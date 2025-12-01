Earthquake reported in Surry County Sunday morning
Small earthquake felt by some in western Surry County this morning
LET ME TAKE YOU FROM CHARLOTTE UP TO BOONE THIS MORNING WHERE IT IS COLD AND WET. TEMPERATURES ARE HOVERING RIGHT AROUND FREEZING, AND THAT’S RAISED MY CONCERN FOR A FEW SLICK SPOTS OUT THERE. YOU SEE, ROADS LOOK MAINLY WET IN DOWNTOWN BOONE ON KING STREET, BUT AS YOU HEAD A LITTLE FURTHER OUTSIDE OF THE CITIES AND INTO SOME OF THOSE COLDER VALLEYS, THERE MAY IN FACT BE A FEW SLICK SPOTS, MOISTURE MOVING IN. TEMPERATURES ARE COLD OUT WEST HERE IN THE TRIAD. WE’RE SITTING IN THE MID AND UPPER 30S, SO NOT COLD ENOUGH FOR ANYTHING OTHER THAN JUST A PLAIN RAIN. WE’VE GOT A FEW SHOWERS HERE IN THE WESTERN PIEDMONT AND FOOTHILLS, BUT WHERE IT’S COLDER, TEMPERATURES ARE AT OR BELOW FREEZING UP IN THE MOUNTAINS. THAT’S LED TO A FREEZING RAIN WINTRY MIX. KIND OF MESSY COMBINATION. A FEW SLEET PELLETS POSSIBLY MIXED IN HERE AS THIS MOISTURE ROLLS OVER THE MOUNTAINS. YOU SEE THOSE PINK AND PURPLE RETURNS THERE, PICKING UP ON SOME OF THAT LIGHT WINTRY PRECIPITATION AND WATAUGA ASHE ALLEGHANY GRAYSON COUNTIES, MAYBE EVEN WESTERN WILKES OR WESTERN SURRY TWO. SO FOR THE MOUNTAINS THIS MORNING UP THERE IN THE BLUE RIDGE, KEEP IN MIND THERE MAY BE A FEW SLICK SPOTS, ESPECIALLY STEPS AND SIDEWALKS AND BRIDGES ON YOUR WAY TO CHURCH. THEY HAVE A WINTER WEATHER ADVISORY UNTIL NOON TODAY. ALL OF THIS SHOULD CHANGE TERRAIN PRETTY QUICKLY. TEMPERATURES ARE GOING TO RISE ABOVE FREEZING THIS MORNING, AND ALL THAT IN THE MOUNTAINS WILL START TO TAPER OFF AROUND MID-MORNING. FOR THE REST OF US, THIS MOISTURE KIND OF LINGERS, LINGERS AROUND. WE’LL HAVE SOME CLOUDS, SOME SPRINKLES, AND OCCASIONAL LIGHT SHOWERS THROUGHOUT MUCH OF THE DAY. TODAY, A COLD FRONT IS APPROACHING, BUT IT’S MOVING PRETTY SLOW, SO IT’S GOING TO TAKE ITS SWEET TIME TO MOVE THROUGH. AND THAT WILL WILL RESULT IN KIND OF A CHILLY, CLOUDY AND DAMP SUNDAY FOR US. SO NOT THE PRETTIEST DAY OF WEATHER. GOOD INSIDE NAPPING, FOOTBALL WATCHING WEATHER THIS AFTERNOON WILL KEEP THE RAIN CHANCES FAIRLY LOW BECAUSE IT WILL BE OCCASIONAL, BUT WE JUST KIND OF STAY SOGGY MID 40S FOR HIGHS HERE IN THE TRIAD. LATER THIS AFTERNOON THE FOOTHILLS WILL REACH THE MID 40S AS WELL BEFORE RAIN CHANCES START TO TAPER OFF IN THE AFTERNOON AND EVENING. FOR THE MOUNTAINS. WE’VE GOT THE IMPACT ICONS UP THIS MORNING BECAUSE OF THAT WINTER WEATHER ADVISORY. ALSO, THE POSSIBILITY OF A FEW SLICK SPOTS ON THE ROADS AFTER LUNCHTIME THAT RAIN UP IN THE HIGHS REACH THE LOW 40S LATER THIS AFTERNOON. THIS IS ONLY THE BEGINNING OF A PRETTY COLD AND ACTIVE WEATHER PATTERN SHAPING UP THE NEXT AT LEAST SEVEN DAYS. WE’VE GOT SEVERAL SYSTEMS ON THE WAY AND SET TO PASS THROUGH THROUGH THE FIRST FEW DAYS OF DECEMBER. SO WE’VE GOT TODAY, AND THEN OUR NEXT ONE ARRIVES MONDAY NIGHT INTO TUESDAY. HERE’S WHAT THAT SYSTEM LOOKS LIKE. IT’S LOOKING A LITTLE WETTER AND AND COLDER AS WELL. A BIG WIDESPREAD SOAKING RAIN LOOKS TO ARRIVE MONDAY NIGHT AND LIFT NORTH AND EASTWARD THROUGH THE PIEDMONT AS WE HEAD INTO TUESDAY. TUESDAY MORNING COMMUTE LOOKING PRETTY SOGGY BEFORE RAIN STARTS TO EXIT AND TAPER OFF THROUGHOUT THE REST OF THE DAY. THIS IS GOING TO BE A BIG SOAKING RAIN FOR US. IT WILL BE COLD, NOT GOING TO BE FUN, BUT IT IS WHAT WE NEED TO HELP WITH THE DROUGHT CONDITIONS. OF COURSE WE’VE NEEDED RAIN FOR A WHILE NOW. WE COULD BE TALKING ABOUT UP TO AN INCH POSSIBLE ACROSS THE AREA ACROSS THE PIEDMONT FROM THIS SYSTEM. ON THE OTHER HAND, UP IN THE MOUNTAINS WHERE IT’S COLDER IS THAT MOISTURE ROLLS IN. WE MAY HAVE SOME FREEZING RAIN AND ICING PROBLEMS MONDAY NIGHT AND INTO TUESDAY. UP THERE IN THE HIGH COUNTRY, SOME MODELS SUGGEST MAYBE AROUND A QUARTER OF AN INCH OF ICE WOULD BE POSSIBLE, WHICH IS CERTAINLY ENOUGH TO CAUSE SOME PROBLEMS. SO WE WANT YOU TO STAY TUNED TO THE FORECAST. TUESDAY IS A WEATHER IMPACT DAY FOR THAT CHILLY RAIN CHANCE AND POTENTIALLY SOME MOUNTAIN ICE. WE DRY OUT AFTER THAT SYSTEM FOR WEDNESDAY AND THURSDAY BEFORE POTENTIALLY ANOTHER COLD AND WET SYSTEM ARRIVES FRIDAY AND INTO
Earthquake reported in Surry County Sunday morning
Small earthquake felt by some in western Surry County this morning
Updated: 10:12 AM EST Nov 30, 2025
Editorial Standards
A small earthquake was reported in western North Carolina Sunday morning. According to the U.S. Geological Survey, the quake struck about three miles southwest of Lowgap at 7:11 a.m. Sunday, Nov. 30. The quake had a magnitude of 1.6, according to the USGS.Lowgap is a small town in western Surry County with a population of about 200 people.As of 10 a.m., two people reported feeling the quake. There are no reports of damage.Get the latest news stories of interest by clicking hereWatch: NOWCAST streaming newscastsNAVIGATE: Home | Weather | Watch NOWCAST TV | Local News | National | News We Love |Keep up with the latest news and weather by downloading the WXII app here
A small earthquake was reported in western North Carolina Sunday morning.
According to the U.S. Geological Survey, the quake struck about three miles southwest of Lowgap at 7:11 a.m. Sunday, Nov. 30.
The quake had a magnitude of 1.6, according to the USGS.
Lowgap is a small town in western Surry County with a population of about 200 people.As of 10 a.m., two people reported feeling the quake. There are no reports of damage.
Get the latest news stories of interest by clicking here
Watch: NOWCAST streaming newscasts
NAVIGATE: Home | Weather | Watch NOWCAST TV | Local News | National | News We Love |
Keep up with the latest news and weather by downloading the WXII app here