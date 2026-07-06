Gilberto Mora: la joya mexicana de 17 años que hace historia en el Mundial 2026

By / July 6, 2026

July 4, 2026, 5:02 a.m. MT

Mundial 2026. Más de 80 mil aficionados de pie y una ovación, no ante una leyenda ni por el capitán de la selección. Es para un adolescente llamado Gilberto Mora.

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y todavía no cumple 18 años, pero ya se ganó al pueblo mexicano. Es futbolista de Xolos de Tiuana, juega como mediocampista ofensivo y se ha convertido en una de las promesas más emocionantes del futbol mexicano.

No llegó al Mundial como la gran figura del Tri, no presume una larga lista de campeonatos ni una carrera llena de títulos. Tampoco cara con la experiencia de los veteranos. Pero cada vez que se levanta de la banca, cada vez que toca el balón o simplemente aparece en la pantalla gigante, la gente se emociona. Lo grita. Lo aplaude. Lo adopta.

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