Milan-Sassuolo, Allegri in conferenza | Gazzetta.it

Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo

Non è certamente una primizia – dopo quel maledetto 12 gennaio 2014, è successo altre diciassette volte – ma, insomma, per Max Allegri è inevitabile provare una punta di fastidio quando si ritrova sulla strada del Sassuolo. E’ vero che ebbe il piacere di portare gli emiliani dalla C alla B, ma è anche vero che il suo primo Milan lo smarrì a Reggio Emilia dodici anni fa, sotto i colpi di un impietoso Berardi che domani per fortuna non ci sarà. E’ tutto diverso rispetto ad allora, certo. Stavolta Allegri si è arrampicato fino alla vetta del torneo, ha la squadra ben salda fra le mani, però i neroverdi restano una delle provinciali che storicamente più spaventano il Diavolo. C’è un altro tabù da cancellare, considerando che negli ultimi sette incroci di campionato ha vinto più partite il Sassuolo (tre, fra cui il clamoroso 5-2 a San Siro a gennaio 2023) del Milan (due). Trascorsi che però non possono spaventare una squadra chiamata a mantenere il primato e a fare le prove generali in vista della Supercoppa.

SORRISI — “E poi il Sassuolo è una neopromossa… – sorride amaro Allegri, ripensando a Cremonese e Pisa -. Cerchiamo di invertire questa rotta. Il calcio a volte è illogico. Il Sassuolo è una bella squadra, con squadre così le partite non finiscono mai. Servono attenzione, rispetto e ordine. Occorre una partita molto seria dal punto di vista fisico, tecnico e mentale”. Bollettino medico: “Leao domani non ci sarà ma sarà a disposizione col Napoli in Supercoppa, Fofana lo lascio a casa ma sta bene. Athekame è recuperato. Gimenez sta lavorando, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile. Dobbiamo cercare di recuperarlo, in modo da avere quattro attaccanti”. Meglio parlare allora di chi ci sarà domani. Come Pulisic: “E’ diabolico quando è davanti alla porta, è un ragazzo schivo ma in campo si trasforma. Deve ancora trovare la condizione, però. Anche quella di Nkunku sta migliorando, a Torino ha fatto una bellissima partita. Deve essere più sereno, tutti lo abbiamo voluto, compagni, allenatore e società hanno fiducia. Deve sorridere di più, da qui a fine anno farà ottime cose”.

SCELTE — Che il Sassuolo non lasci tranquillo il tecnico, è chiaro dalla frequenza dei suoi richiami all’“ordine”, dai suoi avvertimenti: “Domani è la prima partita della stagione alle 12.30, ci avviamo verso le feste e c’è quest’aria da festa, la nostra priorità è avere ordine. Loro possono fare gol in qualsiasi momento, la nostra fase difensiva dovrà essere molto buona. Dobbiamo difendere bene di squadra e portare a casa la partita perché un conto è andare in Arabia dopo aver vinto, e un conto se non hai vinto”. E che nessuno gli parli di turnover: “Qual è la partita più vicina? Domani, non quella di giovedì. Io la formazione di domani la scelgo in funzione soltanto di questa partita, non di quella che viene dopo”.

CONSAPEVOLEZZA — Inutile quindi allargare il discorso allo scudetto. “Dico sempre che Napoli e Inter sono le favorite perché è normale che sia così: sono state le prime due dello scorso campionato. Al Milan sono arrivati giocatori ottimi, che si sono messi in discussione, che hanno capito di avere l’opportunità di giocare in un club come il Milan. E che il Milan bisogna sapere tenerselo stretto, scrivendo qualcosa di importante. Stiamo facendo un percorso con l’ambizione e la convinzione di fare il massimo, partendo dalla consapevolezza che occorre tornare in Champions. Perché la bellezza è giocare la Champions. L’importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni, come dico sempre. Rosa corta? Fino a gennaio anche volendo non può arrivare nessuno. Bisogna trovare soluzioni interne, dopo di che la società è vigile sul mercato”.