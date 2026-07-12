Carlos Alcaraz ya no es solo un nombre en las pistas de tenis; es una leyenda viva que acaba de reventar todos los récords en Australia.

Con apenas 22 años, el murciano ha logrado lo que nadie a su edad: conquistar los cuatro Grand Slams, cerrando el círculo tras vencer al mismísimo Djokovic.

El pueblo murciano donde nació Carlos Alcaraz, el joven que ha hecho historia en el Abierto de Australia 4

Pero, ¿dónde se forja un carácter capaz de doblegar a los gigantes del deporte mundial? La respuesta está en un lugar que hasta ayer era un secreto de la huerta.

La ruta del campeón: un mural de 400 metros

Hablamos de El Palmar, una pedanía a solo 10 kilómetros de Murcia que se ha convertido en el epicentro de la peregrinación deportiva este 2026.

Nada más llegar, el impacto es visual. Un mural gigante de 400 metros en la calle Mota Reguerón te recibe con la efigie de «Carlitos» en pleno golpe de raqueta.

*(Es el lugar preferido por los turistas para hacerse el primer selfie, y con razón, la obra de arte es sobrecogedora).*

El recorrido emocional sigue en el colegio Ciudad de la Paz. Allí, otro mural recuerda al niño que jugaba en el patio antes de levantar trofeos en Melbourne o Nueva York.

El tesoro oculto sobre la montaña

Pero El Palmar no es solo tenis. Si levantas la vista, descubrirás que el pueblo está custodiado por una fortaleza que parece sacada de una película de época.

El Castillo de la Asomada, una joya árabe del siglo XII, domina el paisaje desde 532 metros de altura. Es el plan perfecto para los amantes del senderismo.

Las vistas desde la cima son, sencillamente, el mejor secreto de la región: una panorámica infinita de la huerta murciana que te deja sin aliento.

DATO CLAVE: Si planeas visitar la zona pronto, apunta esto. En unos meses se inaugura la Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, que será el centro de alto rendimiento más moderno del sur de España.

¿Dónde comer? De la tapa al lujo Michelin

En nuestro bolsillo siempre hay hueco para la buena gastronomía, y este pueblo es una auténtica mina de oro para el paladar.

Para los que buscan algo auténtico y canalla, La Pezera es la parada obligatoria. Tienes que probar su ensalada negra y el pulpo; es puro sabor a Murcia.

Si lo que quieres es la experiencia definitiva, aquí se encuentra la Cabaña Buenavista. El chef Pablo González Conejero defiende dos estrellas Michelin que son el orgullo local.

(Sí, nosotros también pensamos que comer en el pueblo de un número uno del mundo sabe mucho mejor).

El pueblo murciano donde nació Carlos Alcaraz, el joven que ha hecho historia en el Abierto de Australia 5

Naturaleza y misticismo en el Reguerón

Para bajar la comida, el canal del Reguerón ofrece un paseo hipnótico. Es una obra de ingeniería del siglo XVIII que hoy es un oasis de paz entre juncos.

También puedes perderte por la Playa Fósil. No tiene arena, pero sus formaciones geológicas guardan secretos de cuando el mar cubría toda la huerta.

No puedes irte de El Palmar sin pasar por la confitería La Gloria. Sus dulces artesanales son la gasolina secreta que, dicen las malas lenguas, da fuerza a los campeones.

La fiebre por Alcaraz no ha hecho más que empezar y este pequeño pueblo murciano está a punto de cambiar para siempre.

¿Te vas a quedar sin conocer el origen de la leyenda antes de que sea imposible reservar mesa?