¿Cómo le fue a la Selección Colombia jugando un 7 de julio? Solo partidos oficiales y datos que ilusionan

La Tricolor acumula una estadística positiva en esta fecha concreta, en la que siempre nunca le correspondió un juegos amistoso.

Jugadores de la Selección Colombia celebran. – Siphiwe Sibeko, Reuters.

Como se viene diciendo en cada artículo de este estilo para cada partido que la Selección Colombia juega en el Mundial 2026, empezar por reiterar que no se trata de datos determinantes. Sin embargo, en un deporte con tanta mística como el fútbol las estadísticas en fecha concretas alimentan la ilusión de los más supersticiosos y crean rachas que con el tiempo se vuelven refugios emocionales.

Este martes, 7 de julio, la Tricolor afronta un duelo más que trascendental. Enfrentará a Suiza en los octavos de final del certamen global y con la consigna de igualar su mejor participación en las Copas del Mundo, la cual fue llegando hasta los cuartos de final de la de Brasil 2014. Quien quiera tomar las estadísticas registrada durante esta fecha concreta como una cábala, está obligado a ilusionarse.

Bien se sabe que al recopilar registros históricos de este tipo, es normal que haya duelos amistosos. No obstante, lo curioso aquí es que siempre que le correspondió a la representación cafetera jugar en este día del año fue de carácter oficial. Eso sí, de lejos, esta oportunidad de 2026 será la de mayor relevancia por lo que Colombia se está jugando en el evento deportivo más importante.

Han sido seis encuentros jugados un 7 de julio, los cuales se dividen en cuatro por Copa América y dos de la Eliminatoria de clasificación a los Mundiales. El balance resulta muy positivo al ver cuatro triunfos, un empate y una derrota, lo que se traduce en un rendimiento del 72,22 %. En cuanto a anotaciones, la Tricolor apuntó siete goles a su favor y recibió seis en el día en cuestión.

Los registros de la fecha se pusieron en marcha hace casi siete décadas, con un juego del proceso clasificatorio para el Mundial de Suecia 1958 en visita a Paraguay en Asunción y una goleada 3-0 a favor del combinado guaraní. El empate que se menciona fue el segundo registro de la lista y, aunque fue un partido sin goles, tiene mucho mérito por haber sido frente a Brasil en la Copa América que organizó como anfitriona en 1989.

Ha pasado bastante tiempo desde la más reciente salida un 7 de julio, concretamente 27 años. Fue en la Copa América de Paraguay en 1999 cuando los cafeteros jugaron la tercera jornada de la fase de grupos frente a Ecuador y se impuso por 2-1, gracias a los goles de Néider Morantes y Hámilton Rícard. Colombia avanzó primera de la zona tras haber vencido también a Uruguay (1-0) y Argentina (3-0). El sueño acabaría en los cuartos de final con un 2-3 ante Chile.

Partidos de la Selección Colombia un 7 de julio

Colombia 0-3 Paraguay | Eliminatoria para el Mundial | Asunción, 1957.

Colombia 0-0 Brasil | Copa América de Brasil | Salvador de Bahía, 1989.

Colombia 1-0 Ecuador | Copa América de Chile | Valparaíso, 1991.

Colombia 1-1 Perú | Copa América de Uruguay | Rivera, 1995.

Colombia 3-1 Uruguay | Eliminatoria para el Mundial | Barranquilla, 1998.

Colombia 2-1 Ecuador | Copa América de Paraguay | Luque, 1999.

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