Toluca vs América: ¿Qué se juegan en la jornada 17 del Apertura 2025?

Diablos Rojos y América definirán al mejor equipo del año 2025, en el partido entre los últimos dos finalistas de la Liga MX

Toluca y América protagonizarán el partido más interesante de la última jornada y donde disputarán el liderato general, con 34 puntos ambos aspiran a terminar como el mejor equipo del torneo.

El choque en el Estadio Nemesio Diez entre Toluca y América definirá su posición en la clasificación del Apertura 2025, esperando que Cruz Azul no le gane a Pumas para que la definición del primer lugar sea entre ellos.

El equipo con más puntos en 2025

No solamente el liderato general del Torneo Apertura 2025 estará en juego el próximo sábado en el duelo entre Toluca y América, el vigente campeón y subcampeón de la Liga buscan ser el mejor equipo del año.

Sumando los puntos hechos en los Torneos Clausura y Apertura 2025, Toluca manda con 71 unidades, sin embargo, en caso de caer en el partido de la jornada 17 ante América, que registra 68 puntos, los estaría alcanzando y finalizarán el año compartiendo la cima.

Sin embargo, podría existir un triple empate en caso de Cruz Azul -que también hoy tiene 68 puntos- le gane a Pumas y llegue a 71, los mismos que podría tener América derrotando a Toluca y así los tres equipos terminar con la misma cantidad.

Equipos con más puntos en el 2025

Toluca 71

América 68

Cruz Azul 68

Tigres 66

Mejor DT del año

Terminar con una victoria consolidará a Antonio Mohamed o André Jardine como el mejor director técnico del año, no solamente por ser el campeón y subcampeón vigente, sino también por la cosecha de puntos alcanzada en todo el año.

Momentáneamente, Mohamed lleva ventaja con 71 puntos, no obstante, una derrota ante América permitirá que Jardine lo alcance, por lo que al Turco le bastará un empate para asegurar ser el entrenador con más puntos en 2025.

Técnico con más puntos en el 2025

Antonio Mohamed 71

André Jardine 68

Guido Pizarro 66

¿Cuál es el peor escenario?

El mejor escenario en la tabla de posiciones para Toluca y América es escalar hasta el primer lugar con un triunfo y un empate o derrota de Cruz Azul, sin embargo, sus peores escenarios no son nada despreciables.

El cuarto lugar de la tabla general es el puesto más bajo en el que podrán verse al final de la fase regular, lo que de todas formas les aseguraría recibir los partidos de los Cuartos de Final en sus estadios.