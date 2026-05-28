Northshore school principal and assistant principal arrested

Northshore elementary school principal and assistant principal arrested
ARE ALREADY HERE, AND SALAH. TODAY IS A WDSU FIRST WARNING WEATHER IMPACT DAY. WE STILL HAVE A FLOOD WATCH THAT’S IN EFFECT UNTIL 7 P.M., THOUGH. LOOKING AT ALL OF OUR LIVE CAMERAS AND DOPPLER RADAR, NOT MUCH EVIDENCE OF ANY SHOWERS OR THUNDERSTORMS. A REMINDER FORECAST MODELS ARE GUIDANCE, NOT GOSPEL. WHEN IT COMES TO THE FORECAST. AND TODAY, ONE OF THOSE PRIME EXAMPLES, FORECAST MODELS SHOWCASED A LOT OF RAIN. THE RAIN KIND OF NEVER MADE IT HERE. WE HAD A BIG COMPLEX OF STORMS IN TEXAS THAT ROLLED ITS WAY ACROSS LOUISIANA AND THEN FIZZLED. SOME OF US SAW SOME SCATTERED SHOWERS AND LOCALIZED HEAVY DOWNPOURS TODAY, BUT MANY OF US SAW A NICE BREAK. AND WE’RE NOT COMPLAINING BECAUSE RIVER LEVELS, ESPECIALLY ON THE MISSISSIPPI COAST, THE JORDAN RIVER STILL RUNNING AT MODERATE FLOOD STAGE. SO TODAY, A WELCOMED REPRIEVE FROM THE SHOWERS AND STORMS. HERE’S WHAT I’M LOOKING AT SOUTH OF OUR COAST THIS AFTERNOON. A REALLY BIG BLOW UP OF STORMS. THIS HAS BEEN ROUND AFTER ROUND THAT’S BEEN COMING FROM TEXAS INTO LOUISIANA. THE BIG QUESTION MARK ABOUT THIS CLUSTER OF STORMS IS WILL IT MAKE IT HERE. I DON’T THINK IT’S GOING TO MAKE IT HERE THIS EVENING. WE’VE STILL GOT SOME MID TO UPPER LEVEL DRY AIR HIGHLIGHTED IN ORANGE. BUT AS WE GO TOWARDS TOMORROW, IT’S KIND OF HARD TO MAKE OUT ON THIS SATELLITE ANIMATION. BUT THERE’S A WEAK UPPER LEVEL LOW RIGHT CLOSE TO HOUSTON. AND THAT FEATURE LOOKS TO GET CLOSE ENOUGH TO US TOMORROW THAT ALTHOUGH IT DIDN’T HAPPEN TODAY, I DO THINK WE’VE GOT ANOTHER ROUND OF STORMS POSSIBLE FOR TOMORROW. I WANT TO SHOW YOU THOUGH, TWO SEPARATE FORECAST MODELS TO KIND OF SHOW YOU THAT MODELS ARE STILL ALL OVER THE PLACE. HERE’S SCENARIO NUMBER ONE. THAT BAND OF STORMS POSSIBLY BRINGING SOME ISOLATED SHOWERS THROUGH THE EVENING ALONG THE COAST. ALTHOUGH I’VE GOT RAIN CHANCES SLIM FOR MUCH OF US THROUGH THE OVERNIGHT. THEN AS WE GO TOWARDS TOMORROW MORNING, SCENARIO ONE DOESN’T REALLY SHOW MUCH ALL DAY TOMORROW, JUST SOME SPOTTY SHOWERS AND STORMS INTO THE AFTERNOON. LET’S TAKE A LOOK AT SCENARIO NUMBER TWO. THIS IS A FORECAST MODEL. IT SHOWS THAT UPPER LEVEL LOW MOVING TOWARDS BATON ROUGE BY TOMORROW MORNING. AND THEN IT BRINGS NUMEROUS TO WIDESPREAD SHOWERS AND STORMS TOMORROW. SO DO YOU SEE THE DIFFERENCE IN THE TWO MODEL SOLUTIONS? WHICH ONE IS GOING TO BE RIGHT. THAT IS STILL A QUESTION MARK. I FAVOR US SEEING SCATTERED STORMS TOMORROW, BUT WILL IT BE A WASHOUT LIKE THIS PARTICULAR MODEL? I DON’T THINK SO. I DO THINK WE’RE GOING TO SEE SOME DRY TIME IN THE MORNING, BUT GROWING RAIN CHANCES BY THE AFTERNOON. BY FRIDAY, RAIN CHANCES DO LOOK LOWER, SPOTTY TO POSSIBLY SCATTERED RAIN FRIDAY. AND THEN AS WE HEAD INTO THE WEEKEND, NOT LOOKING LIKE A WASHOUT AS WELL. FLASH FLOOD THREAT TOMORROW IS A LEVEL ONE OUT OF FOUR. 1 TO 2IN OF RAIN IS POSSIBLE, BUT THERE COULD BE SOME LOCALIZED HOT SPOTS NOW. BY THE WEEKEND, THIS MOISTURE PLUME THAT WE’VE BEEN TALKING ABOUT FOR DAYS FINALLY BEGINS TO MOVE MORE TOWARDS FLORIDA. AND THAT SHOULD LOWER OUR RAIN CHANCES. HERE’S THE EUROPEAN FORECAST MODEL. IT SHOWS SPOTTY TO SCATTERED STORMS POSSIBLE FRIDAY. LOWER RAIN CHANCES SATURDAY. THEN A FRONT TRIES TO GET NEARBY AS WE GO TOWARDS SUNDAY. I DO THINK THAT COULD BUMP UP OUR RAIN CHANCES A LITTLE BIT ON SUNDAY AND MAYBE EVEN LOWER OUR HUMIDITY INTO THE EARLY PART OF NEXT WEEK. SO TOMORROW, SCATTERED SHOWERS AND STORMS WITH ANOTHER IMPACT
Northshore elementary school principal and assistant principal arrested
Updated: 9:55 PM CDT May 27, 2026
Editorial Standards
A Covington principal and assistant principal were arrested on Wednesday.The St. Tammany Inmate roster shows that Tanya Barth and Lauryn Faciane were arrested and released on the same day. Barth and Faciane work at E.E. Lyon Elementary School in Covington, according to the school’s website.Their bond was set at $5,000 each.WDSU is working to find out their specific charges.
A Covington principal and assistant principal were arrested on Wednesday.
The St. Tammany Inmate roster shows that Tanya Barth and Lauryn Faciane were arrested and released on the same day.
Barth and Faciane work at E.E. Lyon Elementary School in Covington, according to the school’s website.
Their bond was set at $5,000 each.
WDSU is working to find out their specific charges.