‘It’s great to have a guy like that’: Thunder speak on Cason Wallace’s contributions
Oklahoma City Thunder guard Cason Wallace is having a stellar year with the team, with his teammates praising his efforts on the court.
WELCOME BACK INTO THE SHOW FOR ROCKETS. THUNDER PREGAME I GOT TO ASK YOU YOU WANT TO TALK ABOUT CASON WALLACE BECAUSE BOY HAS HE BEEN EXCITING LATELY. HE’S A DEFENSIVE JUST GENIUS. HIS ATHLETICISM THE THINGS HE CAN DO. BUT IF YOU GET ANYTHING LIKE THEY DID IN A GAME EARLIER THIS WEEK FROM CASON WALLACE, THIS TEAM IS GOING PLACES. CASON WALLACE PUT ON A MASTERCLASS IN DENVER. SEVEN SECONDS LEFT. BOUNCING CORNER WALLACE FREE BALL FELT GOOD. JUST KNOWING THAT I MADE YOU KNOW THE TIMELY, TIMELY SHOTS. AND MY TEAMMATES FOUND ME. AND YOU KNOW I HAD A LOT OF CONFIDENCE. YOU KNOW BEFORE THE BALL WENT UP WALLACE LOADED UP. CASON WALLACE HAD A NIGHT TO REMEMBER THIS WEEK AGAINST THE DENVER NUGGETS, SCORING A CAREER HIGH 27 POINTS AND KNOCKING DOWN A CAREER BEST SEVEN THREE POINTERS. LIKE AS SOON AS THEY CAME OFF HIS HAND, I COULD TELL THEY WERE GOING IN. AND, YOU KNOW, HOPEFULLY. YOU KNOW, THAT KEEPS ROLLING AS THE CORNER TRIPLE GOES DOWN. CASON WALLACE EVERYBODY’S HAPPY FOR HIM BECAUSE HE JUST HE SHOWS UP. HE TAKES THE MINUTES HE GETS. HE SOMETIMES STARTS HE SOMETIMES DOESN’T. SOME NIGHTS HE GETS A COUPLE SHOTS AND HE DOESN’T GET HIS CRACKS. AND SO ON THE NIGHT THAT HE DOES AND HE DELIVERS, EVERYBODY’S THRILLED FOR HIM, THRILLED FOR HIM AND READY TO CELEBRATE IN THE FORM OF A WATER BOTTLE SHOWER. COURTESY OF CHET HOLMGREN. YOU KNOW, YOU WANT GUYS TO SUCCEED SO THAT YOU CAN POUR COLD WATER ON THEM. SO YEAH, IT WAS FUN. HE TRIED TO RUN FROM IT, BUT HE ACCEPTED IT. AND WALLACE, YOU KNOW, HOPEFULLY WE GET TO DO IT AGAIN. JUST, YOU KNOW, CELEBRATING, YOU KNOW, THE VICTORY. AND YOU KNOW A GOOD NIGHT FOR ME WITH THE GUYS. YOU KNOW IT’S ALWAYS FUN. CASON WALLACE MIGHT HAVE BEEN KNOCKING DOWN THREES AGAINST THE DENVER NUGGETS. BUT HIS CALLING CARD IS ON DEFENSE. HE’S SECOND IN THE NBA AVERAGING ABOUT TWO STEALS A GAME. AND HE WAS NAMED WESTERN CONFERENCE DEFENSIVE PLAYER OF THE MONTH IN OCTOBER AND NOVEMBER. YOU KNOW HE’S AMAZING ON DEFENSE FOR US EVERY SINGLE NIGHT. AND YOU KNOW IT’S GREAT TO HAVE AND HIS DEFENSE LEADS TO WINNING. NOW IN HIS THIRD YEAR IN THE LEAGUE, WALLACE HAS WON MORE THAN 75% OF HIS GAMES, SIX PLAYOFF SERIES AND AN NBA CHAMPIONSHIP. IT’S NO COINCIDENCE. HAS A CRAZY LIKE, WHAT DO YOU CALL IT? HE’S WON A LOT OF NBA GAMES. YEAH, LIKE HIS WIN PERCENTAGE. THAT’S WHAT I MEAN. IT’S PRETTY HIGH. HIS WINNING PERCENTAGE AS A PRO IS CRAZY. WHEN YOU LOOK AT WALLACE’S WINNING PERCENTAGE ANOTHER STEAL BY WALLACE. THAT’S HIS THIRD. OH RUSH I’M ON A VERY GOOD TEAM WITH A LOT OF VERY GOOD PLAYERS. AND YOU KNOW, TO BE ABLE TO CONTRIBUTE TO THAT AND BE A PART OF IT IS A BLESSING. AND THE THING THAT IMPRESSES ME THE MOST IS HIS PASSION FOR SIMPLY PLAYING HIS ROLE, WHICH IS SOMETHING A LOT OF YOUNG PLAYERS ARE RELUCTANT TO DO. BUT WALLACE IS ALL ABOUT WINNING, AND THAT’S EXACTLY WHY HE’S DONE A WHOLE BUNCH OF IT. ONE OF THE THINGS THAT COMES WITH PLAYING ON A TEAM AT THIS LEVEL AS A YOUNG PLAYER IS YOUR ROLE CAN FEEL NARROW AT TIMES RELATIVE TO YOUR PEERS. FOR CROSS COURT TAKEN AWAY GREAT ANTICIPATION FOR WALLACE. YOU KNOW, IF HE WAS NOT ON A TEAM THIS GOOD, HE PROBABLY WOULD BE ABLE TO DO A LOT MORE AND HIS ROLE WOULD BE A LITTLE WIDER. AND SO WHEN YOU’VE GOT A GUY THAT IS THAT COMMITTED TO THAT KIND OF ROLE, IS THAT COMMITTED TO WINNING AND TEAM SUCCESS, HAVING A NIGHT LIKE TONIGHT, EVERYBODY’S HAPPY FOR HIM. HE HAD A BIG NIGHT OFFENSIVELY, BUT DEFENSIVELY IS WHERE HE REALLY SHINES AND I THINK HE IS AN EXAMPLE OF WHAT I’VE BEEN TALKING ABOUT JUST WITH THIS THAT’S WHY THEY’VE BEEN ABLE TO WIN AT SUCH A HIGH LEVEL. THEY ALL KNOW THE ROLES. THEY PLAY THEM VERY WELL. AND WALLACE, A GREAT EXAMPLE OF A KEY ROTATIONAL PIECE LIKE MARK DAIGNEAULT SAID HE WOULD BE THE SUPERSTAR ON A LOT OF OTHER TEAMS, YOU KNOW, AND HE IS JUST THAT GOOD. LIKE YOU SAID, DEFENSE, DEFENSIVE PLAYER OF THE OF THE MONTH A COUPLE MONTHS AG
Updated: 2:41 PM CST Feb 7, 2026
KOCO 5's Sports Director Bryan Keating and Hannah Hoover take a deep dive into his recent standout moments.
KOCO 5’s Sports Director Bryan Keating and Hannah Hoover take a deep dive into his recent standout moments.
Watch the video above to hear more from KOCO 5’s team and the Thunder on Wallace.
