Thursday rain, storm chances for Omaha area
WE’RE GETTING THE SHOWERS. THUNDERSTORMS ARE APRIL SHOWERS IF YOU WILL. SO DRY HERE THIS MORNING THAT WON’T LAST ALL DAY. STARTING NOW WITH A LIVE LOOK OUT AT THE HENRY DOORLY ZOO DESERT DOME. SEEING A FEW CLOUDS IN THE MIX OF THOSE WILL INCREASE AS WE HEAD THROUGHOUT THE DAY. 546 RIGHT NOW 40 DEGREES FEELING LIKE 34 FOR OMAHA 34 FEELING LIKE 30 NORFOLK AND 41 FEELING LIKE 38 IN ATLANTIC DEUEL SUPER DOPPLER WITH OUR THREE MINUTE ADVANTAGE BEGINNING TO SEE OUR CLOUDS INCREASE AS THEY WILL THROUGHOUT THE DAY TO DAY. COULD BE GETTING A LITTLE BIT OF LIGHT RAIN, SOME MIST DRIZZLE UP INTO PARTS OF MADISON COUNTY. THE REST OF US AT LEAST RIGHT AT THE MOMENT. NOW, IF YOU’RE PLANNING ON HEADING TO THE TULIP FESTIVAL TODAY, I SAY GET OUT EARLY IF YOU CAN. THE AFTERNOON IS DEFINITELY LOOKING DOWN AS IT NELSON PRODUCE FARNAM IN VALLEY 9:00 THIS MORNING TO 5:00 THIS AFTERNOON. 30% CHANCE FOR THOSE SHOWERS HERE. 9:00 41 DEGREES BY THE LUNCH HOUR. 60% CHANCE OF SPOTTY RAIN. THUNDERSTORMS, 47 DEGREES, 70% CHANCE FOR THOSE THUNDERSHOWERS HERE. AS WE HEAD ON INTO THIS AFTERNOON. BY THE AFTERNOON, OUR HIGH TODAY OMAHA 5660. TODAY LINCOLN 69 BEATRICE AND 54 IN CARROLL. NOW STORM PREDICTOR. WE’VE GOT ANOTHER MODEL FOR YOU HERE THIS MORNING AS WE HEAD INTO YOUR MORNING. THIS A LITTLE BIT MORE ACTIVE WITH SOME OF THOSE SPOTTY SHOWERS AND THUNDERSTORMS ALSO BRINGING IN THAT INCREASED CHANCE FOR THUNDERSTORMS STARTING BEFORE LUNCH, CONTINUING INTO THE AFTERNOON. NOW, LIKE THE OTHER FORECAST MODELS UPDATED THIS MORNING, THIS HAS PUSHED SOME OF THAT ACTIVITY FURTHER NORTH INTO THE I-80 CORRIDOR. HOWEVER, FOR YOUR EVENING DRIVE HOME WILL STILL BE HERE. 630 STILL KEEPING THAT ON THE IOWA SIDE NORTH OF I-80. AND FOR THIS EVENING, CHANCE FOR THOSE STORMS FURTHER SOUTH. STILL SEEING OUR HIGHEST RISK FOR STRONG SEVERE STORMS WITH GOLF BALL SIZED HAIL, 65 MILE PER HOUR GUSTS, ISOLATED TORNADOES NOT OUT OF THE REALM OF POSSIBILITY. FURTHER SOUTH TOWARD THE KANSAS BORDER. NOW HEADING INTO YOUR WEEKEND. SATURDAY AFTERNOON. THIS DOES INCLUDE THE OMAHA METRO ISOLATED CHANCE FOR SEVERE STORMS. AND NOW AGAIN FOR YOUR MONDAY EVENING MONDAY NIGHT WITH DAMAGING WINDS AND LARGE HAIL ARE CONCERNS. SEVEN DAY FORECAST QUITE ACTIVE HERE, 56 OUR HIGH TODAY, 70% CHANCE FOR AFTERNOON AND EVENING THUNDERSHOWERS AND RAIN. BRINGING THINGS OUT BRIEFLY TOMORROW. HIGH OF 60. MOSTLY CLOUDY STORM CHANCES INCREASING OVERNIGHT FRIDAY INTO EARLY SATURDAY MORNING. LOOKING LIKE A WET ONE FOR ALL THOSE KIDS. SOCCER BASEBALL GAMES. MORE CHA
Mostly cloudy skies with scattered showers and storms possible, especially Thursday afternoon.With a combined 50 years covering weather in Nebraska and Iowa, KETV NewsWatch 7 is Omaha’s Weather Leader. Led by Omaha’s Chief Meteorologist Bill Randby, the award-winning team of Sean Everson, Caitlin Harvey and Luke Vickery are focused on alerting you to upcoming severe weather and KETV’s exclusive live radar gives you a 3-minute advantage when storms strike.
Mostly cloudy skies with scattered showers and storms possible, especially Thursday afternoon.
With a combined 50 years covering weather in Nebraska and Iowa, KETV NewsWatch 7 is Omaha’s Weather Leader. Led by Omaha’s Chief Meteorologist Bill Randby, the award-winning team of Sean Everson, Caitlin Harvey and Luke Vickery are focused on alerting you to upcoming severe weather and KETV’s exclusive live radar gives you a 3-minute advantage when storms strike.