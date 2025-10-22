Tweet al veleno di Vespa su Sinner: «Perché un italiano dovrebbe tifare per un tedesco che rifiuta la Nazionale e vive a Montecarlo?»

di

Il post del giornalista su X dopo la rinuncia di Sinner alla Coppa Davis conteneva anche un errore, poi corretto da un secondo cinguettio: Vespa ha confuso Alcaraz con Alvarez. Le reazioni indignate di Cagnotto e Zoeggeler

Non sono mancate le reazioni indignate ai commenti di Vespa, in particolare quelle di due monumenti dello sport italiano, e altoatesini. Armin Zoeggeler, leggenda dello slittino, dopo aver richiamato al rispetto per l’atleta Sinner e per tutto quello che fa, ha chiosato: «C’è chi dice che non è italiano perché parla tedesco? Se abbiamo di questi problemi… Io non ne ho, io so quali sono le mie origini, abbiamo un passaporto italiano. Io non ho un problema». Tania Cagnotto, un argento e un bronzo alle Olimpiadi estive nei tuffi, rincara la dose: «Che lo parlino loro il tedesco, se ci riescono… Che dire, in passato anche Federer e Djokovic hanno fatto questa scelta. Noi italiani siamo sempre molto bravi a criticare, non lo so. Siamo un popolo di criticoni. Lui è italianissimo, ormai sembra più un’invidia questa».