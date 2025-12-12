Video: Frigid start, cold winds continue today
THE COLD IS NOT SO BAD, BUT THE WIND. YEAH, IT MAKES SUCH A HUGE DIFFERENCE. IT’S LIKE THE HUMIDITY IN THE SUMMERTIME. IT’S IT’S THE FEELS FACTOR, AND IT’S GOING TO FEEL FRIGID AS YOU’RE STEPPING OUT THIS MORNING. LOOK AT THE WINDS ARE STILL GUSTING OVER 20 AND 30MPH. AND UNFORTUNATELY YOU LOOK AT THE FORECAST HERE INTO THE AFTERNOON AND YOU CAN SEE THE WINDS ARE STILL GUSTING. 2:00 THIS AFTERNOON OVER 30MPH. THEY WILL DIE DOWN TONIGHT. BUT IT’S GOING TO BE A SLOW PROCESS FOR THESE WINDS TO STEP DOWN. SO THAT IS MAKING IT FEEL COLDER. FEELS LIKE TWO IN WORCESTER, EIGHT IN BOSTON. YOUR WIND CHILL IN PLYMOUTH IS NINE. SO WE’LL CALL THIS A FRIGID START TO YOUR FRIDAY FOR SURE. COLD WINDS CONTINUE THROUGHOUT THE DAY. NEXT THREAT ON OUR RADAR IS THAT LIGHT SNOW ON SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY MORNING MORNING. IT IS A QUICK HITTER HERE. AND SO THAT MEANS FOR THE WEEKEND ITSELF, SATURDAY IS LOOKING LIKE THE PICK DAY. ACTUALLY IT’S NOT GOING TO BE AS COLD. IT LOOKS LIKE THE BRIGHTER DAY. SATURDAY IS A PRETTY NICE DAY TO GET OUTSIDE, BUT IT’S THIS ENERGY RIGHT HERE JUST COMING INTO THE NORTHWEST THAT IS GOING TO DIVE SOUTH IN THIS FAST JET STREAM PATTERN AND BRING A LITTLE SWATH OF SNOW HERE SOUTH OF CHICAGO TOMORROW AT NOONTIME. AND THEN THIS WHOLE THING IS BASICALLY JUST CUTTING OUT TO OUR SOUTH, AND WE ARE CATCHING JUST THE NORTHERN EDGE OF THIS THING THAT WILL GET STRONGER OUT IN THE OCEAN. BUT IT WILL DO THAT ONCE IT IS BIASED. SO IN TERMS OF THE SNOW THAT WE CAN KIND OF SQUEEZE OUT OF IT, WE’RE JUST KIND OF ON THE EDGE HERE. AREAS SOUTH OF BOSTON HAVE THE BEST CHANCE OF SEEING MORE THAN AN INCH OF SNOW, ONE TO POSSIBLY UP TO THREE INCHES OF SNOW. I THINK THOSE HIGHER AMOUNTS WILL BE THE FARTHER SOUTH THAT YOU ARE. SOUTHCOAST THE CAPE, THE ISLANDS, THE FARTHER NORTH YOU GO. A DUSTING TO NOTHING AT ALL, BUT CERTAINLY UNDER AN INCH OF SNOW. SO AGAIN, THIS IS NOT A BIG DEAL AND MOST OF IT FALLS SATURDAY NIGHT. IT’S MOVING OUT ON SUNDAY MORNING. COLD WINDS CONTINUE TODAY AS THIS AREA OF HIGH PRESSURE BUILDS IN. TODAY WE’LL HAVE SUNSHINE. AND THEN TONIGHT THE SKIES ARE CLEAR. AS THOSE WINDS FINALLY SETTLE DOWN. BUT THE WIND CHILL NO HIGHER IN THE 20S. THIS AFTERNOON WE’RE IN THE MID 20S AT 9 A.M., RIGHT AROUND FREEZING AT NOONTIME, AND WE WILL ONLY BE BETWEEN ABOUT 30 AND 35 TODAY FOR HIGH TEMPERATURES. KEEP IN MIND WE SHOULD STILL BE IN THE LOW 40S THIS TIME OF YEAR. SO THIS IS ANOTHER COLDER THAN AVERAGE DAY AROUND HERE. THE WINDS DIE DOWN TONIGHT. MOSTLY CLEAR SKIES. WE DO FALL INTO THE TEENS AND 20S FOR OVERNIGHT LOWS, BUT WE’RE SHIFTING OUR WIND AROUND TO THE SOUTHWEST TOMORROW. SO THOSE HIGH TEMPERATURES ACTUALLY ARE NOT CORRECT. LET ME SHOW YOU THE REAL ONES. HOW ABOUT THIS? THIS IS GOING TO BE IN THE UPPER 30S AND LOW 40S. THAT’S BETTER AGAIN FOR SATURDAY. NOT AS COLD. WE’RE NEAR 40 DEGREES. IT IS DRY DURING THE DAY. BUT IF YOU HAVE EVENING PLANS, A COUPLE OF SNOW SHOWERS MAY COME THROUGH, BUT THE STEADIER SNOW WITH THAT SYSTEM PASSING SOUTH, YOU CAN SEE HERE BY ABOUT MIDNIGHT. SOUTH COAST, CAPE AND THE ISLANDS. YOU’RE STARTING TO GET IN ON IT. THIS WHOLE AREA IS GOING TO BE WITH US INTO SUNDAY MORNING. YOU’RE WAKING UP AT 8 A.M., A LITTLE LIGHT SNOW SOUTH OF THE PIKE, AND THEN IT’S MOVING OUT AROUND MIDDAY INTO THE AFTERNOON. THINGS ARE QUIETING DOWN. SO IT’S A QUICK HITTER HERE. UNFORTUNATELY, AS THE STORM BLOWS UP OUT IN THE OCEAN, IT PULLS IN MORE WIND. SO THE WIND AND THE COLD. THEY ARE BACK ON MONDAY. WE’RE TALKING ABOUT HIGH TEMPERATURES ON MONDAY. ONLY IN THE MID 20S AGAIN WITH A STRONG WIND. TEMPERATURES THEN WILL START TO RECOVER AND LOOK AT THAT. BY THE END OF NEXT WEEK. WE’RE GOING TO BE NEAR 50 WITH
