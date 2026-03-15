F1 Cina, trionfa Antonelli davanti a Russell, Hamilton 3°, Leclerc 4°

Appena gli hanno messo il microfono in mano è scoppiato in lacrime, bellissime, vere. Kimi Antonelli ha sfogato così la tensione per la meravigliosa prima vittoria in F1, arrivata oggi a Shanghai in un GP della Cina che ha dominato. Grazie a questo talento bolognese, l’Italia è ritornata sul gradino più alto del podio della massima categoria dell’automobilismo dopo 20 anni, l’ultimo fu Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006. Kimi è anche una vittoria di Toto Wolff, l’uomo che ha creduto in lui per sostituire nientemeno che Lewis Hamilton, che ha deciso di andare a cercare nuova gloria in Ferrari. Ed è un curioso segno del destino che Antonelli abbia vinto il suo primo GP in F1 proprio nel giorno in cui Hamilton è salito per la prima volta sul podio con la Ferrari… Toto avrà sorriso pensando che però il piazzamento più prestigioso è stato quello del suo ragazzo. Una scommessa stravinta.

Anche perché ora, dopo questa vittoria, arrivata già al secondo GP della stagione, le prospettive del Mondiale cambiano e non poco. La Mercedes si è confermata la macchina di riferimento, rifilando ben 25 secondi alla SF-26. Se non ci saranno stravolgimenti legati agli sviluppi, le W17 daranno ai loro piloti la possibilità di lottare praticamente in esclusiva per il Mondiale. E allora il pensiero di Kimi, che oggi è stato attento al via e ha gestito bene la prima posizione in tutti i frangenti della gara, non dovrà più essere quello di fare ulteriore esperienza, ma di trasformare quel “rompere le scatole a Russell” in qualcosa di molto più grosso. George questo weekend è stato un po’ ostacolato da problemi tecnici in qualifica e ha più esperienza. Oggi ha dovuto lottare con le Ferrari e una volta passate, era troppo staccato per la rimonta su Antonelli. Ma sa che questo giovane compagno di squadra impara alla velocità della luce ed è molto forte, ha già capito che non potrà distrarsi un secondo.

La Ferrari è stata protagonista. Non per la vittoria, purtroppo, ma ha regalato spettacolo. E come detto, dopo quella di Antonelli c’è la storia del primo podio ferrarista di Hamilton, capace di battere Leclerc in un duello vero. Il corpo a corpo tra i due nella fase centrale del GP è stata una delle immagini migliori di questa gara. Hamilton ha vinto il duello perché è rimasto sul pezzo e ha approfittato del decisivo bloccaggio di Leclerc nel finale per passargli davanti e tenere coi denti quel podio che inseguiva da più di un anno. Anche questo è un esito che apre scenari di lotta interna tra i due della Ferrari, che se dovesse riuscire a recuperare sulla Mercedes, diventerebbe un’altra candidata per il titolo. Va da sé che per i piloti è quindi fondamentale ben posizionarsi coi punti da subito.

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