¡EN VIVO! Betis necesita dar otro paso firme ante Rayo Vallecano para afianzarse en la pelea europea

Rayo Vallecano juega ante Betis en el Estadio de Vallecas este lunes 15 de diciembre, por una nueva jornada de LaLiga. El partido comienza a las 17:00 (ARG/URU/CHI) y 15:00 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por DSports.
El Rayo Vallecano necesita volver a ganar en el torneo local para tomar aire en la pelea por escapar de la zona baja. El equipo madrileño acumula cinco partidos sin triunfos en Vallecas y apenas sumó tres puntos de los últimos quince en LaLiga, una racha que lo obliga a reaccionar pese al desgaste que significó su reciente compromiso internacional.
El Betis, en cambio, llega con objetivos opuestos: sexto en la tabla con 24 puntos, busca consolidarse en puestos europeos y recortar distancia con los equipos que lo preceden, con la mirada puesta en la clasificación a la próxima UEFA Champions League.
Jugadores a seguir en Betis vs. Rayo Vallecano
En el conjunto local, Sergio Camello aparece como la principal referencia ofensiva, acompañado por Jorge de Frutos, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo. En la visita, todas las miradas estarán puestas en Giovani Lo Celso, eje del juego ofensivo, y en el aporte de Rodrigo Riquelme, llamado a ocupar un rol clave ante varias ausencias.
Así llegan los equipos
El Rayo afronta el encuentro apenas tres días después de su viaje a Polonia, donde logró una victoria clave ante Jagiellonia que lo dejó dependiendo de sí mismo para avanzar a octavos de final de la Conference League. Esa euforia contrasta con su presente en LaLiga, donde no gana desde el 26 de octubre.
Íñigo Pérez no podrá contar con Unai López por sanción, ni con Óscar Trejo, Alemao ni Randy Nteka por lesión. La buena noticia es el regreso de Pathé Ciss y de Pedro Díaz, aunque este último comenzaría en el banco.
El Betis llega fortalecido tras vencer 3-1 al Dinamo Zagreb y asegurar su lugar en el top 24 de la Liga Europa, además de quedar bien posicionado para avanzar directamente a octavos. En el torneo local viene de cortar una racha de ocho partidos sin perder con la derrota ante Barcelona, pero mantiene un balance positivo.
Manuel Pellegrini tendrá varias bajas: no estarán Bellerín, Junior, Isco, Bakambu, Ez Abde ni Sofyan Amrabat. Aún así, el equipo confía en sostener su crecimiento futbolístico en un escenario siempre exigente como Vallecas.
El último antecedente
El último cruce entre Rayo Vallecano y Real Betis en el Estadio de Vallecas terminó en empate 2-2 y se disputó el 15 de mayo pasado.
Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo
El partido entre Rayo Vallecano y Real Betis se juega este lunes 15 de diciembre a las 17:00 (ARG/URU/CHI), 15:00 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por DSports.