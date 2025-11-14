La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a Serbia

La selección de Inglaterra atraviesa un momento arrollador en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los ingleses lideran con autoridad el Grupo K y se preparan para recibir a Serbia en Wembley, con la clasificación ya asegurada.

Los ingleses llegan a este duelo de las eliminatorias de la UEFA manteniendo su paso perfecto tras golear cinco por cero a Letonia, mientras que los serbios, pese a vencer tres por uno a Andorra, se mantienen en tercera plaza y de sacar un resultado positivo podrían avanzar en la clasificación.

La posible alineación de Inglaterra vs Serbia

POR: Jordan Pickford – El arquero del Everton tiene gran experiencia y ha sido pieza inamovible en las oncenas de Thomas Tuchel, además de ser pieza clave para que los ingleses no han recibido un solo tanto en estas eliminatorias.

LD: Djed Spense – Este hombre del Tottenham saltó a la banca en el primer duelo de este sector y desde ahí no ha dejado de aparecer. Volvió a ser llamado y seguramente lo veremos en la cancha como titular.

DFC: Ezri Konsa – Es la revelación de la eliminatoria, contra Serbia en la primera ronda marcó gol y posteriormente dio una asistencia frente a Gales, razón suficiente para volverlo a ver en el campo en este encuentro venidero.

Serbia v England – FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

DFC: John Stones – Si bien con el Manchester City ha tenido altibajos en cuanto a los minutos disputados, recibió un llamado y así como dio un pase de gol contra Letonia, se espera que viniendo de atrás siga siendo un arma poderosa para los ingleses.

LI: Miles Lewis-Skelly – Si algo tiene la defensiva de esta selección es facilidad para llegar al área contraria y para muestra lo que ha hecho Myles en EFL Cup y en la Champions League donde ya ha puesto dos asistencias.

MD: Bukayo Saka – Lleva dos partidos consecutivos marcando con el Arsenal en la Premier League y Champions League, además de haber asistido y marcado en la pasada convocatoria frente a Gales y Letonia.

MCD: Elliot Anderson – Ha estado presente en los cuatro partidos de estas eliminatorias sumando partidos completos en tres ocasiones, salvo contra Galés ya que le cedió su lugar a Jordan Henderson cuando el juego ya estaba asegurado.

MCO: Declan Rice – Puso dos pases de gol frente a los serbios en su pasado enfrentamiento y seguro volverá a intentar hacer mella en el arco rival. Dispone de muchas herramientas para ofender de gran forma.

Latvia v England – FIFA World Cup 2026 Qualifier | Carl Recine/GettyImages

MI: Marcus Rashford – Gordon había hecho un buen papel en el pasado llamado rumbo a la Copa del Mundo, pero frente al Athletic en la Champions salió de cambio y es por eso que podríamos ver en el campo al jugador del Barcelona.

DD: Morgan Rogers – El jugador del Aston Villa será el reemplazante de Bellingham. Tuchel decidió que el del Real Madrid descanse.

DI: Harry Kane – No jugó contra Gales el pasado 9 de octubre, pero ese descanso le sirvió para tomar fuerza y marcar un doblete frente a Letonia en la goleada de cinco por cero. Estará sí o sí en el campo.

Así se vería la formación del Inglaterra (4-4-2)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spense, Ezri Konsa, John Stones, Miles Lewis-Skelly

Centrocampistas: Bukayo Saka, Elliot Anderson, Declan Rice, Marcus Rashford

Delanteros: Jude Bellingham, Harry Kane

Así se vería la formación de Serbia (3-5-2)

Portero: Djordje Petrovic

Defensas: Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Strahinja Pavlovic

Centrocampistas: Filip Kostic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Lazar Semardzic, Stefan Mitrovic

Delanteros: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic

