El fenómeno de El Niño amenaza a África: ¿está el continente preparado? – África 7 días

El fenómeno de El Niño vuelve a poner en alerta a África. Los científicos advierten que este episodio podría ser especialmente intenso y agravar fenómenos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor en un continente que ya se calienta más rápido que el promedio mundial, según la Organización Meteorológica Mundial. ¿Está África mejor preparada para afrontar sus efectos o sigue siendo una de las regiones más vulnerables al cambio climático? Lo analizamos en France 24.

Las condiciones para el fenómeno de El Niño ya comenzaron según anunció la ONU. Pero antes de ahondar en sus efectos, primero definamos una vez más qué es este evento climático.

De acuerdo con la Organización Meteorológica mundial, fue bautizado así por pescadores peruanos en alusión al niño Jesús, porque notaron que una corriente de agua cálida, que reducían la captura de peces, se daba cerca de las fechas de Navidad.

Un calentamiento inusual del Océano Pacífico tropical que, a su vez, calienta nuestra atmósfera lo que altera los patrones climáticos de todo el mundo y provoca, por ejemplo, lluvias intensas o sequías extremas.

Los científicos advierten que este fenómeno de El Niño podría ser mucho más intenso que en años anteriores, y con variaciones en distintas zonas de África.

“Las inundaciones se manifestarán con mayor probabilidad en África Oriental a partir de octubre, y luego la temporada de lluvias en África meridional, que tiende a verse afectada, de noviembre a abril. Por lo tanto, es posible que esos impactos lleguen un poco más tarde de lo que se esperaría en África Oriental, donde podrían producirse condiciones de sequía”, dice la profesora Liz Stephens, catedrática de Riesgos Climáticos y Resiliencia de la Universidad de Reading, en Reino Unido.

Frente a este pronóstico, el continente está mejor preparado para estos eventos que hace una década, dice a France 24 Zablon Shilenje, coordinador técnico de la oficina regional para África de la Organización Meteorológica Mundial, quien señala que todavía queda mucho por hacer.

“La capacidad de respuesta frente a algunos de estos desastres sigue siendo limitada y varios países, especialmente los más frágiles, continuarán necesitando apoyo”, menciona el alto funcionario quien profundiza en esta emisión de África 7 Días sobre el impacto multisectorial que tendrá ‘El Niño’.

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