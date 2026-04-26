Remco Evenepoel choca rivais com grande ataque separatista Liège-Bastogne-Liège forçando Pogačar e Seixas a perseguir o longo prazo

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) derrota seus principais rivais em Liège-Bastogne-Liège Chocado com a grande divisão de mais de 50 pilotos, com Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) perdendo as divisões.
Breakaway assumiu a liderança às 3:30 antes dos 180 km finais, com os Emirados Árabes Unidos e a Decathlon perseguindo seus pilotos. Todas as subidas da categoria no percurso de 260 km ainda serão realizadas.
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Seguindo para o sul de Liège, não está claro o que causou a separação. Mas houve complicações iniciais para Ion Izagirre (Cofidis) e Andrea Vendrame (Jayco AlUla), que podem estar envolvidos.
Como acontece com muitas competições. até mesmo um monumento Liège-Bastogne-Liège Não haverá transmissão alguma. Portanto, a imagem ao vivo ainda não foi iniciada. Quando isso acontecer, por volta das 12h10 CET, deverá mostrar cenas inesperadas dos Emirados Árabes Unidos e da Decathlon trabalhando freneticamente para trazer de volta o que agora é um déficit relativamente estável às 3h30.
Pogačar tinha um companheiro de equipa transferido, Domen Novak, mas o seu compatriota esloveno logo recuou para ajudar a perseguir o Decatlo, perdendo completamente a jogada, com Seixas rodeado de companheiros de equipa a tentar recompor a corrida.
Será que Pogačar e Seixas voltarão a estar na frente da competição ou Evenepoel está muito longe? Acompanhe o resto da corrida e os 180 km finais para ver nossos relatórios ao vivo: Liège-Bastogne-Liège Men AO VIVO: Tadej Pogačar perde o primeiro tempo devido à corrida explosiva e Evenepoel aproveita
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