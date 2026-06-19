Flash flood emergency issued after Anchor Lake Dam fails
RAINFALL WE’RE STILL WAITING FOR. YEAH, IT’S BEEN QUITE THE BUSY MORNING INDEED FOR US. AND A LOOK AT SOME OF THE SKIES OFF BEHIND ME. YOU CAN STILL SEE HOW WINDY IT IS OUT THERE. INDEED. SHOW A COUPLE OF CAMERAS. WE HAVEN’T BEEN ABLE TO LOOK AT SOME OF THESE. WE HAVE SEEN THIS ONE EARLIER. THIS IS OUR LAKEVIEW HOSPITAL CAMERA OUT IN MANDEVILLE. AND YES, YOU CAN SEE THE WATER OUT THERE ON THE SIDE. USUALLY IT IS TOTALLY FINE. CARS ARE ABLE TO GO BY, BUT YES, THEY ARE TRYING TO GO THROUGH THE SITE. HERE’S A LOOK OUT OVER THE LAKEFRONT RIGHT NOW. I CAN TELL YOU IT IS A LITTLE BREEZY AS WELL, AND YOU CAN DEFINITELY TELL BY LOOKING AT THE MANNING FAMILY CHILDREN’S HOSPITAL CAMERA. THE TREES HERE. THIS IS OVERLOOKING THE PORT. IT IS BREEZY OUT THERE. SO NOT ONLY DID WE HAVE SOME HEAVY RAIN THAT MOVED THROUGH, BUT WE HAD SOME STRONG WINDS AS WELL. AND THEN ALSO LOOKING AT THE CAUSEWAY, YOU CAN KIND OF SEE THE WHITE CAPS ON SOME OF THIS WATER. NOW, SOME OF THESE IMAGES THAT WE SAW EARLIER, SOME OF THE CAMERAS, THEY DID INDEED SHOW THE HEAVY WINDS AND RAINS EARLIER, EARLIER THIS MORNING. THE RAIN IS GOING SIDEWAYS ON THE CAUSEWAY. BUT AS FAR AS RADAR GOES, I’M GOING TO SHOW YOU WHAT HAS HAPPENED JUST OVER THE PAST 24 HOURS HERE. AS YOU CAN SEE HOW THE SYSTEM JUST REALLY MOVED INTO THE AREA AS IT DID. YOU SEE ALL THESE WARNINGS THAT POP UP FOR US AND TORNADO WARNINGS CONFIRMED TORNADO WARNINGS IN THE PURPLE. ALL THIS CONTINUE TO TRACK AND MAKE ITS WAY ON, UP AND THROUGH. AND THAT’S PRETTY MUCH WHAT HAPPENED THROUGHOUT THE MORNING. THIS HAPPENED JUST AFTER MIDNIGHT AND CONTINUED ON. HERE’S WHERE WE’RE AT RIGHT NOW. WE’RE STILL SEEING THE HEAVY RAIN OUT TOWARDS SLIDELL. WE STILL DO HAVE THIS CONSIDERABLE FLOOD, EMERGENCY FLOOD WARNING OUT TOWARDS PICAYUNE. AGAIN, THAT GOES UNTIL 2 P.M. STILL WITH THE THREAT OF SOME HEAVY RAIN JUST TO THE SOUTH OF THEM. ELSEWHERE IN THE METRO AREA, LOOKING AT SOME SPOTS OF SOME RAIN, EVEN THE AREAS WHERE FOLKS ARE POSSIBLY TRYING TO CLEAN UP. BUT YOU’RE STILL LOOKING AT SOME LIGHTER SHOWERS. SO AS FAR AS THE RAIN BEING DONE, NOT QUITE DONE, YOU CAN SEE THE PATH THAT THIS HAS TAKEN AS FAR AS THE RAINFALL AMOUNTS. I KNOW WE’VE BEEN SHOWING THIS, BUT ESPECIALLY RIGHT AROUND THE PICAYUNE AREA. NICHOLSON LOOKING AT ABOUT 1014IN RADAR ESTIMATES JUST OVER THE PAST 24 HOURS. CATAHOULA ALMOST TEN INCHES, KILN ALMOST TEN INCHES. YOU HEARD THE REPORTS OUT FOR THAT. WHEN SPEAKING OF REPORTS, THESE ARE THE STORM REPORTS. AGAIN. YOU CAN SEE HOW THEY GO. WE’VE GOT A LOT OF WATER REPORTS IN HERE. FLOODED AREAS, WIND DAMAGE REPORTS. AND OBVIOUSLY AS WE GET INTO THE NEXT 24 HOURS, WE’RE PROBABLY GOING TO SEE TORNADO REPORTS POP UP FOR THESE TWO. NATIONAL WEATHER SERVICE GOT A LOT OF WORK LEFT TO D
The National Weather Service has issued a flash flood emergency for Anchor Lake Dam in Pearl River County. According to the NWS, emergency management reported the failure of the dam around 3 p.m., causing flash flooding downstream on the East Hobolochitto.Residents who live in the vicinity of the dam are urged to evacuate. If you live in the floodway from McNeill Steephollow Rd south to West Union Road between I-59 and Caesar Road are encouraged to evacuate
The National Weather Service has issued a flash flood emergency for Anchor Lake Dam in Pearl River County.
According to the NWS, emergency management reported the failure of the dam around 3 p.m., causing flash flooding downstream on the East Hobolochitto.
Residents who live in the vicinity of the dam are urged to evacuate.
If you live in the floodway from McNeill Steephollow Rd south to West Union Road between I-59 and Caesar Road are encouraged to evacuate