Roland-Garros – 2e tour – Tremblement de terre : le n°1 mondial Jannik Sinner éliminé par Juan Manuel Cerundolo au 2e tour après avoir mené 2 sets à 0

C’est un séisme ! La terre battue parisienne a tremblé ce jeudi. Et personne ne l’avait vu venir. Jannik Sinner s’est fait sortir au deuxième tour de cette édition de Roland-Garros. Lui le grandissime favori. Celui qui semblait si seul au monde en l’absence de son meilleur ennemi, Carlos Alcaraz. Mais il ne décrochera pas cette année le dernier Grand Chelem qui manque encore à son formidable palmarès. Diminué physiquement à partir du troisième set, l’Italien n’a pas pu défendre totalement ses chances et a craqué contre l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e) dans un match marqué par un retournement de situation hallucinant, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Il était pourtant parti sur une voie royale. Toujours aussi impérial, le numéro 1 mondial a imposé son tennis pendant trois sets. Il était même sur le point de conclure alors qu’il servait pour le match à 6-3, 6-2, 5-1. Mais à cet instant, tout a déraillé. Touché visiblement à la hanche, le patron du circuit n’est plus parvenu à jouer son tennis dans une chaleur étouffante sur le court Central. Et alors qu’il n’avait eu qu’une seule balle de break sur les deux premiers sets, Cerundolo, spécialiste de la terre battue, a su en profiter.

Et d’un coup, le grand vide

Les jeux ont alors défilé. Si imperturbable d’habitude, Sinner a perdu sept jeux de rang. Avant d’en gagner qu’un seul petit sur les 17 suivants pour se retrouver mener 4-0 dans le dernier set. Une Berezina. On n’avait jamais vu le géant italien aussi mal aussi longtemps. Et il a finalement sombré pour prendre la porte plus tôt que prévu. Bien plus tôt.

C’est simple, il avait toujours au moins atteint la deuxième semaine en Grand Chelem depuis Wimbledon 2023. Il était même invaincu depuis un revers à Doha en février contre Jakub Mensik et se présentait à Roland plein de confiance après avoir remporté les trois Masters 1000 sur terre battue. Un vrai tremblement de terre a bien eu lieu ce mardi sur l’ocre francilienne.

S’il était dépassé dans les premiers sets, Juan Manuel Cerundolo, frère de Francisco, a eu lui le mérite de jouer le coup à fond. Quand Sinner a été dans le dur, il a alors su appuyer là où ça faisait mal sans se déconcentrer malgré les soucis à se déplacer de son adversaire. Vainqueur du Challenger de Bordeaux juste avant Roland, il s’offre un coup d’éclat lunaire. C’était l’occasion d’une vie. Et il a su la saisir.