Cuándo juega España su primer partido de dieciseisavos del Mundial 2026

A la espera de que el partido se termine, las posibilidades de España en el Mundial 2026 son variadas. En el mejor de los casos, España será primera de grupo y jugará el próximo jueves 2 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular) contra el segundo del Grupo J, que saldrá del entre Argelia y Austria. Por otra parte, si es segunda de grupo, el partido será contra Argentina la noche del sábado al domingo 4 de julio a las 00:00 horas (hora peninsular). Por último, si se produjera la hecatombe y España quedara tercera, habría que esperar a finalizar la fase de grupos para conocer rival, fecha y hora.

Los dieciseisavos de final son la ronda extra que un Mundial de 48 equipos está obligada a tener para que cuadren los números. Es un partido más de los siete tradicionales que se necesitaban para ser campeones del mundo, que pasan a ocho. En ese sentido, los 32 equipos que conforman la ronda salen de los 12 grupos que juegan la fase de grupos. Primeros y segundos suman 24 y se completa con las ocho mejores terceras que se definen según el criterio olímpico (el primero, los puntos conseguidos; el segundo, la diferencia de goles).

Fecha y horario del partido de dieciseisavos del Mundial

(LÍDER) El encuentro correspondiente a la fase de dieciseisavos entre España y el rival que se imponga como segunda entre Argelia y Austria se disputará el jueves 2 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular). En este partido, España volverá a terreno estadounidense, aunque estrenará un nuevo estadio, debido a que se jugará en el SoFi Stadium en la ciudad californiana de Los Ángeles.

(SEGUNDA DE GRUPO) El encuentro correspondiente a la fase de dieciseisavos entre España y Argentina se disputará la noche del sábado al domingo 4 de julio a las 00:00 horas (hora peninsular). En este partido, España volverá a terreno estadounidense, aunque estrenará un nuevo estadio, debido a que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

(TERCERA DE GRUPO) Solo una vez finalizada la fase de grupos, España sabrá contra quién juega y dónde.

Dónde se podrá ver el partido

En La 1 de TVE (además de en RTVE Play, la plataforma de contenidos online) es donde se pueden ver todos los partidos que el equipo de Luis de la Fuente juegue durante el Mundial 2026 gratis.

Así, esta es la vía gratuita, mientras que DAZN es quien posee los derechos íntegros de todo el Mundial y quien pague los 20 euros que cuesta el plan para ver el Mundial puede disfrutar de los 104 partidos del Mundial. Además, Movistar y Orange incluyen los canales de DAZN en sus planes para seguir la Copa del Mundo desde casa.