Liveticker | Bor. Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen 1:1 | 21. Spieltag | Bundesliga 2025/26

43′

Nun sammelt die Werkself wieder reichlich Ballbesitz.

41′

Die Elf vom Niederrhein kann unter Umständen auf 2:0 stellen, Honorat taucht schließlich rechts an der Grundlinie auf. Der Franzose bekommt aber seinen Querpass nicht bei einem Mitspieler an, die Kugel zieht an Freund wie Feind vorbei.

41′

Es deutet sich an, dass die Borussia das knappe 1:0 auch mit in die Pause nimmt – was Stand jetzt auch total verdient ist nach der guten Leistung.

40′

Die Gäste fangen den Ball weit vorn ab, so entsteht zumindest vom Gefühl her etwas Gefahr. Am Ende bekommt hier Tillman aber kein sauberes Zuspiel zu Schick an, weil Sander clever dazwischen funkt.

39′

Nach dem 3:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen St. Pauli unter der Woche ist die Leistung von Bayer 04 bis hierhin sehr, sehr schwach.

38′

Sowohl Castrop als auch Aleix Garcia stehen wieder, es dürfte für beide Profis weitergehen.

37′

Castrop und Aleix Garcia prallen mit den Köpfen zusammen, beide Akteure bleiben betroffen am Boden.

36′

Reitz schirmt die Kugel gegen geschickt gegen Tillman ab, bleibt stabil und zieht am Ende auch noch clever einen Freistoß.

35′

Castrop taucht jetzt auch vorn mal auf, kommt kurz vor dem Sechzehner zum Abschluss. Sein Flachschuss ist jedoch viel zu zentral – alles kein Problem für Leverkusens Schlussmann Blaswich.

35′

Die heimischen Fans unterstützen ihre Fohlenelf immer wieder, feiern gewonnene Zweikämpfe und sprechen so klaren Zuspruch aus.

34′

Beide Trainer sehen sich das Geschehen intensiv von der Seitenlinie aus an, dürften aber unterschiedlich zufrieden mit der Leistung bis dato sein.

33′

Aus neutraler Sicht viel Leerlauf momentan.

32′

Immer wieder Castrop, der Mittelfeldmann gewinnt mit seiner robusten Gangart gefühlt jeden Zweikampf.

31′

Sander schickt Honorat auf die Reise, dessen Flanke nach kurzer Körpertäuschung kommt jedoch zu nah vor des Gegners Kasten. So kann Blaswich souverän zupacken.

30′

Weiterhin suchen die Gäste nach einer Lösung, um zur ersten echten Chance zu kommen. Das ist weiterhin zu wenig von der Werkself.

29′

Hofmann wirkt wieder mit, beißt auf die Zähne und geht nach einem riskanten Rückpass der Gastgeber direkt mal steil. Auf Keeper Nicolas zueilen darf der frühere Gladbacher (2016 bis 2023) aber nicht, weil wieder Elvedi aufpasst und bereinigt.

28′

Hofmann muss behandelt werden, der Leverkusener Offensivmann hat Schmerzen.

Hofmann legt nach einem Ballverlust der Gladbacher in deren Aufbau los, macht Tempo und legt sich den Ball an Diks vorbei. Dieser kommt mit seiner Grätsche klar zu spät, foult somit auch klar und sieht Gelb.

25′

Immer wieder wird inzwischen über Kleinigkeiten diskutiert.

24′

Das Spiel ist zerfahren aktuell, nun foult Aleix Garcia Gegenspieler Stöger. Der Bayer-Profi läuft klassisch auf.

24′

Castrop und Tillman legen sich nun ein wenig miteinander an, Schiedsrichter Dingert regelt das ganze kurz mit klaren Worten.

23′

Eine Grimaldo-Ecke landet zwar im Fünfmeterraum, findet dort aber nur den klärenden Kopf eines Gegenspielers. Schick kommt nicht heran.

22′

Tillman hat keinen Freiraum, wird sofort forsch von Reitz angelaufen und dabei auch etwas getroffen. Das schmeckt dem Offensivmann gar nicht, er beschwert sich kurz. Reitz entschuldigt sich aber auch direkt.

21′

Castrop bärenstark beim Zweikampf gegen Grimaldo nun, der Ex-Nürnberger lässt den Spanier nicht mal im Ansatz vorbeikommen.

20′

Reitz teilt immer wieder seine Nebenmänner ein beziehungsweise teilt etwa Tabakovic mit, wann er pressen und wieder abbrechen soll.

20′

Nach einem langen Ball hält Ullrich die Kugel noch im Spiel, schaufelt diese sogar ins Strafraumzentrum. Hier findet sich allerdings kein Abnehmer.

19′

Gladbachs Coach Polanski sowie die gesamten heimischen Fans im Stadion können bis hierhin total zufrieden sein. Auch weil sich Reitz und Co. stark in die Zweikämpfe werfen und selbst immer mal wieder Aktionen landen.

18′

Leverkusen beißt sich die Zähne aus, es gibt kein Durchkommen.

16′

Blaswich wieder im Blickpunkt: Eine normale Honorat-Flanke von der rechten Seite kann der Torwart nur nach vorn abwehren. Hier finden sich allerdings nur Mitspieler, es brennt nichts weiter an.

15′

15 Minuten sind gespielt – und Fakt ist, dass Bayer 04 mit dem vielen Ballbesitz (fast 70 Prozent) noch viel zu wenig anfangen kann. Bedeutet auch, dass die BMG-Abwehr gut steht bis hierhin.

14′

Auf der anderen Seite findet Grimaldo den zentral postierten Schick nicht ganz, der Angreifer verpasst beim Versuch einer Direktabnahme. So zieht die Kugel ins Toraus.

13′

Mit dem 1:0 im Rücken ziehen sich die Gastgeber nicht allzu sehr zurück, sie pressen wieder ein klein wenig hoch.

13′

Wie reagiert die Werkself auf diesen Rückstand, der eben zu großen Anteilen aufs Konto von Blaswich – dem Vertreter von Flekken (Innenbandverletzung im Knie) – geht?

11′

Somit führen die Hausherren durchaus überraschend früh mit 1:0 gegen den Vizemeister.

Aus dem Nichts nun das 1:0 für Gladbach! Blaswich, in Kindestagen selbst als Fan der Elf vom Niederrhein aufgewachsen, passt vollkommen ohne Not zum unter Druck gesetzten Aleix Garcia. Dieser verliert den Ball wenig überraschend an Reitz, ehe Tabakovic im Zentrum in Szene gesetzt wird. Dessen Flachschuss kann Blaswich zwar gut halten, beim Abstauber des lauernden Engelhardt ist er aber machtlos.

9′

Honorat wird geschickt, doch Badé passt auf und läuft sauber ab.

8′

Referee Dingert fährt eine großzügige Linie, lässt die ersten Zweikämpfe allesamt laufen. Diese finden auch tatsächlich alle im Rahmen statt.

7′

Die Gäste passen bei einer ordentlichen Flanke zu Tabakovic auf und klären die Kugel sauber vor dem lauernden Stürmer.

7′

Erste längere Ballbesitzphase nun für die Borussia, der aber offensiv noch ohne große Ideen daherkommt.

6′

Arthur will auf der rechten Seite durchbrechen, kommt aber gegen Ullrich nicht weit.

5′

Freche Aktion: Mit dem Rücken zu Gegenspieler Fernandez verpasst Reitz diesem einen Beinschuss.

4′

Szenenapplaus für Elvedi: Nach einem steilen Zuspiel in die Richtung von Schick kocht der erfahrene Abwehrmann den Leverkusener Stürmer stark ab, behauptet den Ball und spielt einen sauberen Pass.

3′

BMG-Trainer Polanski wird gute Erinnerungen an Leverkusen haben, in der Hinrunde bei seinem ersten Spiel als Nachfolger von Gerardo Seoane ist dem früheren Profi direkt ein achtbares 1:1 gelungen.

2′

Grimaldo kann soeben mit einem Diagonalpass nicht gefunden werden.

2′

Die Bayer-Mannschaft hält den Ball gut in den eigenen Reihen, das technische Niveau ist gewohnt hoch.

1′

Die Hausherren beginnen durchaus mutig, pressen hoch und stören direkt mal die Defensivmänner der Gäste.

1′

Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert, der unter anderem von Video-Assistent Daniel Schlager unterstützt wird.

1′

Der Ball rollt in Mönchengladbach …

Anpfiff



18:13 Uhr





Derweil verfolgt Trainer Polanski beim schwierigen Vergleich mit dem Vizemeister folgenden Plan namens “Balance”. Diese gelte es vom Start weg zu finden. Beim 1:1 in Bremen habe die Borussia “defensiv sehr, sehr wenig zugelassen”, spielerisch und damit in der Offensive aber hat es gehapert. Gegen die Werkself will Polanski bei der Balance “nahe an 50:50 rankommen”, schließlich “können wir uns nicht immer auf eine gute Defensive verlassen”.





18:13 Uhr





18:10 Uhr





Den Bankplatz für Andrich erklärt Bayer-Coach Hjulmand soeben bei “Sky” damit, dass auch mal rotiert werden müsse. Der deutsche Nationalspieler habe zuletzt einfach viele Spiele am Stück gemacht.





17:55 Uhr





Passen müssen Ben Seghir (Sprunggelenkverletzung), Flekken (Innenbandverletzung im Knie), Maza (Knieprobleme) und Tella (Fußverletzung). Bei den Fohlen befinden sich noch Hack (Knieprobleme), Kleindienst (Eingriff am Knie), Ngoumou (Aufbautraining nach Achillessehnenriss) und Reyna (Muskuläre Probleme) im Lazarett.





17:50 Uhr





Bei Leverkusens Team von Trainer Kasper Hjulmand sieht es nach dem souveränen 3:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen St. Pauli wie folgt aus: Badé startet für Andrich im Zentrum der Dreierreihe, zudem rücken Fernandez, Arthur und Hofmann für Palacios, Vazquez und Terrier (allesamt als Optionen verfügbar) in die Anfangsformation.





17:45 Uhr





Zeit direkt für einen Blick auf die Aufstellungen – angefangen mit BMG, wo Trainer Eugen Polanski nach dem zuletzt in Bremen erst ganz spät kassierten 1:1 ganze vier Wechsel vornimmt. So starten Diks, Castrop, Ullrich und Stöger anstelle von Chiarodia, Scally, Neuhaus (allesamt Bank) und dem erst unter der Woche in die Premier League gewechselten Netz (Nottingham Forest). Vorn stürmen demzufolge wieder Honorat und Tabakovic.





17:37 Uhr





Während es für die Gastgeber in diesem Nachbarschaftsduell um Punkte gegen den Abstieg geht (aktuell mit 21 Zählern nur auf Platz 14), benötigt die Werkself einen Dreier in Richtung anvisiertes Champions-League-Ticket.

