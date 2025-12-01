¡EN VIVO! Betis necesita dar otro paso firme ante Rayo Vallecano para afianzarse en la pelea europea

Rayo Vallecano juega ante Betis en el Estadio de Vallecas este lunes 15 de diciembre, por una nueva jornada de LaLiga. El partido comienza a las 17:00 (ARG/URU/CHI) y 15:00 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por DSports.

El equipo de Pellegrini tiene una dura visita a Vallecas en la que buscará extender su buen momento y sostenerse en zona europea. ESPN.com

El Rayo Vallecano necesita volver a ganar en el torneo local para tomar aire en la pelea por escapar de la zona baja. El equipo madrileño acumula cinco partidos sin triunfos en Vallecas y apenas sumó tres puntos de los últimos quince en LaLiga, una racha que lo obliga a reaccionar pese al desgaste que significó su reciente compromiso internacional.

El Betis, en cambio, llega con objetivos opuestos: sexto en la tabla con 24 puntos, busca consolidarse en puestos europeos y recortar distancia con los equipos que lo preceden, con la mirada puesta en la clasificación a la próxima UEFA Champions League.