYW5WQYV5PEK4.JPG?auth=b6ed81f752e38ae7247198b2c1727700b9f1bd669bf09dc0ab4d96aa790070a2″,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”iptc_job_identifier”:”Season: 13″,”iptc_source”:”Episodic”,”iptc_title”:”Contributor”,”keywords”:[“nup_209677″,”select”],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”NUP_209677_01286.JPG”,”originalUrl”:” editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal’s prior written consent. No book publishing without prior approval.”,”version”:0,”template_id”:430},”address”:{“locality”:”New York”,”region”:”NY”},”auth”:{“1″:”b6ed81f752e38ae7247198b2c1727700b9f1bd669bf09dc0ab4d96aa790070a2″},”caption”:”From left: Matt Damon, Ben Affleck, and Jimmy Fallon on Tuesday’s episode of \”The Tonight Show.\””,”copyright”:”2026 NBCUniversal Media, LLC”,”created_date”:”2026-01-14T13:00:20Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”Todd Owyoung/NBC”,”type”:”author”}],”by”:[{“byline”:”Todd Owyoung/NBC”,”name”:”Todd Owyoung/NBC”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“category”:”handout”,”mode”:”custom”,”name”:”Handout”},”height”:667,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2026-01-14T13:00:20Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”slug”:”NUP_209677_01286.JPG”,”source”:{“name”:”Handout”,”source_type”:”handout”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”The Tonight Show Starring Jimmy Fallon – Season 13″,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:” template”},”syndication”:{},”creditIPTC”:”Todd Owyoung/NBC”}},”publish_date”:”2026-01-16T19:49:37.131Z”,”revision”:{“branch”:”default”,”editions”:[“default”],”parent_id”:”W52SFLLWRVGGJC6UWPTUTBEYCU”,”published”:true,”revision_id”:”F7W6OFBPXBGZ3HGLJATDZZQZG4″,”user_id”:”matthew.juul@globe.com”},”slug”:”14affleckdamonfallon”,”source”:{“name”:”bostonglobe”,”source_type”:”staff”,”system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”taxonomy”:{“primary_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_about”:null,”site_description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”TV News, Events & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}}},”primary_site”:{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”name”:”Television”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_about”:null,”site_description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”TV News, Events & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null}}}},”sections”:[{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_about”:null,”site_description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”TV News, Events & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},{“_id”:”/metro”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Metro”,”description”:”News from Boston and across New England. The Globe covers breaking news around the clock and tells important stories that keep you connected to the community.”,”path”:”/metro”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/metro”,”social”:{“twitter”:” from Boston and across New England. The Globe covers breaking news around the clock and tells important stories that keep you connected to the community.”,”site_about”:null,”site_keywords”:”Boston, News”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/”,”site_url”:””,”site_title”:”Metro – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Metro”,”order”:{“default”:1005,”Native-app”:1003,”Native-app-bar”:1002,”Hamburger-Menu”:2004,”Top-Navigation”:1003,”Section-Navigation”:1002,”TodaysPaper”:2045},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Footer”:null,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”2023-09-05-Election”:null},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Footer”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”2023-09-05-Election”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./metro”},{“_id”:”/lifestyle”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle”},{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”parent”:{“default”:”/lifestyle”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle/names”},{“_id”:”/arts”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts news and features from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Arts”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_about”:null,”site_description”:”Arts news and features from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Boston & New England Arts News | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts”}],”sites”:[{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”name”:”Television”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_about”:null,”site_description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”TV News, Events & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null}}}},{“_id”:”/metro”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Metro”,”description”:”News from Boston and across New England. The Globe covers breaking news around the clock and tells important stories that keep you connected to the community.”,”path”:”/metro”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/metro”,”social”:{“twitter”:” from Boston and across New England. The Globe covers breaking news around the clock and tells important stories that keep you connected to the community.”,”site_about”:null,”site_keywords”:”Boston, News”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/metro/”,”site_url”:null,”site_title”:”Metro – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/metro”]},”name”:”Metro”,”order”:{“default”:1005,”Native-app”:1003,”Native-app-bar”:1002,”Hamburger-Menu”:2004,”Top-Navigation”:1003,”Section-Navigation”:1002,”TodaysPaper”:2045},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Footer”:null,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/metro”,”2023-09-05-Election”:null},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Footer”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/”,”/todays-paper/metro”],”2023-09-05-Election”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle/names”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/arts”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts news and features from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”name”:”Arts”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_about”:null,”site_description”:”Arts news and features from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”Boston & New England Arts News | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null}}}}]},”type”:”story”,”version”:”0.10.11″,”websites”:{“bostonglobe”:{“website_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_about”:null,”site_description”:”Get the latest TV show reviews, event recaps, awards show coverage and more from Boston Globe journalists.”,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:”TV News, Events & Reviews | The Boston Globe”,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},”website_url”:”/2026/01/14/arts/ben-affleck-matt-damon-boston-accents/”}},”workflow”:{“note”:””,”status_code”:6},”canonical_url”:”/2026/01/14/arts/ben-affleck-matt-damon-boston-accents/”,”publishing”:{“scheduled_operations”:{“publish_edition”:[],”unpublish_edition”:[]}},”website”:”bostonglobe”,”website_url”:”/2026/01/14/arts/ben-affleck-matt-damon-boston-accents/”}],”clonedFromParent”:[{“_id”:”SXT7D7EDZ5AHZN543M6PR4F3XI”,”address”:{},”canonical_website”:”bostonglobe”,”content_restrictions”:{“content_code”:”non-exempt”},”created_date”:”2026-01-07T13:21:58.37Z”,”credits”:{“by”:[{“_id”:”juul”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Matt Juul”,”image”:{“url”:” Juul can be reached at matthew.juul@globe.com.”,”url”:”/about/staff-list/staff/matthew-juul/”,”slug”:”matthew-juul”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”matthew.juul@globe.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”matthew.juul@globe.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”juul”,”firstName”:”Matt”,”lastName”:”Juul”,”secondLastName”:””,”byline”:”Matt Juul”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/bostonglobe/05536110-854c-4fb4-a5b7-813fbdea7da0.png”,”email”:”matthew.juul@globe.com”,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:”/about/staff-list/staff/matthew-juul/”,”bio”:”Matt Juul can be reached at matthew.juul@globe.com.”,”longBio”:”As the assistant digital editor, Matt Juul writes, edits, and produces content for the Living Arts team at the Boston Globe. A graduate of Northeastern University, he has over a decade of experience as an editor and writer covering culture, entertainment, fitness, food, lifestyle, sports, and more in the Boston area and beyond. Previously he served as the assistant editor for Modern Luxury’s Boston Common, where he managed the magazine’s digital and social production, as well as wrote and edited stories for each monthly print issue. He worked as the national features editor for Metro US, managing teams of editors and contributors for the daily papers in Boston, New York, and Philadelphia, in addition to interviewing stars such as Anthony Bourdain, Bill Murray, Bo Burnham, John Waters, Jamie Foxx, Steve Martin, Jake Gyllenhaal, Ronda Rousey, and Ice Cube. As a digital staff writer for Boston Magazine, he covered entertainment and the local living arts scene, interviewing notables like Aly Raisman, John Krasinski, Mark Wahlberg, Tracy Morgan, Anya Taylor-Joy, Seth MacFarlane, Maria Sharapova, RZA, Mark Ruffalo, and Rob Gronkowski. He has also written for Bleacher Report, Boston.com, IGN, and Muscle & Fitness. He can be reached at matthew.juul@globe.com.\n”,”slug”:”matthew-juul”,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”last_updated_date”:”2024-03-21T13:36:18.394Z”,”role”:”Assistant Digital Editor, Living Arts”,”author_type”:”Staff”,”type”:”author”}}}]},”description”:{“basic”:”Plus, the full first season of \”Heated Rivalry\” is now streaming on HBO Max.”},”display_date”:”2026-01-09T07:00:00Z”,”distributor”:{“category”:”staff”,”name”:”bostonglobe”,”subcategory”:””},”first_publish_date”:”2026-01-09T07:00:00Z”,”geo”:{},”headlines”:{“basic”:”‘The Traitors,’ ‘Tron: Ares,’ plus more new TV shows and films to stream this weekend”,”meta_title”:”‘The Traitors,’ ‘Tron: Ares,’ more new TV, movies on streaming”,”mobile”:””,”native”:”the traitors streaming”,”print”:””,”table”:””,”tablet”:””,”web”:””},”label”:{“overline_basic”:{“display”:true,”text”:”Watch Party”},”overline_storycard”:{“display”:true,”text”:”Watch Party”}},”language”:””,”last_updated_date”:”2026-01-09T12:21:59.125Z”,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”planning”:{“internal_note”:”Please schedule to pub at 2am for Fri.”,”scheduling”:{“planned_publish_date”:”2026-01-09T07:00:00.000Z”},”story_length”:{“character_count_actual”:2794,”inch_count_actual”:0,”line_count_actual”:0,”word_count_actual”:445}},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”LZEEGEGXTNGWFAW4SR27GJHAI4″,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/v2/LZEEGEGXTNGWFAW4SR27GJHAI4.JPG?auth=d4d824c5a3c7af4dd3e32907fc9cc97de4549d76471b7f2c3ada235729e18b64″,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”iptc_job_identifier”:”Season: 4″,”iptc_source”:”Episodic”,”keywords”:[“episodic”,”nup_207870″,”season 4″],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”NUP_207870_ 02047.JPG”,”originalUrl”:” editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use. Contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal’s prior written consent.”,”version”:0,”template_id”:430},”address”:{“locality”:”Inverness”},”auth”:{“1″:”d4d824c5a3c7af4dd3e32907fc9cc97de4549d76471b7f2c3ada235729e18b64″},”caption”:”Alan Cumming hosts \”The Traitors.\””,”copyright”:” © 2025 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.”,”created_date”:”2026-01-08T15:11:27Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:””,”type”:”author”}],”by”:[{“byline”:”Euan Cherry/PEACOCK”,”name”:”Euan Cherry/PEACOCK”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“category”:”handout”,”mode”:”custom”,”name”:”Handout”},”height”:667,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2026-01-08T15:11:27Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”bostonglobe”,”sponsored”:false},”slug”:”NUP_207870_ 02047.JPG”,”source”:{“name”:”Handout”,”source_type”:”handout”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”The Traitors – Season 4″,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:” template”},”syndication”:{},”creditIPTC”:””}},”publish_date”:”2026-01-09T12:21:58.973Z”,”revision”:{“branch”:”default”,”editions”:[“default”],”parent_id”:”ZNPOAMDGJZDG7JC3CYNR6UXSEU”,”published”:true,”revision_id”:”7GA5BNCUIBHFROE6UP6H4QSFPY”,”user_id”:”matthew.juul@globe.com”},”slug”:”09crit”,”source”:{“name”:”bostonglobe”,”source_type”:”staff”,”system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”taxonomy”:{“primary_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},”primary_site”:{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},”sections”:[{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},{“_id”:”/lifestyle”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle”},{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”parent”:{“default”:”/lifestyle”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./lifestyle/names”},{“_id”:”/arts/movies”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Movies”,”description”:null,”path”:”/arts/movies”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/movies”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/movies/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/movies”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Movies”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3002,”Top-Navigation”:2001,”default”:2002,”Native-app”:2002,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2012},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/movies”},{“_id”:”/arts”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”parent”:{“default”:”/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_url”:null,”site_title”:”Arts – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Arts”,”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts”}],”sites”:[{“_id”:”/arts/tv”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Lifestyle”,”description”:null,”path”:”/lifestyle”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:”https://arc-anglerfish-arc2-sandbox-sandbox-bostonglobe.s3.amazonaws.com/public/MIYC3ADVKEI6RDPN2KDCWD7FSM.jpg”},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle”]},”name”:”Lifestyle”,”order”:{“default”:1016,”Native-app”:1014,”Native-app-bar”:1010,”Hamburger-Menu”:2017,”Top-Navigation”:1014,”Section-Navigation”:1006,”TodaysPaper”:2005},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/lifestyle/names”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Pop Culture”,”description”:null,”path”:”/lifestyle/names”,”parent_id”:”/lifestyle”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/lifestyle/names”,”name”:”Pop Culture”,”inactive”:false,”ancestors”:{“default”:[“/lifestyle”],”Native-app”:[“/lifestyle”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/lifestyle”,”/”],”Top-Navigation”:[“/”,”/lifestyle”],”Section-Navigation”:[“/lifestyle”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”parent”:{“default”:”/lifestyle”,”Native-app”:”/lifestyle”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/lifestyle”,”Top-Navigation”:”/lifestyle”,”Section-Navigation”:”/lifestyle”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”order”:{“default”:2004,”Native-app”:2006,”Hamburger-Menu”:3007,”Top-Navigation”:2003,”Section-Navigation”:2006,”TodaysPaper”:2009},”_admin”:{“alias_ids”:[“/lifestyle/names”]},”navigation”:{“display_in_navigation”:”true”,”nav_title”:null},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/lifestyle/names/”,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_keywords”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”social”:{“facebook”:null,”instagram”:null,”rss”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/arts/movies”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Movies”,”description”:null,”path”:”/arts/movies”,”parent_id”:”/arts”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/movies”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/movies/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/movies”]},”name”:”Movies”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3002,”Top-Navigation”:2001,”default”:2002,”Native-app”:2002,”Section-Navigation”:2002,”TodaysPaper”:2012},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}},{“_id”:”/arts”,”type”:”site”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Arts”,”description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”path”:”/arts”,”parent_id”:”/”,”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”site”:{“site_description”:”Arts stories from around Boston and New England. The Globe covers everything from books, movies, and TV, to theater, dance, and visual arts.”,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/”,”site_url”:null,”site_title”:”Arts – The Boston Globe”,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts”]},”name”:”Arts”,”order”:{“default”:1019,”Native-app”:1015,”Native-app-bar”:1009,”Hamburger-Menu”:2018,”Top-Navigation”:1013,”Section-Navigation”:1009,”TodaysPaper”:2020},”parent”:{“default”:”/”,”Native-app”:”/”,”Native-app-bar”:”/”,”Hamburger-Menu”:”/sections”,”Top-Nav”:null,”Top-Navigation”:”/”,”Section-Navigation”:”/”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/”],”Native-app”:[“/”],”Native-app-bar”:[“/”],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/”],”Top-Nav”:[],”Top-Navigation”:[“/”],”Section-Navigation”:[“/”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}}}]},”type”:”story”,”version”:”0.10.11″,”websites”:{“bostonglobe”:{“website_section”:{“_id”:”/arts/tv”,”_website”:”bostonglobe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Television”,”description”:null,”path”:”/arts/tv”,”parent_id”:”/arts”,”parent”:{“default”:”/arts”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/arts/tv”,”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null},”navigation”:{“nav_title”:null,”display_in_navigation”:”true”},”site”:{“site_description”:null,”site_about”:null,”site_keywords”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:”/arts/tv/”,”site_url”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“alias_ids”:[“/arts/tv”]},”_website”:”bostonglobe”,”name”:”Television”,”order”:{“Hamburger-Menu”:3004,”Top-Navigation”:2002,”default”:2004,”Native-app”:2004,”Section-Navigation”:2004,”TodaysPaper”:2026},”parent”:{“default”:”/arts”,”Native-app”:”/arts”,”Native-app-bar”:null,”Hamburger-Menu”:”/arts”,”Top-Navigation”:”/arts”,”Section-Navigation”:”/arts”,”TodaysPaper”:”/todays-paper/arts-lifestyle”},”ancestors”:{“default”:[“/arts”],”Native-app”:[“/arts”,”/”],”Native-app-bar”:[],”Hamburger-Menu”:[“/sections”,”/arts”],”Top-Navigation”:[“/”,”/arts”],”Section-Navigation”:[“/arts”],”TodaysPaper”:[“/todays-paper/arts-lifestyle”,”/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”bostonglobe./arts/tv”},”website_url”:”/2026/01/09/arts/the-traitors-streaming/”}},”workflow”:{“note”:””,”status_code”:8},”canonical_url”:”/2026/01/09/arts/the-traitors-streaming/”,”publishing”:{“scheduled_operations”:{“publish_edition”:[],”unpublish_edition”:[]}},”website”:”bostonglobe”,”website_url”:”/2026/01/09/arts/the-traitors-streaming/”}],”clonedChildren”:[],”_id”:”561c25ea8ccf90582729221555d89064e015bcc59e7f7c752a00713c24d8ba52″},”expires”:1768811886508,”lastModified”:1768811586478}},”feed-service”:{“{\”section\”:\”\”,\”secton\”:\”<