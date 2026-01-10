Chivas rumbo al Clausura 2026: cuando hay pa’ carne, es vigilia

Triste sería para el Rebaño erigirse como uno de los protagonistas del Clausura 2026, para llegar destartalado a la fase final

LOS ÁNGELES — Cuando hay pa’carne, es vigilia. Parece el estigma de Chivas para este 2026. El cierre del 2025 sacó del letargo las ilusiones de su afición, hasta antes de que Javier Hernández las enterrara nuevamente con ese ominoso cobro desde el manchón de las fatalidades ante Cruz Azul.

Irónico. El Guadalajara anhela siempre tener una delegación en la Selección Mexicana. Pero, esta vez quisiera que no fuera así. Jugará la Liguilla ­­-porque seguramente estará ahí- sin eventuales convocados al Mundial 2026.

Triste sería para el Rebaño erigirse como uno de los protagonistas del Clausura 2026, para llegar destartalado a la fase final. Porque es innegable que el equipo de Gabriel Milito fue mejorando en el torneo anterior. Sólo careció de un depredador del área. Sus dos elecciones más costosas, Alan Pulido y Chicharito fueron balas de salva.

A 69 años de su primer título, el Guadalajara es azuzado por su larga cadena de adeudos y fracasos. Agrava su condición el que Toluca lo haya alcanzado en la suma de trofeos: 12.

La historia a veces reconforta y a veces aniquila. Hace 69 años (3 de enero de 1957), un punterazo desesperado de Chava Reyes ante Irapuato puso fin al estigma del “ya merito”. La avalancha festiva esa noche en el Estadio Martínez Sandoval desnudó –literalmente– al goleador de Chivas, quien sólo lamentaría por años no haber podido recuperar aquel botín derecho de piel gruesa y taquetes de madera.

Ese fue el inicio del Campeonísimo, una leyenda que, a estas alturas, termina siendo un monumento de recriminación más que de halago al Guadalajara actual. Nadie tiene derecho a vivir tanto de la historia –propia, pero ajena–, ni a cobijarse bajo la piel gloriosa de los ancestros.

Por eso, el Campeonísimo duele más que lo que consuela a su afición. Por eso, al equipo, a la institución y a su gente, le urge un nuevo campeonato.

¿A quién perdería Milito para la Liguilla? Ante los vaivenes que ha mostrado el Tri, especialmente en un aciago 2025, que intenta camuflar con los títulos de la Concacaf Nations League y la Copa Oro, en ese contexto, algunos futbolistas de Chivas pueden ilusionarse con una de las casacas mundialistas.

1.- Bryan González cerró como el mejor lateral izquierdo del torneo.

2.- Luis Romo, si somete a la báscula nuevamente, parece útil –no indispensable– para las necesidades de Javier Aguirre.

3.- El Tala Rangel estará en la terna, y parece tener prioridad en el gusto del Tri.

4.- Richard Ledezma mostró mucho mejor nivel que Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, y estará a expensas de la recuperación de Rodrigo Huescas.

5.- Efrain Álvarez aún deberá garantizar consistencia. Calidad tiene, pero es un jugador que puede desaparecer un partido completo.

6.- El Piojo Alvarado es ficha inamovible del Vasco. Se recuperó con Chivas, pero, con el Tri, no ha mostrado méritos para seguir ahí.

7.- ¿Y los otros González? La Hormiga deberá consolidarse absolutamente este torneo, ya sin los lastres de Pulido, Hernández y Cowell. Además, dependerá de la evolución del recién operado Santi Giménez. ¿El Oso? Su mejor desempeño está en una zona muy competida en la selección.

Claro, Milito y Chivas saben lo que les espera. Desde el momento en que en la #YuntaDeDueños (dixit Sven-Goran Eriksson) de diciembre, ninguna voz cuestionó la decisión de jugar la Liguilla sin seleccionados nacionales, el reto y la condena habían sido aceptados.

En año mundialista, con partidos de preparación que comienzan ante en dos semanas ante Panamá y Bolivia, sin la convocatoria de “europeos” –aunque la Liga Mx si se detiene–, poco a poco Chivas y su cuerpo técnico tendrán advertencias sobre quiénes podrían estar ausentes en la Liguilla, y, obviamente, tratar de fortalecer el desarrollo de fuerzas básicas o de ver la respuesta de sus incorporaciones, como Ricardo Marín, El Cuate Sepúlveda y Bryan Gutiérrez.

Chivas aún busca algún refuerzo, pero, para ello, deberá librarse de dos rémoras, como lo son Pulido y Érick Gutiérrez, aunque para ninguno de ellos, hasta el momento, hay ofertas.

Claro, queda el consuelo de poder contar para el Apertura 2026 con un cuadro más sólido y experimentado, pero, a Chivas le urge ya despertar como protagonista de la Liga Mx, más allá de entender que en el futuro inmediato, “cuando hay pa’ carne, es vigilia”.