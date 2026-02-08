Wikłacz, Oleksiejczuk. Gdzie oglądać za darmo i na żywo? (7/8.02.2026)

Gdzie oglądać za darmo i na żywo UFC Night Fight

Gala UFC Night Fight odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Darmowa transmisja na żywo będzie dostępna w serwisach oraz aplikacjach legalnych bukmacherów Betclic, Fortuny i Superbet. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto u jednego z tych operatorów i zasilić je minimalnym depozytem.

Dodatkowo, wydarzenie będzie można śledzić na żywo na kanale Polsat Sport.

UFC Fight Night w Betclic TV

Betclic TV oferuje podobne możliwości, jednak aby uzyskać dostęp do transmisji, wymagane jest posiadanie środków na koncie (dlatego warto wpłacić min. 2 zł). Alternatywnie, jeśli gracz postawił zakład w ciągu ostatnich 24 godzin, również będzie mógł oglądać mecze.

Streamy charakteryzują się możliwością powiększenia ekranu, obstawiania i przeglądania oferty w trakcie oglądania czy dostępem do statystyk podczas meczu.

UFC Fight Night w Fortuna TV

Jak otrzymać dostęp do transmisji? To proste. Wystarczy kliknąć widoczny tuż niżej żółty baner “OGLĄDAJ”, a następnie zarejestrować konto bukmacherskie, wpłacić dowolną kwotę i postawić dowolny kupon za min. 2 zł (nie musi być wygrany!). Następnie otrzymasz darmowy dostęp do livestreamów na 7 dni, czyli obejrzysz też ewentualne następne spotkania turnieju oraz Wimbledonu. Streamy w Fortunie charakteryzują się dobrą jakością. Możesz je śledzić na komputerach stacjonarne, laptopach oraz aplikacji mobilnej.

Kiedy już mecz się rozpocznie, to najpierw znajdź je w ofercie na żywo, a następnie uruchom transmisję.

UFC Fight Night w Superbet TV

Innym rozwiązaniem jest Superbet. Tu również wystarczy kliknąć w znajdujący się nieco niżej żółty baner “OGLĄDAJ” i założyć konto u tego legalnego buka kodem “BONUSONET”. Należy potwierdzić swoją tożsamość wieku (możesz to zrobić np. wysyłając skany dowodu osobistego).

Tu nie ma wymogu wpłacania pieniędzy, czy obstawiania za nie kuponów. Tu jednak jest do czego się przyczepić, bo bukmacher Superbet nie obsługuje trybu Full Screen na żadnym nośniku (brak możliwości poszerzenia okienka pop-up), a i sama jakość relacji jest minimalnie gorsza, niż w Fortunie.

