Roberto Alvarado, listo para marcar diferencia en Chivas dentro de la Leagues Cup

La espera terminó. Este miércoles, el Guadalajara pondrá en marcha su participación en la Leagues Cup 2026 cuando visite el BMO Stadium para medirse al LAFC, con el objetivo de dar el primer paso con firmeza en esta competencia internacional. Y si hay un futbolista que llega en un momento ideal para liderar al Rebaño Sagrado, es Roberto Alvarado.

El ‘Piojo’ atraviesa un presente inmejorable. Luego de firmar una destacada actuación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, el rojiblanco trasladó ese gran nivel al Apertura 2026, torneo en el que ha sido uno de los jugadores más determinantes de Chivas desde el silbatazo inicial.

En las 3 jornadas disputadas del campeonato, Alvarado ha marcado 2 goles y ha dejado claro que vive un momento de plenitud futbolística. Su capacidad para aparecer entre líneas, conducir con intención, desequilibrar en el uno contra uno y generar ventajas para sus compañeros lo han convertido en el líder del Guadalajara dentro del terreno de juego. Además, su agilidad, fortaleza física y confianza son evidentes en cada intervención, cualidades que han sido fundamentales para el funcionamiento colectivo del equipo.

Su importancia también radica en cómo potencia la idea futbolística de Gabriel Milito. Gracias a su inteligencia para interpretar los espacios, su movilidad constante y su capacidad para asociarse en zonas de creación, el ‘Piojo’ es una pieza clave dentro del sistema del estratega argentino, ya que conecta líneas, acelera las transiciones y aparece con peligro cerca del área rival.

Su pasado en la Leagues Cup con el Guadalajara

La Leagues Cup tampoco será territorio desconocido para el atacante rojiblanco. De los 7 partidos que Chivas ha disputado en la historia de esta competencia, Roberto Alvarado ha participado en 6, consolidándose como uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel en este torneo.

Además, el dorsal 25 ya sabe lo que es hacerse presente en el marcador dentro de la competición. Lo consiguió en la edición de 2024, cuando firmó un gol de gran manufactura con la pierna izquierda frente al San José Earthquakes, demostrando la calidad que puede aportar en escenarios internacionales.

Con un nivel sobresaliente, experiencia en la competencia y un papel protagónico dentro del funcionamiento colectivo, Roberto Alvarado buscará convertirse nuevamente en un jugador diferencial para que Guadalajara arranque con el pie derecho su camino en la Leagues Cup 2026.