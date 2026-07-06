Gilberto Mora: la joya mexicana de 17 años que hace historia en el Mundial 2026

July 4, 2026, 5:02 a.m. MT
Mundial 2026. Más de 80 mil aficionados de pie y una ovación, no ante una leyenda ni por el capitán de la selección. Es para un adolescente llamado Gilberto Mora.
Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y todavía no cumple 18 años, pero ya se ganó al pueblo mexicano. Es futbolista de Xolos de Tiuana, juega como mediocampista ofensivo y se ha convertido en una de las promesas más emocionantes del futbol mexicano.
No llegó al Mundial como la gran figura del Tri, no presume una larga lista de campeonatos ni una carrera llena de títulos. Tampoco cara con la experiencia de los veteranos. Pero cada vez que se levanta de la banca, cada vez que toca el balón o simplemente aparece en la pantalla gigante, la gente se emociona. Lo grita. Lo aplaude. Lo adopta.
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Su fama no nació solo por su edad, sino por la forma en que juega: con descaro, con personalidad y con una tranquilidad poco común para un adolescente. Mora se volvió noticia por romper récords de precocidad con México, por debutar muy joven en Primera División y por ganarse un lugar en la Selección Mexicana en pleno Mundial 2026.
Mora representa algo que México llevaba tiempo buscando: ilusión. Esa sensación de ver a un futbolista joven, diferente, atrevido, capaz de jugar sin miedo en el escenario más grande del mundo. En un Mundial que se juega en casa, con el Azteca como testigo y con una afición que quiere volver a creer, Mora se ha convertido en mucho más que una promesa: es el niño que le recordó al país que todavía se puede soñar en grande.
¿Para qué equipo juega Gilberto Mora?
Gilberto Mora juega para los Xolos de Tiuana, equipo de la Liga MX. Ahí se formó y comenzó a llamar la atención por su talento, visión de campo y capacidad para competir contra futbolistas mayores.
¿Gilbero Mora es el jugador más joven del Mundial?
Sí, es el futbolista más joven del Mundial 2026 y uno de los nombres que más ha llamado la atención precisamente por su edad. Con apenas 17 años, su presencia con México lo convirtió en una de las historias más especiales del torneo.
¿Qué récords ha roto Gilberto Mora con México?
El mediocamista mexicano ha roto récords de juventud con la Selección Mexicana. Mora debutó con 17 años y 240 días, convirtiéndose en uno de los futbolistas más jóvenes y en el mexicano más joven en hacerlo.
¿Cuándo debutó Gilberto Mora con la Selección Mexicana?
Gilberto Mora debutó con la Selección Mexicana mayor cuando tenía 16 años en un partido amistoso no oficial contra el Internacional el 16 de enero de 2025. Su debut oficial en un torneo competitivo se dio el 28 de junio de 2025 ante Arabia Saudita en la Copa Oro.
Además, hizo historia al debutar en un Mundial el 11 de junio de 2026 frente a Sudáfrica, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta de México en la historia de las Copas del Mundo.
¿Cuánto vale Gilberto Mora?
Su valor del mercado es de aproximadamente 10 millones de euro, de acuerdo con Transfermarkt. Esa cifra lo coloca como uno de los jóvenes mexicanos más cotizados del momento.
¿Qué equipos de Europa buscan a Gilberto Mora?
Diversos reportes han vinculado a Gilberto Mora con clubes importantes de Europa. Entre los nombres que han aparecido están Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea y Arsenal. Sports Illustraded reportó que Barcelona y Real Madrid seguían su situación, mientras que otros clubes de la Premier League también estaban atentos.
En los últimos días también se ha reportado interés o seguimiento de Manchester United, aunque algunos medios indican que el club inglés se habría retirado de la carrera por el mexicano.
¿Puede Gilberto Mora fichar por Real Madrid, Manchester United o Barcelona?
Sí podría fichar en el futuro, pero por ahora su situación es más complicada por su edad. Al ser menor de 18 años, cualquier transferencia internacional debe cumplir con las reglas de FIFA sobre protección de menores. En términos generales, los traspasos internacionales de futbolistas menores de edad están prohibidos salvo excepciones específicas y bajo revisión de FIFA.
Eso no impide que clubes europeos lo sigan, negocien o planeen una operación para cuando cumpla 18 años. Sin embargo, su registro oficial en otro país tiene restricciones mientras siga siendo menor.
¿Por qué Gilberto Mora no puede transferirse todavía a Europa?
Porque FIFA protege a los futbolistas menores de edad y limita los traspasos internacionales antes de los 18 años. Existen excepciones, como mudanzas familiares no relacionas con el futbol o casos específicos dentro de la Unión Europea, pero en general el camino más sencillo para un jugador mexicano menor de edad es esperar a cumplir los 18 años.
¿Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora?
Mora cumplirá 18 años el 14 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, su futuro europeo podría tomar más fuerza, especialmente si mantiene su nivel con Xolos y con la Selección Mexicana.
¿Cuál es la historia de Gilberto Mora?
La historia de Mora es la de un futbolista que creció demasiado rápido dentro de la cancha. Mientras muchos jóvenes de su edad apenas sueñan con debutar, él ya juega un Mundial, escucha ovaciones en estadios llenos y carga con la ilusión de millones de mexicanos.
Pero también es una historia que apenas empieza. Gilberto Mora sigue siendo un adolescente y todavía tiene mucho camino por recorrer. Por ahora, su mayor logro no está solo en los récords o en los equipos que lo buscan, sino en algo más difícil de conseguir: hacer que México vuelva a emocionarse con un joven del Tri.
Comunícate con la reportera Nadia Cantú por correo electrónico nadia.cantu@lavozarizona.com o por X @Nadia_Cantu.