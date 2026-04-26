Remco Evenepoel choca rivais com grande ataque separatista Liège-Bastogne-Liège forçando Pogačar e Seixas a perseguir o longo prazo

By / April 26, 2026

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) derrota seus principais rivais em Liège-Bastogne-Liège Chocado com a grande divisão de mais de 50 pilotos, com Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) perdendo as divisões.

Breakaway assumiu a liderança às 3:30 antes dos 180 km finais, com os Emirados Árabes Unidos e a Decathlon perseguindo seus pilotos. Todas as subidas da categoria no percurso de 260 km ainda serão realizadas.

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