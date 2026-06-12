Cómo ver partidos de la Copa Mundial 2026 en español en línea gratis

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A partir del jueves (11 de junio), México, Estados Unidos y Canadá serán sede de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jugadores de fútbol de clase mundial y selecciones nacionales de alto nivel, como México, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay, así como otros países, se reúnen para competir por la oportunidad de alzar el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el campo.

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Para la 23ª edición, 16 ciudades en Norteamérica, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles y Nueva York, albergarán partidos a lo largo del torneo de fútbol.

Cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español en línea:

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA comienza el jueves (11 de junio) y termina el domingo (19 de julio) con el partido final. Los partidos del torneo de fútbol se pueden ver en vivo por Telemundo y Universo con transmisiones en español. Consulta aquí el calendario completo de partidos y horarios.

Dónde ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español en línea gratis

Si quieres ver la Copa Mundial sin suscribirte a un proveedor de cable, hay algunas formas de ver los partidos en línea gratis. Existen servicios de streaming, como DirecTV, Hulu + Live TV y otros, que ofrecen pruebas gratuitas para nuevos suscriptores (e incluso para suscriptores que regresan). Esta es la mejor manera de ver Telemundo y Universo para la Copa Mundial en línea y gratis.

Para ver los partidos de la Copa Mundial en español, elige DirecTV, que ofrece el “Paquete de Género MiEspañol” por $29,99 al mes durante los primeros dos meses de servicio ($34,99 al mes después). El paquete de género incluye más de 20 canales en español, como Telemundo y Universo.

Con DirecTV, puedes transmitir hasta en tres dispositivos al mismo tiempo, mientras que el servicio ofrece DVR en la nube ilimitado para grabar tus programas de televisión, películas e incluso deportes favoritos y verlos on demand. Si DirecTV te parece bien, entonces regístrate para una prueba gratuita de cinco días y comienza a ver en línea.

Peacock Peacock La plataforma de streaming oficial de Telemundo y Universo.

Peacock es la plataforma oficial de streaming en español de la Copa Mundial en Estados Unidos. El servicio ofrece el Plan Premium, que tiene un precio de $10,99 al mes, y el Plan Premium Plus, que cuesta $16,99 al mes. Ambos planes incluyen Telemundo y Universo para los partidos de la Copa Mundial.

¿Quieres ahorrar algo de dinero con Peacock? El servicio también ofrece planes anuales, con un 17% de descuento en tu factura anual. Si pagas $109,99 al año, o $169,99 al año por adelantado, puedes transmitir en vivo Peacock Premium, o Peacock Premium Plus, respectivamente, a un costo menor. Además de la Copa Mundial, el servicio de streaming también te da acceso a más deportes en vivo de la Premier League, MLB, WNBA, NBA, NFL y otras ligas profesionales.

Peacock no ofrece una prueba gratuita. Sin embargo, puedes obtener 30 días de acceso a Peacock por tan solo $1 con una suscripción a Walmart+. El acceso a streaming es uno de los beneficios y ventajas de este minorista. Aprende más sobre Walmart+ y Peacock aquí.

Si deseas ver transmisiones internacionales de los partidos de la Copa del Mundo desde Estados Unidos, una suscripción a ExpressVPN es imprescindible. Se trata de una red privada virtual (VPN) que te permite ver emisiones televisivas de otros países, incluso si no te encuentras en ellos. El servicio actúa como una llave para desbloquear las restricciones geográficas de dichas transmisiones internacionales.

Así que si eres argentino, pero vives en Los Ángeles, aún puedes ver los partidos de la Selección Nacional de Argentina en Telefe y TV Pública en California. Así es como funciona: simplemente abre la aplicación ExpressVPN en tu teléfono, tableta, navegador web, laptop o dispositivo de streaming, configura tu ubicación en Argentina y luego abre el sitio web de Telefe o la aplicación de TV Pública para comenzar a ver los partidos.

Con precios que comienzan en $2,79 al mes durante 28 meses, puedes ver contenido de más de 100 países de todo el mundo. Aprende más sobre ExpressVPN aquí.

Hulu Hulu + Live TV Hulu + Live TV incluye Hulu, Disney+ y ESPN Unlimited sin costo adicional.

Puedes ver Telemundo con una suscripción a Hulu + Live TV, que ofrece una prueba gratuita de tres días para que pruebes el servicio antes de comprometerte. Una vez que finaliza la prueba gratuita, las tarifas de suscripción regulares comienzan en $89,99 por mes. Y sin costo adicional, Hulu + Live TV se incluye junto con Hulu, Disney+ y ESPN Unlimited para ver más contenido original, eventos deportivos en vivo y otros programas.

Sling TV Sling TV Sling Latino incluye más de 20 canales.

Aunque Sling TV no ofrece Telemundo entre sus canales, sí incluye Universo con el plan Sling Latino. Cuesta $10 al mes y también incluye más de 20 canales en español. Ten en cuenta que los precios y la disponibilidad de canales dependen del mercado local de televisión. Puedes obtener más información sobre Sling TV aquí.

¿Quién actuará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial se extiende a lo largo de dos días: el martes (11 de junio) en el Estadio Azteca en Ciudad de México y el miércoles (12 de junio) en el Estadio de Los Ángeles en Estados Unidos y el Estadio de Toronto en Canadá.

En México, el programa incluye a Shakira con Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs y otros, mientras que Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla actuarán en Estados Unidos, y Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé y otros se presentarán en Canadá.

Y el domingo (19 de julio) se espera que Madonna, Shakira y BTS actúen durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial en el Estadio New York New Jersey en East Rutherford, Nueva Jersey.

Pero hasta entonces, la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible para ver en español en Telemundo y Universo, a través de DirecTV, a partir del jueves (11 de junio). Mientras tanto, puedes encontrar cómo ver los partidos con transmisiones en inglés aquí.

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