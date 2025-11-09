Un vecino de Bilbao, sobre cómo es vivir en el barrio de Altamira con un m² de 3.774 euros: “Antes teníamos más servicios”

Vivir en Euskadi no es barato. El precio del metro cuadrado en venta en octubre de 2025 se sitúa en 3.356 euros, tal y como indica el informe Evolución del precio de la vivienda en venta en Euskadi del portal de alquiler y venta de pisos, Idealista.

En Bilbao tampoco es fácil acceder a una vivienda, ya que el metro cuadrado tiene un precio de 3.763 euros, más que la media vasca. Pero no es imposible. La villa cuenta con barrios más caros o más baratos en los que conseguir un hogar. Altamira, pese a no ser uno de los más asequibles por sus 3.774 euros/m², según Fotocasa, sí es una buena opción para vivir.

Altamira, un barrio querido

Ubicado en el distrito 8 de Bilbao (Basurto-Zorrotza), en las faldas del monte Cobetas, Altamira es uno de los barrios más queridos de la villa por su calidad de vida y buena conexión. Cuenta con poco más de 2.000 vecinos que residen en una zona repleta de naturaleza y tranquila.

Un rincón ideal con viviendas pensadas para aquellos que buscan una vida en el centro llena de riqueza cultural o gastronómica, y para aquellos individuos que buscan vivir en un remanso de paz, solos o en familia, ya que cuentan con avances en aislamiento.

Sin embargo, pese a ser un barrio dotado de comercios, ya no existen tantos servicios como antes. Así lo confirma un vecino de la zona para Radio Popular en TikTok (@radio_popular). “Antes teníamos más servicios, teníamos pescadería, carnicería que no estaría mal tener, tenemos alguna tiendecita de alimentación y panadería que nos saca del apuro, pero para grandes compras sí que tenemos que desplazarnos”.

Otra vecina, en cambio, critica la suciedad que provocan las palomas en el frontón. “Estamos muy cabreados, entran y está todo cagado, se resbala la gente y no hacen caso”.

El resto de vecinos, en general, valoran positivamente el barrio con comentarios como “vivir en Altamira es mucho mejor que vivir en Bilbao, hay mucha más tranquilidad y se vive muy bien”, “estamos en una zona verde y muy bien”.

Un dueño de un bar de Altamira comenta que es un barrio en el que entra mucha gente de fuera, desayuna y se marcha y que el “negocio no va mal”. Además, expresa que se hace “mucha vida de barrio” y que “la gente sale bastante” por este. “Es un privilegio vivir en Altamira”, añade para el medio.

Un jubilado señala que este es un barrio tranquilo y “muy bueno” y que conviven muy bien entre ellos, ya que todos se conocen. Incluso el transporte “está bien”, para otra vecina.