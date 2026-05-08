Eiza González interpreta a una fisicoculturista en Iron Jane

Luego de anunciar In The Grey, junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal, Eiza González suma otro protagónico con Iron Jane, película sobre el mundo del fisicoculturismo competitivo, dirigida y escrita por Lissette Feliciano, quien anteriormente estrenó Women Is Losers, su ópera prima. La actriz mexicana comparte créditos con Brandon Sklenar (La Empleada).
De acuerdo con Variety, Iron Jane ―que se presentará en el Marché du Film de Cannes―, sigue la historia de Janie John (González), cuya infancia está marcada por el abandono y la invisibilidad. Pronto, “es arrastrada a un mundo donde por fin es vista, donde el dolor es poder y los cuerpos se construyen, no nacen. El fisicoculturismo femenino le ofrece algo que nunca ha tenido: la oportunidad de volverse intocable”, detalla la sinopsis.
John es entrenada por un ex campeón de la disciplina (Sklenar), e inicia una transformación extrema, llevando su cuerpo más allá de los límites, a través de un entrenamiento implacable. A medida que su físico se perfecciona, Janie asciende rápidamente, pero su conexión con la realidad comienza a fracturarse. “Atrapada en un sistema que recompensa la perfección y castiga la debilidad, se encamina hacia un ideal casi divino que, poco a poco, la destruye desde dentro”, se añade sobre la trama.
Feliciano detalló al mismo medio que Iron Jane es una cinta sobre descubrir que la verdadera fuerza a menudo se encuentra en la rendición. Sobre González, compartió: “Eiza aportó un gran compromiso físico y emocional, valentía y un espíritu colaborativo que materializan por completo al personaje que imaginé. Su transformación es inspiradora y, junto con la presencia magnética de Brandon como su entrenador, crea un impacto que, espero, perdure después de que termine la película”.
Iron Jane es producida por Andrea Bucko, Jay Glazer, Matthew Cooper, Anna Dragoo, Ford Corbett, Nathan Klingher, Brandon Sklenar, Eiza González y Lissette Feliciano. Además, su narrativa ha sido descrita como un entramado que pone al centro “una perspectiva femenina poderosa y matizada”, mientras explora “la ambición, la imagen corporal y la identidad desde una mirada actual y profundamente humana”.
Reconocida por Baby Driver y I Care a Lot, Eiza González ha protagonizado Mike and Nick and Nick and Alice y, próximamente, participará en I Love Boosters, junto a Demi Moore. Este año, regresará a 3 Body Problem. Por su parte, Brandon Sklenar aguarda el estreno de F.A.S.T., Vegas: A Love Story y The Rescue. Después de Iron Jane, Lissette Feliciano dirigirá On Your Feet!, el biopic musical de Gloria y Emilio Stefan.