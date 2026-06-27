Luis Enrique cree que, por 120 millones, puede cerrar un doble fichaje con el Barça

Luis Enrique ha señalado dos nombres del Barça para reforzar al PSG: Jules Koundé y Ferran Torres. El técnico asturiano considera que ambos encajan en su modelo por versatilidad y conocimiento del juego posicional. En París creen que una propuesta conjunta cercana a los 120 millones podría obligar al club azulgrana a escuchar si necesita generar ingresos.

La operación se repartiría en dos valoraciones. El PSG estaría dispuesto a acercarse a los 80 millones por Koundé y situar a Ferran alrededor de los 40. La suma convertiría el movimiento en una de las ventas más importantes de la historia reciente del Barça, aunque perder a dos futbolistas útiles obligaría a Flick a reconstruir varias posiciones.

Koundé es la prioridad defensiva de Luis Enrique

Koundé ofrece algo que el PSG valora mucho, ya que puede actuar como lateral derecho o central, defender lejos del área y participar en la salida de balón. Luis Enrique lo considera un perfil preparado para competir desde el primer día. Sin embargo, el francés tiene contrato hasta 2030 y ha reiterado que su intención es continuar en Barcelona, por lo que convencerlo sería difícil como acordar el precio.

Jules Kounde celebra gol Barça Champions League Europa Press

Ferran representa una oportunidad diferente. Puede jugar como nueve, extremo o segundo delantero y conoce las exigencias de Luis Enrique por su etapa en la selección. El PSG lo contempla como alternativa si se produce alguna salida en ataque, pero el valenciano tampoco ha mostrado interés en marcharse. Su rendimiento y capacidad goleadora han aumentado su importancia para Flick.

El Barça tendría que elegir entre dinero y fondo de armario

Los 120 millones permitirían al Barça financiar otros fichajes, mejorar su margen salarial y abordar operaciones clave. Aun así, aceptar supondría desprenderse de un defensa titular y de uno de los atacantes más productivos. Flick perdería soluciones en dos líneas y exigiría sustitutos inmediatos, algo que encarecería la planificación y reduciría parte del beneficio económico obtenido.

La realidad es que no existe una oferta conjunta confirmada ni un acuerdo entre los clubes. El interés del PSG en ambos jugadores alimenta la posibilidad de una operación ambiciosa, pero Koundé y Ferran desean seguir. Luis Enrique puede considerar que 120 millones bastan para tentar al Barça; la decisión dependerá de las necesidades económicas, de la postura de Flick y, sobre todo, de que los dos futbolistas acepten abandonar el proyecto azulgrana.