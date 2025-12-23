Several NH schools, institutions announce closings for Tuesday

Several New Hampshire schools, institutions announce closings for Tuesday
NOW. YOUR STORMWATCH 9 FORECAST. SOME PATCHY CLOUDS, MAYBE A FLURRY UP NORTH. BUT TOMORROW AT THIS TIME, SNOW FOR JUST ABOUT EVERYONE WITH THE EXCEPTION OF POSSIBLY RIGHT NEAR THE COASTLINE. HERE’S THE SCENE RIGHT NOW DOWNTOWN IN MANCHESTER, THE TEMPERATURES SITTING WELL BELOW FREEZING AT 24. BUT THE WINDS ARE LIGHT, SO NO WIND CHILL AT THE CURRENT TIME. OR AT LEAST OKAY, THERE IS A WIND CHILL, BUT IT’S ONE IN THE SAME WITH THE NUMBER ON THE THERMOMETER WITH NO WIND RIGHT NOW 20 IN LACONIA, 21 IN PLYMOUTH, MOUNT WASHINGTON AT ZERO 16 IN BERLIN. DEFINITELY ENOUGH COLD AIR TO SUPPORT SNOW WITH THE NEXT SYSTEM ON THE WAY. TEENS AND LOWER 20S IN MANY SPOTS. BY EARLY IN THE MORNING. THERE ARE A FEW FLURRIES WELL IN ADVANCE OF THAT SYSTEM FOR TOMORROW. ENTERING THE GREAT NORTH WOODS AND EVEN PARTS OF THE WHITE MOUNTAINS IN THE NEXT SEVERAL HOURS. COULD BE A DUSTING HERE, BUT THAT’S IT FOR SNOW THROUGH ABOUT MID MORNING TOMORROW. AFTER THAT SHIELD OF SNOW FROM PITTSBURGH ALL THE WAY THROUGH ABOUT WINNIPEG AND CANADA BEGINS TO SLOWLY APPROACH AND IT WILL BECOME A BIT MORE ORGANIZED. AND ALSO A BIT MORE INTENSE, ESPECIALLY FURTHER NORTH AND EAST. YOU GO TOMORROW. SO WE ARE TRACKING IMPACT WEATHER IN THE FORM OF STEADY SNOW. A LOT OF IT CENTERED ON THE AFTERNOON. IN THE EVENING HOURS, SEVERAL INCHES FOR SOME LOWER TALLIES FURTHER SOUTH THAT YOU DO GO. IN ANY EVENT, DEFINITELY SOME SLIPPERY ROADS FOR MIDDAY, ESPECIALLY THE AFTERNOON AND EVENING TO ABOUT DAYBREAK ON WEDNESDAY. HIGHS TOMORROW 20S IN VERY LOW 30S. SO WHAT ABOUT OUR TIMELINE FOR ALL OF THIS? AGAIN? COULD BE A FEW FLAKES FOR NORTH TONIGHT. OUTSIDE OF THAT IT IS DRY. NOTICE THE TIME STAMP AROUND 9 OR 9:30 A.M. NO SNOW FALLING ANYWHERE. SO THE ROADS ARE REALLY IN GOOD SHAPE THROUGH THE MORNING DRIVE TOMORROW. SO IF YOU HAVE TO TRAVEL TOMORROW AND YOU CAN GET UP VERY EARLY, THAT’S THE ADVICE BECAUSE THE ROADS ARE IN GOOD SHAPE, YOU WOULD ENCOUNTER A BIT OF LATE SNOW IN THE BERKSHIRES DOWN THROUGH CONNECTICUT AFTER 10:00 IN THE MORNING. LATE SNOW WILL QUICKLY JUMP TO THE NORTH SO THAT BY MIDDAY 1 OR 2:00, EVEN THROUGH MID AFTERNOON, STEADY SNOW IN MANY LOCALES COULD BE A BIT OF MIXING RIGHT ALONG SHORE ROADS. THEY WILL LIKELY SEE AN INCH OR TWO OF SNOW BY MIDDAY ON WEDNESDAY, WHEN IT’S ALL LONG GONE. SNOW WILL CONTINUE UP NORTH AND EAST THROUGH DAYBREAK ON WEDNESDAY, WITH RAPID CLEARING FOR THE AFTERNOON. SO THIS IS GOOD NEWS. NOTICE THE TIME STAMP 230 IN THE AFTERNOON ON CHRISTMAS EVE DAY. MANY ARE TRAVELING DURING THAT TIME IN THE ROADS BY THEN SHOULD BE IN GREAT SHAPE. TERMS OF SNOWFALL. AS MENTIONED, THE FURTHER SOUTH YOU GO, THE LOWER SNOW TALLIES GENERALLY 2 OR 3IN IN THE AREA. IN BLUE. SOME SPOTS MAY GET UP NEAR FOUR CLOSER TO THE COAST IN FAR SOUTH, CLOSER TO 1 OR 2 THEN NORTHEAST OF LACONIA 3 TO 6IN. THEN THERE’S A BAND OF EVEN HEAVIER SNOW. CENTRAL AND EASTERN MAINE. SOME SPOTS COULD SEE UP NEAR 10 OR 12IN OF SNOW IN THAT PART OF NEW ENGLAND. HERE’S SNOW LOVER TRAVEL NORTH AND EAST. OUR STORM TRACKER TOMORROW WILL NOT BE GOING THAT FAR NORTH AND EAST, BUT WE WILL BE ON THE ROADS DURING THE AFTERNOON. IN THE EVENING, OUR OWN METEOROLOGIST, MATT HOENIG IS ALL FIRED UP ABOUT THAT. IN THE SHORT TERM, TRAVEL LOOKS PRETTY GOOD FOR CHRISTM
Several New Hampshire schools, institutions announce closings for Tuesday
Updated: 11:37 PM EST Dec 22, 2025
Just days before Christmas, snow is once again in the New Hampshire forecast, prompting several schools and institutions to announce closures for Tuesday.
Visit this link to view the full list of closures, and refresh the page frequently for updates.