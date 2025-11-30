voici le onze de l’OM

Face à Toulouse, l’OM surprend avec une

composition inattendue qui révèle les choix forts de De Zerbi pour

viser une cinquième victoire d’affilée.

L’OM avance avec l’assurance

d’une équipe qui a enfin trouvé un rythme de croisière, mais

Roberto De Zerbi a décidé de surprendre. Alors que les Marseillais

restent sur quatre victoires consécutives et affichent une

dynamique retrouvée, l’entraîneur italien a opté pour plusieurs

choix forts qui redessinent sensiblement le onze de départ. Des

ajustements qui interrogent, mais qui s’inscrivent dans la logique

d’une gestion fine d’un effectif usé par l’enchaînement des matchs

et plusieurs blessures de longue durée.

Une composition de l’OM modifiée malgré la bonne

série

Les changements apparaissent

clairement dès l’annonce de

la composition officielle pour cette partie face à Toulouse.

Derrière, le grand mouvement vient du retour de Nayef Aguerd, que

De Zerbi a décidé d’intégrer d’entrée après sa remise à niveau. Il

remplace ponctuellement Benjamin Pavard, ménagé, et formera la

charnière avec Balerdi. Sur les côtés, Weah et Emerson conservent

leur place, signe que le technicien veut préserver une stabilité

dans les couloirs. Au milieu, le basculement majeur concerne

Pierre-Emile Hojbjerg, relégué sur le banc au profit de Geoffrey

Kondogbia, attendu pour apporter davantage de présence physique et

de verticalité.

La présence de Kondogbia

s’accompagne d’un autre choix structurant : la titularisation de

Vermeeren, particulièrement convaincant lors des dernières sorties

européennes. Selon les plans du coach, Gomes ou O’Riley occupera la

position axiale plus avancée pour assurer la liaison rapide avec

l’attaque. Ce choix illustre la volonté de De Zerbi de densifier

l’entrejeu afin de museler les transitions toulousaines, souvent

dangereuses lorsque le TFC exploite l’espace dans le dos des

milieux adverses.

En attaque, l’OM n’avait pas

une large marge de manœuvre. Greenwood et Paixao, intouchables,

sont reconduits, tandis qu’Aubameyang, qui pourrait souffler après

avoir beaucoup tiré sur la corde, laisse sa place à Vaz dans

l’optique d’apporter davantage de mobilité. La fraîcheur offensive

reste une priorité, surtout dans un match qui pourrait se dénouer

sur des accélérations individuelles.

Des choix exigeants pour confirmer

l’élan

Avec ces ajustements, De Zerbi

prend un risque calculé : remodeler une équipe en pleine confiance

pour éviter l’usure, tout en maintenant le niveau d’intensité et de

discipline exigé par sa philosophie. Face à Toulouse, l’OM

cherchera à prolonger sa série positive, mais ce onze remanié devra

rapidement trouver ses repères pour éviter une mauvaise surprise au

Vélodrome.