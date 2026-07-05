Lo que sabemos sobre la relación de la estrella de Netflix y ahora WAG, Ester Expósito y Kylian Mbappé

Se dice que la estrella de Netflix, Ester Expósito, está saliendo con el futbolista francés, Kylian Mbappé.

Las especulaciones en torno al delantero del Real Madrid y la actriz española se intensificaron a lo largo de 2026 tras ser vistos juntos en repetidas ocasiones por toda Europa. Los rumores de romance surgieron a principios de este año, cuando la pareja fue fotografiada saliendo de un restaurante y subiendo juntos al mismo coche en París.

En los meses siguientes, se les vio juntos en varias ocasiones, aunque ni Ester, de 26 años, ni Kylian, de 27, han confirmado si mantienen una relación. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Ester y el supuesto romance, justo cuando los aficionados franceses del fútbol lanzaron una petición en línea para pedirle disculpas a Kylian por sus críticas pasadas.

¿Quién es Ester Expósito?

Ester Expósito Gayoso es una actriz española, conocida principalmente por su papel protagonista como Carla Rosón Caleruega en la serie juvenil de Netflix, ‘Élite’. Otros de sus trabajos en televisión incluyen ‘Estoy vivo’, ‘La caza’, ‘Monte perdido’, ‘Someone Has to Die’ y ‘Bandido’.

Nacida el 26 de enero de 2000 en Madrid, España, se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos europeos más destacados tanto en televisión como en cine.

Interesada en las artes desde muy joven, ganó el premio a la Mejor Actriz en los Premios de Teatro de Madrid en 2013 y 2015 antes de debutar en la pantalla grande con la película ‘Vis a Vis’ en 2016.

Ella no ha confirmado si mantiene una relación sentimental con el futbolista -Credit: Todd Williamson/JanuaryImages para Prime Video/Shutterstock

Posteriormente, protagonizó ‘Elite’ de 2018 a 2021, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Ester amplió su trayectoria con papeles en el thriller de Netflix, ‘Someone Has to Die’ (2020), la serie de acción y aventuras ‘Bandidos’ (2024-2025) y largometrajes como ‘Venus’ (2022) y ‘Lost in the Night’ (2023).

La actriz, que también protagoniza la película ‘The Talent’, fue galardonada con la Ninfa de Oro al Talento Internacional Más Prometedor en el 65º Festival de Televisión de Montecarlo en junio de 2026.

Con más de 24 millones de seguidores en Instagram, Ester es un auténtico icono de la moda. Ha colaborado con importantes marcas de lujo como YSL Beauty y Dolce & Gabbana, y es embajadora global de la firma barcelonesa, Desigual.

¿Tiene una relación sentimental con Kylian Mbappé?

La actriz y el futbolista no han confirmado si mantienen una relación sentimental, pero en marzo, Ester asistió al derbi madrileño en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Cuando le preguntaron sobre la relación más adelante ese mismo mes, se mostró discreta y declaró: “No voy a decir nada, pero estoy muy bien”.

Kylian Mbappé celebra tras ganar el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Francia y Suecia el 30 de junio -Credit: Harry Cornish/PPAUK/Shutterstock

Justo antes del Mundial de Fútbol de 2026, Ester y Kylian fueron vistos disfrutando de lujosas vacaciones en Cerdeña, Italia, e Ibiza, España. Los fotógrafos los captaron compartiendo momentos cariñosos, besándose y practicando esquí acuático.

No se ha visto a Ester en los partidos de Francia en el Mundial. En cambio, se ha centrado en su exitosa carrera como actriz, pasando tiempo en Los Ángeles para entrenar danza y promocionar su próxima serie de Amazon Prime, ‘Drawn Together’. Mientras tanto, Kylian ha liderado la campaña de Francia en el torneo.