Jake Paul reta a Canelo Álvarez con oferta de $200 millones de dólares

El estadounidense Jake Paul desafió al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez a través de una tentadora oferta de $200 millones de dólares por aceptar una pelea entre ambos.

A pesar de que únicamente cuenta con la experiencia de acumular 12 combates, el influencer originario de Ohio parece estar obsesionado en poner a prueba la potencia del excampeón mundial de las 168 libras.

De hecho, en su más reciente aventura en el boxeo, Paul sufrió una aparatosa derrota frente al británico Antony Josua que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica, pues terminó con la mandíbula fracturada, lo cual para cualquier pugilista implica la posibilidad de retirarse de manera obligatoria debido a lo vulnerable que llega a quedar.

Sin embargo, el boxeador que irrumpió en el terreno profesional a partir de la notoriedad conseguida como creador de contenido en YouTube pretende sostener un combate frente al exmonarca que más dinero a ganado en la historia del deporte mexicano.

“El Chico Problemático”, mote con el cual se le conoce popularmente, acaparó la atención a partir de un vídeo compartido en sus redes sociales donde asegura haber establecido comunicación directa con el jalisciense de 35 años para cerrar una pelea a cambio de una irresistible oferta.

“Tengo los $200 millones para ti, dinero fácil. Jake contra Canelo, hagámoslo. Esto es lo que los aficionados llevan esperando. Es el combate más grande que se puede hacer en el boxeo”, se le escucha mencionar al pugilista en cuyo palmarés destacan sus triunfos frente a Julio César Chávez Jr. y ante el mítico Mike Tyson.

Acto seguido, Paul da por hecho una presunta aceptación de “Canelo” Álvarez en espera de oficializar el combate.

“Canelo me dijo por teléfono que está dispuesto. Vamos a hacerlo realidad. Tengo los $200 millones. Creo que será la próxima pelea. Firma el contrato, Canelo. Mucho respeto para ti. Hagamos el combate más grande del boxeo”, mencionó.

Sin embargo, la hipotética confrontación parece no ajustarse a los planes previamente pactados por el monarca universal, al menos por el hecho de tener un contrato vigente con Turki Alalshikh para sostener un par de peleas en Arabia Saudita.

Además, Saúl Álvarez ya está comprometido a reaparecer frente al francés invicto Christian Mbilli, el 12 de septiembre, en Riad, donde estará en disputa el campeonato mundial de peso Supermediano.

De esta manera, la declaración de Jake Paul parece ser sólo un nuevo intento para continuar vigente alimentado el morbo de los fans del boxeo promoviendo una pelea complicada de cerrar al menos por el momento.

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