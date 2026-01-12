Esposa de integrante de Banda MS que murió rompe el silencio: se despide de él con promesa | Univision Famosos

Video Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe Sarah Holcombe, esposa de Gerson Leos, integrante de Banda MS de manera repentina durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa, México, rompió el silencio. A través de su cuenta de Instagram, la mezzosoprano le dedicó un mensaje de despedida al músico, con quien acababa de celebrar su aniversario número 15. “Cuando iba hoy rumbo a recoger tus cenizas se puso esta canción en automático y supe que eras tú y yo también te amaré hasta morir”, escribió en referencia al tema ‘Te Regalo’, canción con la que acompañó su publicación. “Eras mi fuerza y mi pilar, la verdad que me encuentro en piloto automático, algo difícil de asimilar, me cae el 20 pero no me cae. Nos vas a hacer mucha falta mi amor. Te amo, te extraño y por siempre juntos”, agregó. El mensaje con el que esposa de Gerson Leos se despidió de él. Imagen Sarah Holcombe / Instagram

En la publicación, la cantante también hizo un recuento de los 15 años que pasaron juntos, tiempo en el que procrearon a sus tres hijos: Jorge Alberto, Rebeca y Daniel.

“15 años juntos de la mano, nos cuidaste, nos guiaste, nos enseñaste, nos amaste, sé que estás aquí con nosotros y nos vas a seguir guiando y cuidando”, expresó.

“Gracias por tanto amor, sencillamente no encuentro palabras y como dije ayer, lloramos tu partida pero celebro tu vida amor. La disfrutaste y la gozaste al máximo solo como tú sabías”, dijo.

La esposa de Gerson Leos aprovechó su posteo para agradecer las muestras de cariño hacia ella y su familia, pero también por llenar de flores la funeraria donde fueron velados los restos del integrante de Banda MS.

“Gracias a todos por sus muestras de cariño, gracias a toda su segunda familia que fue Banda MS y Lizos, gracias a todos sus amigos, gracias a toda nuestra familia”, señaló.

“Ver la funeraria con tantos arreglos florales que llegaban y llegaban y seguían llegando que no cabían, me lleno de tanta emoción indescriptible, estoy segura que Gerson sintió todo ese amor”, subrayó y recordó el instante en que Alan Ramírez, vocalista de Banda MS interpretó ‘El color de tus ojos’.

“Gracias ayer por haber llenado la sala con música, que era su gran pasión. Extrañaré tanto no volver a verte ni escucharte tocar el piano, gracias por toda la música que llenaste en nuestro hogar”.

La promesa de su esposa

Por último, Sarah Holcombe le hizo una promesa a Gerson Leos, misma en la que incluyó a sus tres hijos.

“Te extrañaré por siempre. Te amo amor. Yo sé que me regalas tus fuerzas para yo seguir adelante. Y así será, tus hijos y yo estaremos bien y sé que tú estarás siempre con nosotros”, sentenció.

¿De qué murió el tecladista de Banda MS?

La causa de muerte oficial de Gerson Leos no ha sido revelada por las autoridades mexicanas. Sin embargo, medios mexicanos como El Siglo de Torreón reportaron que el deceso del músico se habría producido por un presunto infarto.

El integrante de Banda MS se encontraba participando en un partido de béisbol cuando “se desplomó frente a sus compañeros de equipo y espectadores”.

“Testigos presenciales informaron que el músico sufrió un infarto fulminante en pleno desarrollo del juego”, explicó el diario.

“A pesar de que se solicitó de inmediato la asistencia de los servicios de emergencia y se intentaron maniobras de reanimación, los paramédicos confirmaron que el artista ya no presentaba signos vitales al momento de recibir la atención médica especializada”.

Esta información fue confirmada más tarde por Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, quien halló sin vida a su amigo en el Club Deportivo Sarabia.

“Cuando llegué, ya estaba tirado”, declaró a ‘Yo amo mi Mazatlán. “Trataron de ayudarlo los mismos compañeros que estaban con él, le dieron respiración de boca a boca, le hicieron sus ejercicios de RCP (reanimación cardiopulmonar), pero no… Dicen que como dos veces se medio alivianó, pero ya no… ya no se pudo”, puntualizó.