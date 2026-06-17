England edge past Ireland by four wickets: Women’s T20 Cricket World Cup 2026 – as it happened | Women’s T20 World Cup 2026

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NSB: she says its good to get over the line. She felt some tightness in her calf and didn’t want to push it. Says we can’t take any game lightly.

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Charlie Dean seems to be doing the post-match chat, while NSB gets checked out.

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“I think Nat just had a bit of tightness, and it was precautionary. I guess I’m on standby but hopefully I won’t be needed.

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“I love bowling with Linsey and Eccles and with Tilly in the wings waiting for her opportunity. I love watching Eccles bowl with that over spinner and then that arm ball comes back. We’re all so different it makes it fun being out there.”

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Never the most chatty! “It’s exciting and I can’t wait to keep it going.”

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17.3 overs England 119-6 (Gibson 4, Dean 4) And it finishes with a wide!

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A statement from the ECB “Nat Sciver-Brunt felt tightness in her calf and retired hurt as a precaution. She is currently being assessed by England medics.”

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By the length of a school sock. Gibson hits to cover but it was always going to be tricky.

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16th over: England 111-5 (Kemp 2, Gibson 1) Quite a few of the crowd have gone home now, as the clock ticks towards 10.30. And four at last hauled legside between two converging fielders by NSB – who is now walking off the field, past the dugout and off the pitch. We hope, really hope that this isn’t an injury.

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On the England bench, Freya Kemp sits patiently with her helmet on, but these two are in the zone. Actually cancel that – an energetic lbw appeal against Knight by Prendergast – turned down on the field but Ireland refer it – why not? The Irish women can hardly contain themselves as they wait for the decision – and it is well and truly out, would have cannoned into leg.

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Three down in the power play! Capsey done neck and crop.

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Wyatt-Hodge fancies going over the top but Lewis, once again is waiting. She clenches her fist in celebration.

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A catch of concentration, over her shoulder as Jones tries to chip over cover but can’t get the length.

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1st over: England 6-0 (Jones 1, Wyatt-Hodge 5) Left-armer Maguire, hunched shoulders, dark hair in a long plait, busy action. Jones picks a single off the first ball, then three dot balls. Wyatt-Hodge advances on a full toss and it could have been a catch but the ball skids past her a mid-on and runs on to the rope.

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20th over: Ireland 101-9 (Little 26, Maguire 1) With nothing to loose, Little enjoys this final over from Lauren Bell – four fours including a screamer through mid off and a top edge which bursts through Jones (still standing up) She dances down the pitch and swings legside for one final boundary. Seventeen from the over to give Ireland a sniff of a chance.

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Murray rolls her wrists, lofts the ball high, but not long, and Capsey running round from mid on takes the catch.

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Throws herself at Ecclestone’s first ball, back leg almost bucking behind her, and is caught at backward point.

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Kelly c Knight b Ecclestone 7 (Ireland 98-8)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Tue 16 Jun 2026 17.57 EDT”,”secondaryDateLine”:”First published on Tue 16 Jun 2026 12.40 EDT”},{“id”:”6a31a6378f08bd83c766b3d0″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Paul advances down, plays across the line, and potato hits pad. She marches off in a resigned shuffle.

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15th over: Ireland 82-7 (Little 0, Kelly 0) Paul reverse-scoops Dean for four, dinky shot, then England fluff a run out, but they get their woman with the last ball of Dean’s super spell.

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14th over: Ireland 78-6 (Paul 6) Danni Gibson, gold hoops in her ears, determined expression on her face. In the crowd a group of middle-aged women are wearing St George’s Cross Deely Boppers – I remember them the first time around. Gibson throws down a bouncer but it misses batter and keeper and flies away for four byes. Oooh, then Tector gets a flighty inside edge just past her stumps for four more. But that’s her lot.

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Leans back to cut with heavy boots and can only chop the ball into her stumps, in a celebration of flashing bails

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Stokell advances, but it is a quicker ball from Ecclestone and a legside Jones picks off the bails.

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Ireland! Calm down. Dalzell goes to drive, gets an edge and Kemp takes the catch at extra cover.

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The sweep breaks Irish hearts again! Lewis shimmies past off stump and plumps for a flick-sweep, it sounds sweet but she picks out Knight at short fine leg who leaps into the air and holds on.

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Hunter wants to get bat on ball, drops to sweep, misses and the ball skids into her off stump. Smith clutches her fists to her body in celebration.

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2nd over: Ireland 8-1 ( Dalzell 1, Lewis 0) Linsey Smith at the other end, collar up, hair in her familiar bun. Dives to collect off her own bowling. Dalzell is off the mark, looping the ball high, but just safe, then Hunter makes the bad decision to sweep.

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1st over: Ireland 6-0 ( Hunter 5, Dalzell 0) Lauren Bell stands with hands on her hips at the top of her mark waiting for the signal to run in. One slip waits – and 20 year old Hunter brushes the first ball down to the rope. A wide follows, a single and four dots.

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Nat Sciver Brunt:“We’ve seen some really good chases at this ground and are looking forwad to seeing how it goes. We showed great composure in the first match.” They are unchanged from the opening game against Sri Lanka.

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Lauren Bell loves bowling here, Danni Wyatt Hodge loves batting here. Hopefully they get their chance today.

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The covers are off. Nasser Hussain and Tash Farrant say that fielding will be crucial in these slippery conditions.

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With the support of Cricket Scotland, Fiona Reid and Bunny Warren are trying to find hidden stories of women’s cricket in Scotland from the last 150 years. If you have any tucked up your sleeve, please do contact them at Fiona.Reid@bayfirth.co.uk . Find out more here

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The weather is not currently playing ball. “Full covers on,” says Raf. “The crowd has retreated under shelter.Should pass fairly quickly but we may get a delayed start.”

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Good evening! Let’s get stuck in – England’s second match of the tournament after their dicing of Sri Lanka, and Ireland’s second after losing rather disappointingly to Scotland by 40 runs. They’ll be keen to give England a run from their money today, with much depending on Orla Prendergast, the talented all rounder who plays as the overseas for the Blaze , especially as former captain Laura Delany is missing the whole tournament through injury.

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The toss is at 6pm – do send me a message if you’re at Southampton, or if you’ve got any thoughts on what’s going on – I’d love to hear from you.

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