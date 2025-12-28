Foggy start in Cincinnati for Christmas Eve
A Dense Fog Advisory is in place until 9AM today. Showers return tonight just in time for Santa.
YOU CAN SCAN THE QR CODE FOR MORE INFORMATION. ALL RIGHT, LET’S TALK ABOUT OUR FORECAST. IT’S CHRISTMAS EVE. WE KNOW A LOT OF PEOPLE HAVE PLANS FOR THE DAY GATHERINGS WITH FAMILY. AND WE WERE TALKING ABOUT, YOU KNOW, MAYBE GATHERINGS INSIDE POTENTIALLY SPREADING ILLNESS. BUT THIS CHRISTMAS EVE YOU MIGHT BE ABLE TO GET OUTSIDE A LITTLE BIT AS LONG AS THERE’S NO RAIN. A LITTLE BIT OF RAINFALL. BUT I THINK FOR THE MOST PART, I MEAN VERY MILD OUTSIDE, ESPECIALLY WHEN YOU SEE WHAT’S AROUND THE CORNER. SO I WARN YOU KNOW, YOU GUYS GAVE US A HEADS UP YESTERDAY, SO I WARNED A FEW PEOPLE. I SAID, HEY, MONDAY IS GOING TO BE WILD. IT IS, IT IS. BUT YOU KNOW WHAT? WE’VE GOT THIS NICE MILD WEATHER TO ENJOY FOR NOW. SO WE’VE GOT THAT IN PLACE FOR US FOR THE NEXT COUPLE OF DAYS. WE ALSO HAVE SOME FOG OUT THERE THIS MORNING. A DENSE FOG ADVISORY IS IN PLACE UNTIL 9:00. RIGHT NOW THAT VISIBILITY IS DOWN TO A MILE AND OXFORD NOW DOWN TO NOTHING AS WELL. THROUGHOUT MUCH OF SOUTHEASTERN INDIANA. SO IF YOU HAVE TO TRAVEL ALONG 74 ANYTIME SOON, YOU WILL RUN INTO SOME FOG ALONG I-70 AS WELL. IF YOU’RE MAKING THE TREK UP TO DAYTON THIS MORNING, YOU’LL RUN INTO SOME DENSE FOG. 7571 AND OVER AT THE AIRPORT TO CINCINNATI. THIS READING OF ZERO COMES IN FROM CVG, SO KEEP THAT IN MIND IF YOU’RE HEADING OUT TO THE AIRPORT, YOU’LL RUN INTO SOME FOG FIRST THING THIS MORNING. HERE’S OUR DENSE FOG ADVISORY NOT IN PLACE FOR EVERYBODY, BUT MOST ESPECIALLY HAMILTON COUNTY AND TO THE WEST. SO THIS ALSO INCLUDES CLERMONT COUNTY, PARTS OF KENTUCKY, AND AREAS THROUGHOUT WARREN COUNTY AS WELL. INCLUDED IN THAT DENSE FOG ADVISORY TEMPERATURE-WISE. NOT BAD TO START THINGS OFF THIS MORNING. A LITTLE BIT COOLER FURTHER TO THE NORTH, BUT 43 IN CINCINNATI, MID TO UPPER 40S THROUGHOUT KENTUCKY AND THROUGHOUT TODAY. WE’LL MAKE IT INTO THE 50S HERE THIS AFTERNOON. SO VERY COMFORTABLE OUTSIDE THROUGHOUT THE ENTIRE AFTERNOON. ONCE WE SEE THIS FOG CLEARING OUT OF HERE. OVERALL A NICE DAY. NOW TONIGHT CLOSER TO 7 OR 8:00, THERE IS GOING TO BE SOME RAINFALL THAT MOVES IN HERE. TEMPERATURES WON’T BE TOO BAD AT THAT POINT. WILL BE DOWN INTO THE UPPER 40S. AND THIS RAIN IS GOING TO BE OFF AND ON THROUGHOUT, NOT ONLY TONIGHT, BUT CHRISTMAS, THE DAY AFTER. AND PARTS OF THIS WEEKEND TOO, FEATURING SOME RAIN AS A STRONG COLD FRONT BRINGS US THAT DOSE OF REALITY BACK HERE BY MONDAY THROUGH TUESDAY. PARTLY CLOUDY SKIES. I DO THINK AT TIMES THE CLOUD COVER WILL BE AROUND MORE SO THAN THE SUNSHINE. HERE WE GO BY ABOUT 6:00. IF YOU’RE HEADING OUT TO MASS AT THIS POINT, A FEW SPOTTY SHOWERS WILL BE POSSIBLE. NOTHING THAT’S GOING TO BE A WASHOUT, BUT STILL SOME SPOTTY RAINFALL WHICH WILL CONTINUE INTO THE OVERNIGHT MIDNIGHT MASS. STILL FEATURING THAT POTENTIAL FOR SOME RAINFALL. AND THEN TOMORROW FOR THE MORNING TIME FRAME, WE WILL HAVE SOME SPOTTY SHOWERS AROUND, ESPECIALLY ALONG AND SOUTH OF THE OHIO RIVER. A LITTLE BIT OF DRY TIME WORKING ITS WAY INTO THAT FORECAST FOR CHRISTMAS AFTERNOON. NOW HEADS UP TO IF YOU’RE GOING OUT TO THE BENGALS GAME. IF YOU’VE GOT PLANS TO DO THAT ON SUNDAY, IT IS GOING TO BE COLD OUT THERE AND RAINY THIS RAIN, BRINGING IN MUCH COLDER WEATHER AS W
Updated: 5:24 AM EST Dec 24, 2025
