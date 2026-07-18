Vacherot et Borges éliminés à Gstaad et Bastad en quarts

Valentin Vacherot et Nuno Borges, têtes de série n°3 et n°5, ont été éliminés vendredi en quarts de finale à Gstaad et Bastad. Les deux favoris sont tombés face à des spécialistes terre battue en confiance

Le court central de Gstaad, vendredi 17 juillet. Valentin Vacherot – tête de série n°3 et 21e mondial – sert à 10h30. Face à lui, le Belge Raphaël Collignon – 42e mondial, tête de série n°7. Les parieurs ont misé sur le Monégasque toute la semaine. Cote à 1,78. Il perd 6-3, 6-2.

À Bastad, même scénario. Nuno Borges – 52e mondial, tête de série n°5, affronte Luciano Darderi à 13h. Le Portugais est le chouchou du public suédois depuis son titre 2024 contre Rafael Nadal. Il vient de balayer Grigor Dimitrov 6-4, 6-2 le 15 juillet. Bilan parfait 3-0 contre Darderi. Les cotes lui donnent 2,2. Il perd 7-6, 6-4.

Premier tournoi depuis plusieurs mois pour Vacherot

Valentin Vacherot disputait son premier tournoi depuis plusieurs mois d’absence. Le Monégasque avait atteint son pic de carrière au 16e rang mondial en mai 2026. Quelques mois plus tard, la machine n’a pas redémarré. Face à Collignon, il n’a jamais trouvé le rythme. Son bilan terre battue 2026-62,5% de victoires, s’est révélé insuffisant face à un adversaire rodé. L’interruption prolongée a pesé: le timing du retour, les automatismes perdus, la confiance à reconstruire. Vacherot avait éliminé l’Allemand Yannick Hanfmann le 15 juillet pour atteindre les quarts, mais le défi Collignon était d’une autre ampleur.

Ce que les algorithmes ne voient pas

Les modèles prédictifs calculent les statistiques de service, les pourcentages de points gagnés, les bilans sur terre battue. Borges comptait un bilan de confrontations directes impeccable: 3-0 contre Darderi. Les chiffres donnaient les favoris. Ce que les algorithmes ne captent pas: la tension du match précédent, la frustration accumulée, l’état de forme réel. Collignon venait d’éliminer Lorenzo Sonego en deux tie-breaks 7-6, 7-6 – enchaînant les points sous pression. Darderi possédait un bilan de 21 victoires pour 10 défaites sur terre battue en 2026 – le meilleur des quarts de finalistes. La dynamique compte autant que les statistiques brutes.

21-10Luciano Darderi affiche un bilan de 21 victoires pour 10 défaites sur terre battue en 2026, le meilleur des quarts de finalistes

Spécialistes terre battue contre polyvalents

Statistiques clés des quarts de finale ATP à Gstaad et Bastad le 17 juillet 2026 montrant les performances des favoris éliminés et des outsiders qualifiés

Le facteur surface a tranché. Raphaël Collignon affiche 73% de victoires sur terre battue – sa surface de prédilection. Face à lui, Vacherot affiche 62,5% sur ocre en 2026 – mais préfère le dur où il atteint 71% de réussite. À Bastad, Luciano Darderi a inversé la dynamique au premier set contre Borges, remporté au tie-break, puis accéléré dans le second. Son bilan terre 2026: 21 victoires pour 10 défaites. Borges n’a jamais trouvé la faille. Les deux vainqueurs ont fait valoir leur expertise terre battue face à des adversaires moins à l’aise sur la surface. Collignon a produit un tennis solide pour écarter Vacherot en deux manches 6-3, 6-2. Darderi s’est imposé 7-6, 6-4.

Gstaad, Quart de finale Collignon6-3, 6-2Vacherot

Bastad, Quart de finale Darderi7-6, 6-4Borges

Saisons 2026 contrastées pour les battus

Nuno Borges affiche 16 victoires pour 19 défaites cette saison. Malgré son titre 2024 à Bastad contre Rafael Nadal et sa victoire récente contre Grigor Dimitrov 6-4, 6-2 le 15 juillet – le Portugais peine à trouver la régularité. Valentin Vacherot sort de plusieurs mois d’absence, avec un pic à 16e mondial en mai qui semble loin. Les deux favoris éliminés ont en commun une saison 2026 difficile, marquée par les défaites et les doutes. Face à des adversaires en confiance et spécialistes de la surface, les failles se sont révélées.

Programme des demies et favoris restants

À Bastad, Andrey Rublev a battu Sebastian Baez et affronte Alejandro Tabilo en demi-finale. Tabilo a bénéficié du forfait de Thiago Tirante. L’autre demi-finale oppose Adolfo Daniel Vallejo à Luciano Darderi. À Gstaad, Casper Ruud affronte Juan Manuel Cerundolo dans un autre quart.

Le prize money total de Gstaad s’élève à 612 620 €. Les cotes futures donnaient Vacherot à +1500 pour remporter le tournoi. Les parieurs devront revoir leurs calculs pour les demies.

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