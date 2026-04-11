Se viene el diluvio del siglo

México entra en una fase crítica del clima con la irrupción del Frente Frío 44, un sistema que no solo traerá lluvias intensas sino una combinación de factores que lo vuelven especialmente peligroso.

La interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical generará un escenario de inestabilidad prolongada, con precipitaciones casi continuas entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril.

Lluvias continuas durante varios días saturarán el suelo y aumentarán el riesgo de inundaciones urbanas y desbordes de ríos. Fuente: Archivo

Un “muro de agua” avanzará sin pausa y saturará el territorio

El fenómeno será persistente y acumulativo. A diferencia de tormentas breves, este sistema dejará lluvias durante varias horas seguidas, lo que incrementa el nivel de saturación del suelo y eleva el riesgo de inundaciones. Estados del norte, centro y oriente recibirán las precipitaciones más intensas, pero prácticamente todo el territorio tendrá algún grado de afectación.

El problema no será solo la cantidad de agua que caiga en pocas horas, sino la continuidad del evento. Ríos y arroyos podrían aumentar rápidamente su caudal, mientras que zonas urbanas con drenaje limitado enfrentarán anegamientos. En áreas montañosas, el suelo debilitado podría derivar en deslaves, poniendo en riesgo viviendas y caminos.

Tormentas eléctricas, granizo y ráfagas que complicarán todo

El temporal no llegará solo con lluvia. La combinación de calor acumulado y aire frío en altura generará tormentas eléctricas frecuentes, acompañadas de caída de granizo en distintos puntos del país. A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 80 km/h, especialmente hacia el domingo.

Estas condiciones elevan el nivel de peligrosidad: caída de árboles, cortes de energía, afectaciones en transporte y visibilidad reducida en rutas. Para automovilistas, el escenario será especialmente complejo por la presencia de agua en la calzada, viento lateral y posibles objetos desplazados por las ráfagas.

El ingreso de aire frío provocará un brusco descenso térmico, con heladas severas y posibles nevadas en zonas serranas del norte. (foto: Pexels).

Del calor al frío extremo: heladas, nevadas y riesgo en zonas altas

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno será el contraste térmico. Mientras algunas regiones venían registrando calor intenso, el ingreso de aire frío provocará un descenso abrupto de temperaturas, principalmente en el norte y zonas serranas.

Se esperan mínimas de hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango, con heladas severas que podrían extenderse durante varias madrugadas. En otras regiones elevadas, los valores también caerán por debajo de cero, generando condiciones de congelamiento.