PSG despeja sus preocupaciones por lesiones con Dembélé y Hakimi antes de la final de la Champions

BUDAPEST (AP) — Los problemas por lesiones del Paris Saint-Germain se han disipado de cara a la final de la Liga de Campeones el sábado contra Arsenal.

El delantero Ousmane Dembélé ha estado lidiando con una molestia en la pantorrilla en las últimas semanas de la temporada, pero el vigente ganador del Balón de Oro afirmó el viernes que está “100% listo y con muchas ganas”.

Había más preocupación por el estado físico del defensor Achraf Hakimi, quien no juega desde el 28 de abril, cuando sufrió una lesión en el muslo derecho contra el Bayern Múnich en las semifinales.

Sin embargo, el lateral derecho de vocación ofensiva que fue convocado por Marruecos para el Mundial esta semana, también fue visto entrenando el martes y recibió el visto bueno del entrenador del PSG Luis Enrique, quien dijo que Hakimi estaba “bien y en condiciones de jugar mañana”.

El PSG busca defender el título que conquistó el año pasado al golear 5-0 al Inter de Milán, la final más desigual en los 70 años de historia de la competición.

Dembélé tuvo que salir en la primera mitad del último partido del PSG en su más reciente campaña ganadora del título en la liga francesa, una derrota ante el Paris FC el 17 de mayo.

“No tenía miedo de perderme la final”, declaró Dembélé el viernes en una conferencia de prensa en el Puskas Arena en Budapest. “Paré en cuanto sentí la molestia (contra Paris FC)”.

Dembélé señaló que la temporada ha sido “bastante complicada para todos en el PSG” después de alcanzar la final del Mundial de Clubes el verano pasado, lo que recortó el receso de temporada del equipo y, en esencia, significó que ha jugado durante todo el año.

Por esa razón, Luis Enrique dijo que una de sus prioridades de cara a la final ha sido “gestionar el tiempo de descanso de mis jugadores durante los entrenamientos” tanto como estudiar a Arsenal.

Timber de vuelta con Arsenal

El entrenador de Arsenal Mikel Arteta también tuvo noticias positivas en tema de lesiones. El defensor neerlandés Jurrien Timber estará disponible tras perderse los últimos dos meses y medio —14 partidos en todas las competiciones— debido a lesiones de tobillo e ingle.

Sin Timber, Arsenal habría enfrentado un serio problema en la posición de lateral derecho porque Ben White está ausente por un daño en los ligamentos de la rodilla que lo dejó fuera de la contienda por un lugar en la selección de Inglaterra para el Mundial.

El PSG es muy potente por banda izquierda con el lateral Nuno Mendes y el extremo Khvicha Kvaratskhelia.

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